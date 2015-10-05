|
Додано: Пон 29 вер, 2025 08:12
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
По обочині припарковані автомобілі
во всем мире убирают из центра авто пересаживая водителей на вело и общественный транспорт. У вас крен в сторону авто, типа припаркованные гудящие дымящие 20 летние bляxu украшают исторический центр. А самокаты зло. Потому что они вам не нравятся. Про ошибки мышления - выше. Запрещаем значит запрещаем всё.
С низкой культурой вождения надо бороться в школе. Там же учить ездить на самокатах. Не обязательно выделять на каждой улице для самоката дорожку, одна улица может быть для авто, другая для великов и самокатов, третья пешеходная.
Эти проблемы так или иначе придется решать. Как с парковками для самокатов, мне не нравится пристегивать его к деревьям, скамейкам и заборам. Но инфраструктура моего города ничего другого не предлагает.
запреты это костыль полумера и отсрочка решения.
Так різниця наших позицій тільки в тому що ви хочете щемить автомобілістів а я самокатчиків)
Дивіться, старі міста були заточені під коні. Потом його так сяк переробили під автомобілі, зара ви рішили переробляти під самокати. А ви певні, що більшості самокати удобніші за автомобіль?
+ самоката в тому, що він поза увагою законів
. Якщо обмежити на ньому швидкість до 20,заборонити їздити по тротуарах та в пішохідних зонах заставити їздити в шльомах,заборонити паркуватись на тротуарах то проблема самокатчиків відпаде. ) доречі старі райони здебільшого під бруківкою...
Поки вони нормально вписуються хіба в нових районах, там де для пішоходів є запас пропускної здатності на тротуарах. даж на широких вулицях крайня права полоса за громадським транспортом, і припаркованими авто. Лавірувати між ними мяко кажучи неудобно, того самокатчики переходять на тротуар. Можно віддати крайню ліву, попри встрєчну смугу. Візьмете?)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3581
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:06
Banderlog написав:
А ви певні, що більшості самокати удобніші за автомобіль?
ориентироваться на мнение большинства такая себе затея. Большинство в свое время выбрало Гитлера и Путина. Им удобнее запарковать машинами всё, включая тротуары и газоны. И прогревать ДВС под окнами зимой. Не тот уровень культуры чтобы на него ориентироваться. Если большинству будет удобнее срать где попало, получается это надо разрешить?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 29 вер, 2025 09:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30703
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:08
Wirująświatła написав:
во всем мире убирают из центра авто пересаживая водителей на вело и общественный транспорт. У вас крен в сторону авто, типа припаркованные гудящие дымящие 20 летние bляxu украшают исторический центр. А самокаты зло. Потому что они вам не нравятся. Про ошибки мышления - выше. Запрещаем значит запрещаем всё.
Если я правильно понял, речь идёт о самом-самом центре, куда въезд автомобилям запрещен с незапамятных времён.
А ошибка мышления - это когда горстка фанатиков требует, чтобы им выделили столько же места, сколько и основной массе. Не многовато ли будет треть улиц для игрушек?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8904
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21653 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:09
Сибарит написав:
Не многовато ли будет треть улиц для игрушек
если вы решили что многовато, значит так и есть. Это примерно как с пандусами для колясочников, которые могут занимать половину входа, в угоду фанатам передвижения на колясках. Мнение большинства знаете? "Пока я не колясочник пандусы не нужны". Примерно такое.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30703
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:24
Wirująświatła написав:
Как с парковками для самокатов, мне не нравится пристегивать его к деревьям, скамейкам и заборам. Но инфраструктура моего города ничего другого не предлагает.
Эта проблема имеет чрезвычайно простое индивидуальное решение - пользоваться прокатными самокатами. Можно вообще не париться с парковкой. Народ их бросает посреди улиц так, что проходим приходится переступать, блокирует автомобили, блокирует выезды из дворов - полная свобода.
А со своим действительно есть проблемы, но владение любой собственностью всегда приносит лишние хлопоты.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8904
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21653 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:29
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Как с парковками для самокатов, мне не нравится пристегивать его к деревьям, скамейкам и заборам. Но инфраструктура моего города ничего другого не предлагает.
Эта проблема имеет чрезвычайно простое индивидуальное решение - пользоваться прокатными самокатами. Можно вообще не париться с парковкой. Народ их бросает посреди улиц так, что проходим приходится переступать, блокирует автомобили, блокирует выезды из дворов - полная свобода.
А со своим действительно есть проблемы, но владение любой собственностью всегда приносит лишние хлопоты.
в других странах эта проблема решается специальными площадками для прокатных самокатов. Парковка вне ее влечет штраф с компании, который она взымает с райдера. Решение полностью рабочее. Я противник прокатных самокатов, но заметьте запрещать их не предлагаю. Считаю нужны ограничения по возрасту и наличие прав категории А1.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30703
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:30
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Не многовато ли будет треть улиц для игрушек
если вы решили что многовато, значит так и есть. Это примерно как с пандусами для колясочников, которые могут занимать половину входа, в угоду фанатам передвижения на колясках. Мнение большинства знаете? "Пока я не колясочник пандусы не нужны". Примерно такое.
Это Вы сейчас проводите психологическое исследование на тему, как я буду реагировать на явное передёргивание? Могу, конечно, логически обосновать приравнивание самокатчиков к инвалидам, но такое обоснование Вам не понравится 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8904
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21653 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:35
Сибарит написав: Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Не многовато ли будет треть улиц для игрушек
если вы решили что многовато, значит так и есть. Это примерно как с пандусами для колясочников, которые могут занимать половину входа, в угоду фанатам передвижения на колясках. Мнение большинства знаете? "Пока я не колясочник пандусы не нужны". Примерно такое.
Это Вы сейчас проводите психологическое исследование на тему, как я буду реагировать на явное передёргивание? Могу, конечно, логически обосновать приравнивание самокатчиков к инвалидам, но такое обоснование Вам не понравится 😁
Это вы сейчас проводите исследования какие я могу проводить исследования? Я просто указал на корень проблемы "мне не надо значит никому не надо". Без расширения темы на проблемы инвалидов колясочников с прямыми аналогиями.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 29 вер, 2025 09:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30703
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:36
Wirująświatła написав:
Считаю нужны ограничения по возрасту и наличие прав категории А1.
Отсутствие ограничения по возрасту компенсируется необходимостью иметь банковскую карту для оплаты проката. Совсем детей я на прокатных не видел.
С необходимостью наличия прав согласен. Более того, Я считаю необходимым введение прав категории П для пешеходов, они такое творят...
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8904
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21653 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:40
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Считаю нужны ограничения по возрасту и наличие прав категории А1.
Отсутствие ограничения по возрасту компенсируется необходимостью иметь банковскую карту для оплаты проката. Совсем детей я на прокатных не видел.
С необходимостью наличия прав согласен. Более того, Я считаю необходимым введение прав категории П для пешеходов, они такое творят...
Как ни странно пешеход тоже должен знать правила движения. Хотя бы в урезанном виде.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30703
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
