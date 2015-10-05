|
Психологія та саморозвиток
Додати
тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Пон 29 вер, 2025 09:52
Wirująświatła написав:
Я просто указал на корень проблемы "мне не надо значит никому не надо".
У этой проблемы есть и оборотная сторона: "Если я чего-то хочу, мне должны это обеспечить, даже ценой ущемления всех остальных".
И да, именно "хочу". Потребности инвалидов под эту категорию не попадают.
Что же касается пешеходов, необходимо обеспечить не только достаточный объем знаний ПДД, но и иметь механизм принуждения к их исполнению. Пешеходные права должны поспособствовать созданию такого механизма.
Вышивать РНОКПП на спине пока не предлагаю 😁
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:17
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
А ви певні, що більшості самокати удобніші за автомобіль?
ориентироваться на мнение большинства такая себе затея. Большинство в свое время выбрало Гитлера и Путина. Им удобнее запарковать машинами всё, включая тротуары и газоны.
ця хрєнь називається демократією)))
ви ж пропонуєте ущємляти інтереси більшості на користь еліти на самокатах. Місто має свою логіку. Уявімо собі район де дороги відведені для велосипедистів, самокатчиків ролерів та моноколісників.)
Удобно буде жителям в квартирах того району? Власники магазинів, обрадуються? Навіть перенесення зупинок громадського транспорту сильно змінює потік грошей щодо місця.
Заборона парковки вздовж узбіччя витягне соки з вулиць.
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:13
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Считаю нужны ограничения по возрасту и наличие прав категории А1.
Отсутствие ограничения по возрасту компенсируется необходимостью иметь банковскую карту для оплаты проката. Совсем детей я на прокатных не видел.
С необходимостью наличия прав согласен. Более того, Я считаю необходимым введение прав категории П для пешеходов, они такое творят...
ФБ підвбрасує на вєнтіляторА хтось в курсі, в якому мрео видають права на моно-калісо?! Нє ну бо як ти на 4х калосах хоч їздить, то мусь здавати теорію, практику, аналізи, корінь мандрагори, печінку сицілійської ропухи і 200 доларів. А як одно то шо вони кому здають, щоб їбашить со скоростю світла по дорогам загального користування. Я канешно понімаю шо ветір в харю, я хуярю. Але ото можна тих трансформерів якось позабирать з дороги. Бо п*** як стрьомно шо та нінзя десь вільне в лево-право, приклеїться тобі до капота, ти стоїш, воно летить,колесо дальше поїде. Ні дворніків, ні поворотів у них нема, інстинкту самозбереження походу тоже.
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:15
Banderlog написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав:
А ви певні, що більшості самокати удобніші за автомобіль?
ориентироваться на мнение большинства такая себе затея. Большинство в свое время выбрало Гитлера и Путина. Им удобнее запарковать машинами всё, включая тротуары и газоны.
ця хрєнь називається демократією)))
ви ж пропонуєте ущємляти інтереси більшості на користь еліти на самокатах. Місто має свою логіку. Уявімо собі район де дороги відведені для велосипедистів, самокатчиків ролерів та моноколісників.)
Удобно буде жителям в квартирах того району? Власники магазинів, обрадуються? Навіть перенесення зупинок громадського транспорту сильно змінює потік грошей щодо місця.
Заборона парковки вздовж узбіччя витягне соки з вулиць.
Бандерлог прєдлагає порєшать в угоду еліти на коритах з гайками
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:24
Треба рішать в угоду халамидників на заштопаних туфлях, це вони зі 140 дол локомотиви економіки і драйвер виробництва/потребляцтва..,
