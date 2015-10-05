RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:41

ЛАД

Ходить по совету Hotab"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.

Ви б спростували, можливо у літніх людей на такий пульс вийти можна і при звичайній не швидкій ходьбі.
Я змушений йти так, щоб загнати пульс туди, при цьому люди з подивом дивляться, бо це десь 6.5 -7 км/год і якщо це не стадіон, то виглядає дивно.
Hotab
 
Повідомлень: 16584
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:47

rjkz вага 228 паундс, це 102кг

питання : який у вас вік і ріст?

-легкі гантелі і віджимання від полу (навіть 5 сетів по 20 повторів)-це менше 120 ккал

навантаження мають бути тривалі від 1г 20хв
-морозиво (взагалі не вживаю декілька років, бо там багато шкідливих речовин
(В составе мороженого могут быть вредные компоненты, такие как растительные жиры (вместо молочных) и избыток сахара, а также искусственные красители, ароматизаторы и стабилизаторы)

відмовтесь від молока вранці, або 2 рази на тиждень

-самий діючий спосіб скинути вагу-це голодування від 5 днів (гарантовано втратите 6кг, навіть нічого не роблячи, організм все зробить сам)
-перший день вживаєте порцію проносного, і далі кожного дня п'єте чай без цукру до 2,5л на день (а краще відвар шипшини, 100гр на 2,5л), шипшина провокує жовчний міхур на визволення жовчі (не має застою жовчі-як при голодування на чистій воді)

після того як закінчите голодування не намагайтесь компенсувати втрачене, вживайте їжу як завжди (може 80% від вашої норми)
гарне рішення втримати вагу це не вживати після 1730, тобто розклад такий: 0800-1230-1730 (3 харчування на день, останнє мінімальне, а ходите не до, а після "вечері")

і далі не яких чайочків з тортиками після 2100
prodigy
 
Повідомлень: 12715
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:29

Re: Психологія та саморозвиток

  rjkz написав:вес сейчас вернулся к 227 паундам.

103 кг, а ріст? 195 см?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41060
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:51

1к квартира в обл. центрі

  Успіх написав:"Україні діти не потрібні!"
Або - "влада НЕ сприяє народжуваності дітей!"

Можемо побалакати на цю тему.
Є заперечення цього?
Бо фактів вищесказаного - є багато!


п.с.
Флай, наче ти писав(чи будівельник), скільки треба грошей, щоб виростити/виховати дитину з 0 до 18р?
Нагадай ще раз ту цифру😁

...і то, навіть, не з нуля треба рахувати, а можна рахувати вже з -9, чи -7місяців😁

1к квартира в обл. центрі
https://fi202x.blogspot.com/2025/10/blog-post.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41060
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 746747748749
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14992)
06.10.2025 16:39
Ринок ОВДП (9848)
06.10.2025 16:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.