Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:58

Re: Психологія потрібності народжувати

  Hotab написав:Ти хочеш цукерок своїм дітям
Не цукерок!
А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!
- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
Успіх
Повідомлень: 8699
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:02

Успіх

безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!


Що воно таке оце «безкоштовне»??
Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший .
Так а хто повинен утримувати твоїх дітей? Може я? Може Флайман? Він і своїх не хоче, Акурт каже Флайман дружині на дітей геть не допомагав після розлучення.


В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.
Повідомлень: 16594
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:11

Re: Психологія

  Hotab написав:як тебе поміняють
Хто з форумчан мене поміняв?
Хто конкретно?

"Ім'я, сестра, ім'я?!"©



п.с.
Ще раз просте/коротке питання:
Де/як саме держава сприяє, щоб більше народжували дітей?
Успіх
Повідомлень: 8699
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:16

Успіх
Хто з форумчан мене поміняв?
Хто конкретно?

"Ім'я, сестра, ім'я?!"©


До чого тут «форумчан»??
Форумчан якби і цілеспрямовано йшов на твоє місце, то вірогідність саме тебе міняти хрін цілих, нуль десятих.
Тебе поміняв «хтось» з платників податків, який тебе годував сарделями до цього . А ти його гарно годуєш? Так само як і з базару, по пару тисяч грн в місяць податків? Чи і тото нема?
Але ж ти кричав «гегеге, платники ви податків срані! Пофіг на ваші десятки тисяч в місяць! Я за вас їх платитиму!» Платиш?

Де/як саме держава сприяє, щоб більше народжували дітей?


Я можу тобі презерватив проколоти. Буде вклад держави .
Повідомлень: 16594
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:24

Зображення
Повідомлень: 16594
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:32

Re: Психологія та саморозвиток

  Успіх написав:І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави? Де тут її участь/зацікавленість в більшій кількості народжуваності дітей?

Тобі зараз такий священний борг нетойвос нарахує, що і до пенсії відсвічуванням в теплік не розрахуєшся.
flyman
Повідомлень: 41065
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:34

Re: Психологія та саморозвиток

Ну то так і запишем, Флайман , як платник податків, готовий оплатити дітям Успіха басейн.
Долярек, вийшли йому в особисті номер карти, він поповнить «на басейн». 😅😅
Повідомлень: 16594
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:35

  Faceless написав:
ЛАД написав:rjkz, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko.

Якраз то теж скоріше жарт.
Просто взяти й уполовинити порції їжі не працює і не дає стабільного результату. А причини для зайвої ваги при нормальній активності і харчуванні треба шукати з ендокринологом в аналізах, а не знущатися над організмом

Я написал на собственном опыте.
И без всякого знущання над організмом.
И для здорового человека. Конечно, если есть нарушения в эндокринологии, то это другой разговор.
ЛАД
Повідомлень: 36598
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:36

Детям мороженое, бабе цветы

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ти хочеш цукерок своїм дітям
Не цукерок!
А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!
- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!


flyman
Повідомлень: 41065
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:38

  Hotab написав:ЛАД

Ходить по совету Hotab"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.

Ви б спростували, можливо у літніх людей на такий пульс вийти можна і при звичайній не швидкій ходьбі.
Я змушений йти так, щоб загнати пульс туди, при цьому люди з подивом дивляться, бо це десь 6.5 -7 км/год і якщо це не стадіон, то виглядає дивно.
Я в таком темпе раньше ходил очень часто.
Сейчас проблема не в пульсе. Подводят артерии и дыхание. :)
Ходьбой я до такого пульса догнать не могу.
ЛАД
Повідомлень: 36598
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
