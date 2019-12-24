moveton написав:
Ещё раз: "смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень" явно требует справку о доходах? Обычно под актуализацией подразумевается просто указывание в анкете разных цифирок и никто их подтверждать не просит.
Розмію, про що Ви.
В смс дословно вимагаєтья надати документи про надходження на рахунки. Я звернувся за роз'ясненнями до кол-центру, і мені у відповідь надіслали посилання на статтю Аліни Терещенко з сайту, яка називається "Отримав смс щодо актуалізації планових надходжень?" І там сказно, що якщо таке має місце, це означає, що банк побачив розбіжності між сумою операцій за період (місяць) і наданими мною раніше документами щодо моїх доходів. І відповідно, якщо я, наприклад, змінив роботу або продав будинок, то мені про це треба повідомити банк, щоб він підкорегував допустимі суми моїх операцій. А оскільки я не робив ані того, ані іншого, мені залишається тільки
"поскрести по сусекам", аби пояснити оці розбіжності.
Тобто термін "актуалізація планових надходжень" я взяв зі статті, в якій йдеться насправді про трохи інше. Ну і персвумен також підтвердила, що від мене очікується саме інфа про доходи.