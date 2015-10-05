rjkz написав:

И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.В общем, мне надо сбросить паундов 10.Врач сказала. На самом деле надо.Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.Может чуть больше.С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.Никогда не был эндоморфом.И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.Практически удалена из рациона поваренная соль.Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.Что я делаю не так?Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.