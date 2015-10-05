RSS
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 06:04

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  барабашов написав:Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает
Особенно когда голова внизу, а ноги вверху
Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.
Плаваете в море или 50метровом басике?


Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.
Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.

Внутренний жир никому не мешает пока не выпирает складками
У вас наверно не выпирает потому что гамбургеры по 5 фунтов за раз вы точно не едите
Если подозрение на диабет и вас так врач хочет вывести из зоны риска то ищите другого врача(при вашем рационе аскета)
Не дай аллах вам сбросить вес с двусторонней пневмонией(23кг за квартал, потом ещё чутка, рёбра на спине у сидящего сгорбившись были видны ) или от чего то похуже, что тем не менее у вас и в Израиле прекрасно лечат.


Кстати, напомнило.
В институте сильно заболел.
Не то воспаление легких было, не то сильный грипп.
около месяца болел, даже терял сознание.
Потерял 20 килограмм. Правда, потом за полгода набрал опять.
Нуенах ТАК худеть.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 06:16

  барабашов написав:И это
Я при росте 191 в институте и до был в районе 78-98(причём при Союзе я сильно худой не был, родители забивали холодильник норм колбасой и прочими плюхами)
Располнел не от качалки с курой в духовке каждый день и пиццей, а от того что серьёзно разбился на недогоночном авто, и начал жрать кальций(творог с аамой нежирной сметаной) буквально килограммами(холодец не люблю,хаш варить некому было, да и без Финляндии он не заходит)
У вас очевидно другая генетика и группа крови и поэтому "соточка" для вас не лишак.
Гепатита кстати не было в 90е? Помню пьянки в общагах металла нашего...Какие там были свинарники...Разве что крыс размером с кота я там не видел. Но пронесло(в отличии от одногруппников)


Были подозрения на творог, который ел 20 лет каждое утро.
Его убрали с год или больше назад из рациона.
Кстати, пробовали заменить в кофе молоко на безлактозное и с нулевой жирностью - ноль результата за несколько месяцев эксперимента.
Вернулись к обычному.

С генетикой - я понимаю что от нее зависит почти все, но я ее изменить не могу.
Гепатит - не знаю, антитела есть. Может от вакцинации, а может и нет.
В союзе все пили газировку из стеклянных стаканов в автоматах. И общепитовские тарелки и вилки были не стерильны. Я уж не говорю, что воду мы во дворе пили из ржавой трубы, которая торчала из подвала. Просто присосавшись к ней ртом.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 07:03

Российская туристка в Таиланде потеряла память и заговорила на древнерусском — после падения у бассейна.

45-летняя Елена из Томска приехала на курорт восстановить силы после похорон отца. На второй день она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — её вытащили и вызвали скорую. Медики диагностировали ЧМТ, перелом уха и потерю памяти. Рекомендация — трепанация черепа.

Сейчас туристка не помнит своё имя, не узнаёт близкую подругу. И общается с окружающими исключительно на древнерусском. В чём причина смены языковой раскладки — никто не знает. Возможно, из-за того, что Елена — филолог по образованию, изучала филологию и педагогику.

