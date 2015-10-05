барабашов написав:rjkz написав:
Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.
Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.
Внутренний жир никому не мешает пока не выпирает складками
У вас наверно не выпирает потому что гамбургеры по 5 фунтов за раз вы точно не едите
Если подозрение на диабет и вас так врач хочет вывести из зоны риска то ищите другого врача(при вашем рационе аскета)
Не дай аллах вам сбросить вес с двусторонней пневмонией(23кг за квартал, потом ещё чутка, рёбра на спине у сидящего сгорбившись были видны ) или от чего то похуже, что тем не менее у вас и в Израиле прекрасно лечат.
Кстати, напомнило.
В институте сильно заболел.
Не то воспаление легких было, не то сильный грипп.
около месяца болел, даже терял сознание.
Потерял 20 килограмм. Правда, потом за полгода набрал опять.
Нуенах ТАК худеть.