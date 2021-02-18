RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 20:38

Перейменування копійок обійдеться державі у додаткові...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній член ради Національного банку Віталій Шапран прокоментував ініціативу перейменування копійок в шаги. Він назвав кілька проблемних моментів, які не були враховані у законопроєкті.

Дивися повний текст
Перейменування копійок обійдеться державі у додаткові витрати — Шапран
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 20:38

З копійок випускається тільки 50 копійок ..всього одну монету перейменувати...хіба то дорого?
cepurnijdmitro77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:07

Навіщо це? Це гонєво! Черговий деребан? Справжні таланти в нас - вишукувати все нову маячню для деребану.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22770
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:25

Кончені.
renton75_28
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:47

Re: Перейменування копійок обійдеться державі у додаткові...

всі проблеми автор висмоктав з ..пальця. може це перейменування й не є актуальним, але майже ніяких проблем воно не створить. й дерибанити там нічого - але дехто волає про дерибан кожного разу...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9984
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
