Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:57

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Мій старший (він насправді середній) так , але в лайтовій версіі, ростив свого сина. Ясно що не бив і не принижував, але до сільської роботи активно залучав аж до студентства його . Пояснював тим, що «щоб ти ненавидів сільський труд, добре вчився і виїхав з села». В принципі все вийшло, він непоганий айтішник, як бонус - з прямими руками. Але канєш в дитячих колясках з епіка плитку не возить ( в принципі я якби таке побачив, подумав би що людину санітари шукають) :mrgreen:

Чтобы "виїхав з села", мы уже добились. По разным данным горожан от 69 до 74%.
В городе как-то сложно поручить детям "пасти овец, гусей, уток. Участвовать в заготовке сена и дров и ходить в лес за ягодами грибами, сбор своего урожая". :)
Т.е. такие возможности приобщения детей к взрослой жизни просто исчезли. Новые у нас пока не придумали. Уже писал - в Германии внука (точнее, всех детей) в школе обязали найти работу и поработать весной неделю. Сейчас повтор осенью.
Ми дітьми в місті збирали склотару і здавали:)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:06

В детстве тоже сдавал.
Позже сдавал макулатуру за талоны на книги. Были пункты приёма.
Я сейчас даже не знаю, принимают где-то? Видимо, да, но где, не знаю.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:13

Re: Психологія та саморозвиток

Я не думаю, что на меня сильно повлияет если утренний омлет будет не из 2-х яиц а из одного, просто я его и не замечу что ел.
Если уполовинить порцию салата - тоже не думаю что будет результат. Окрошку на йогурте и брокколи?
И тд.
Анализы у меня в норме почти.
Немного высокий холестерол и тот анализ, из-за которого и борюсь с весом.
Мне мои 220+/- паундов привычны и не мешают жить. "Зеркальной болезни" нет.
Сегодня 18+ тысяч шагов. Правда больше ни на что меня не хватило.Может еще поотжимаюсь перед сном.
Кстати, когда бывает на праздники ем какие-то сладости, то вес не растет выше диапазона.
У меня был одногруппник, борец, кажется в сборной был.
Ездил на ЧЕ. Жаловался, что постоянно заставляют то набирать вес то сбрасывать.
ТО по одному весу проходят то по другому.
У меня так не получалось никогда.
З аналізами - я звісно не лікар, але це вельми специфічні речі, які вам би призначив ендокринолог:
- індекс HOMA
- тиреотипний гормон
- dhea-s
- інсулін
- глікований гемоглобін
- гомоцистеїн
І ще всякі т3-т4
Не вірю, що ц вашому віці там все нормально:)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:31

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:Очень здоровые рекомендации.


у людини 20 зайвих кіло, не 20 фунтів, а саме 20 кіло
треба діяти негайно
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:33

  Faceless написав:.....
З аналізами - я звісно не лікар, але це вельми специфічні речі, які вам би призначив ендокринолог:
- індекс HOMA
- тиреотипний гормон
- dhea-s
- інсулін
- глікований гемоглобін
- гомоцистеїн
І ще всякі т3-т4
Не вірю, що ц вашому віці там все нормально:)

Ну, у вас и познания!
Я половину терминов даже не слышал. :)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:34

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Очень здоровые рекомендации.


у людини 20 зайвих кіло, не 20 фунтів, а саме 20 кіло
треба діяти негайно

Та не обовʼязково воно зайве, якщо мʼясна порода))
Ну в сенсі що зайве є, але там до 10 кг можливо.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:35

Re: Психологія та саморозвиток

Скидати треба, але з розумом.
Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:35

Ну, у вас и познания!
Я половину терминов даже не слышал. :)

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:36

С этим согласен.
Но діяти надо с умом. А то можно навредить ещё больше.
Психологія та саморозвиток

А пункти є, он в мене прямо неподалік є
