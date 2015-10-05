Електросамокати в Україні будуть регулюватися новим законом: ВР готується прийняти профільний законопроєкт
Парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроєкт №3023 про регулювання легкого персонального електротранспорту до другого читання у ВР.
Електросамокати стають учасниками дорожнього руху.
Рух по тротуарах дозволено лише дітям: до 7 років — під наглядом дорослих, 7–14 років — на тротуарах, велодоріжках, у дворах, парках та скверах. Після 14 років — лише велодоріжки або край проїжджої частини; пішоходи завжди мають пріоритет.
Місцева влада зможе визначати зони заборони руху за допомогою спеціального знака «Рух електросамокатів заборонено».
Швидкість руху регулюватимуть підзаконними актами, а не законом безпосередньо.