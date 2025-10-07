RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:33

Схожа «пандемія» була десь 1,5 року тому в Туреччині: ніде не брали викопані з попід груші гроші - тільки із синьою смужкою.
Але тут така цікава річ була: ДЕРЖАВНІ турецькі банки брали всі підряд.
Нікого не дурили.
В мене тільки одну сотку не взяли ніде - всі інші забрали і не хрюкали!
Ту сотку я віддав нашому українцю - він мешкає в США - випадково зустрілися в Європі - він з першого разу вставив в банкомат в США на прийом - було зараховно.
Так що реально хтось когось дурить.
Ну автора проблеми про плями та не плями (дивись сторінку вище) мало хто в житті не дурив…
То не гріх… бо воно саме себе одурило так, що ніхто би і не допетрав так одурити…
akurt
Повідомлень: 11349
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:17

Як вже всі помітили, настрій багатьох дописувачів на цій гілці за останній рік кардинально змінився.
Що тільки тут не було: і необхідність купівлі протисонячних окулярів за 350$, і доведення того, що 350 мільйонів мешканців США повні ледачі незграби, які мешкають в картонних коробках під мостами (це доводив персонаж, який мешкає в ці дні в гірше, ніж в картонна коробка переселенців з Африки), і «умничание» на тему «дотичних напружень в шарах асфальту», який пізніше захворів на манію величності, причиною якої був невчасний (безглуздий) НЕ (!) продаж бабушатника в Києві, який за його задумом повинен був років 100 годувати його під час життя в США…
Така розумна людина була колись, але податки не хотіла (!) платити ніяк. Ото вам про чесність та сумлінність. Та про дотичні напруження в шарах асфальту… шари - шарами: а гроші - окремо від шарів…
Типу «Я такий розумний, що аж страшно: буду жити в США, а лобстерів буду купувати за гроші, які мені будуть платити орендарі - українці моєї колишньої квартири в Києві!»
Бу-га-га!

На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще!
Більш того: я вже домовився, що ми з ним Новий рік 2025/2026 зустрічаємо разом. Люблю відвідувати наших в еміграції…
В Чикаго.
Дуже дуже рекомендую. Реально адекватна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!
https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z
akurt
Повідомлень: 11349
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
