Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:38
Електросамокати в Україні будуть регулюватися новим законом: ВР готується прийняти профільний законопроєкт
Парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроєкт №3023 про регулювання легкого персонального електротранспорту до другого читання у ВР.
Електросамокати стають учасниками дорожнього руху.
Рух по тротуарах дозволено лише дітям: до 7 років — під наглядом дорослих, 7–14 років — на тротуарах, велодоріжках, у дворах, парках та скверах. Після 14 років — лише велодоріжки або край проїжджої частини; пішоходи завжди мають пріоритет.
Місцева влада зможе визначати зони заборони руху за допомогою спеціального знака «Рух електросамокатів заборонено».
Швидкість руху регулюватимуть підзаконними актами, а не законом безпосередньо.
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:45
Faceless написав:
ЛАД написав:..........
Были пункты приёма.
Я сейчас даже не знаю, принимают где-то? Видимо, да, но где, не знаю.
Приймають, просто тим вже займаються дорослі, не завжди безхатьки
А пункти є, он в мене прямо неподалік є
Понимаю, что где-то принимают, но пунктов приёма нигде не вижу.
Скидати треба, але з розумом.
Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Вот это нормальный вариант.
Правда, не стоило доводить до 18 лишних кг, можно и нужно было сделать это раньше. Но то таке.
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:49
Да, я писал о "производственной практике" в школах Германии.
Уточнил у внука - сейчас они должны отработать 2 недели.
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:51
ЛАД написав:
Скидати треба, але з розумом.
Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Вот это нормальный вариант.
Правда, не стоило доводить до 18 лишних кг, можно и нужно было сделать это раньше. Но то таке.
Дякую, кеп
То все набрав дуже швидко, за півроку, після того як ковідом перехворів
Додано: Вів 07 жов, 2025 21:26
Faceless написав: ЛАД написав:
Скидати треба, але з розумом.
Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Вот это нормальный вариант.
Правда, не стоило доводить до 18 лишних кг, можно и нужно было сделать это раньше. Но то таке.
Дякую, кеп
То все набрав дуже швидко, за півроку, після того як ковідом перехворів
У меня сват так набрал после ковида (в довольно тяжёлой форме, в больнице на кислороде лежал).
Но он вернулся к своему начальному весу, просто сильно похудел во время болезни.
Правда, начальный вес тоже несколько лишний.
