Глосарій

Адиктивна поведінка – один із типів девіантної поведінки із

формуванням прагнення до уникнення реальності шляхом штучного

змінення свого психічного стану за посередництвом вживання певних

речовин або фіксацією уваги на певних видах діяльності з метою розвитку і

підтримання інтенсивних емоцій.

Агресія – індивідуальна або колективна дія, спрямована на нанесення

фізичної або психологічної шкоди, збитку, застосування сил стосовно однієї

людини або групи осіб; войовничо-загрозлива поведінка. Агресивні дії

можуть направлятися суб’єктом на самого себе, набуваючи форми

аутоагресії (наприклад, суїцидна поведінка).

Адаптація – пристосування, звикання індивіда до нових умов, до

мінливого соціального середовища.

Акселерація (лат. acceleration – прискорення) – прискорення

соматичного розвитку і фізіологічного дозрівання підлітків, яке виявляється

у збільшенні їх ваги і розмірів тіла, ранніх термінів статевого дозрівання.

Активність особистості – здатність людини робити суспільне значимі

перетворення у світі на основі присвоєння багатств матеріальної та духовної

культури, що проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні.

Акцентуація характеру – надмірна виразність окремих рис характеру

та їхніх сполучень, що представляє крайні варіанти норми, що межують з

психопатіями.

Альтруїзм – протилежність егоїзму; система ціннісних орієнтацій

особистості, при якій центральним мотивом і критерієм моральної оцінки є

інтереси іншої людини або соціальної спільності; безкорислива турбота про

благо інших.

Андрогінія – сполучення в індивіді маскулінних і фемінінних рис.

Анкета – методичний засіб для одержання первинної соціологічної та

соціально-психологічної інформації на основі вербальної комунікації.

Анкета являє собою набір запитань, кожне з яких логічно пов’язане з

центральним завданням дослідження.

Антисоціальна поведінка – поведінка, спрямована проти інтересів

суспільства в цілому, конкретних людей.

Асоціальна поведінка – недотримання моральних і моральних норм

суспільства.

Астенія – нервово-психічна слабість, що проявляється у підвищеній

стомлюваності та виснаженні, заниженості порогу чутливості, крайній

нестійкості настрою, порушенні сну. Виникає в результаті різних

захворювань, а також при надмірних розумових і фізичних

перенапруженнях, тривалих негативних переживаннях і конфліктах.

Бесіда (у психології) – метод одержання інформації на основі

вербальної (словесної) комунікації.

Взаємодія – спільна діяльність двох (або більше) людей, у ході якої

проходять зміни в психічній реальності кожного з них. Ці зміни кожним

учасником взаємодії переживаються як наслідок присутності іншої людини.

Найважливішою ознакою взаємодії є наявність переживань подібності й

відмінності його одне від одного. Ці переживання опосередковані наявністю

спільного для всіх взаємодіючих предметів їхньої спільної активності.

Виховання – цілеспрямований і систематичний вплив на людину з

метою формування в неї певних норм поведінки, світогляду і розумових

здібностей.

Відчуття – найпростіший пізнавальний психічний процес

відображення окремих властивостей предметів і явищ при безпосередньому

впливі на органи почуттів.

Вік – об’єктивна, історично змінна, хронологічно і символічно

фіксована стадія розвитку індивіда в онтогенезі, що характеризується

сукупністю закономірних фізіологічних і психологічних змін, не пов’язаних

із індивідуальними відмінностями і спільних для всіх людей, які нормально

розвиваються.

Вікові задачі розвитку – це досягнення, які людина має набути

протягом певного етапу, щоб повноцінно прожити його і мати можливість

конструктивно розвиватися надалі.

Вікові особливості розвитку – типові особливості віку, що

визначають основний напрямок розвитку людини в онтогенезі.

Віктимність – психологічна властивість особистості, що виникає

внаслідок дефекту інтерактивного культурогенезу і характеризується

схильністю особистості стати жертвою фрустрації соціогенних і

персоногенних впливів, які спричиняють деформації розвитку особистості.

Воля – форма активності особистості, виражена у свідомій

саморегуляції людиною своєї діяльності й поведінки, спрямована на

подолання труднощів при досягненні поставлених завдань.

Ґендерно-рольовий стандарт – цінності, мотиви або модус поведінки,

що визначається як найбільш адекватна для представників певної статі.

Девіáнтна поведінка – стійка поведінка особистості (групи), що не

відповідає офіційно встановленим або фактично укладеним у даному

суспільстві нормам, завдає реальної шкоди суспільству або самій

особистості (групі), супроводжується соціальною дезадаптацією і приносить

приховану вигоду її носію (особистості, групі).

Дезадаптація – це стан зниженої здатності (небажання, невміння)

приймати і виконувати вимоги середовища як особисто значущі, а також

реалізовувати свою індивідуальність в конкретних соціальних умовах.

Делінквент – суб’єкт, чия поведінка, що відхиляється, в крайніх своїх

проявах являє собою кримінальне карну дію; правопорушник, злочинець.

Деструктивна поведінка (лат. destruction – руйнування) –

спрямованість поведінки людини на руйнування самої себе (аутодеструкція),

інших або яких-небудь предметів.

Діагностика – галузь психології (медицини, психіатрії, психотерапії

тощо), що вивчає прояви будь-якої властивості, досліджує ознаки, методи та

принципи, за допомогою яких встановлюється діагноз; моніторинг змісту та

умов індивідуального розвитку дітей та підлітків, установлення

психологічного діагнозу, визначення причин, що утруднюють розвиток та

навчання;

Діяльність – внутрішня (психічна) або зовнішня (фізична) активність

людини, що регулюється свідомою метою.

Експеримент – проведення дослідження в умовах заздалегідь

запланованої (зокрема, спеціально створеної) зміни реальності з метою

одержати результати, які можна узагальнити.

Емоційна (нехімічна) залежність – азартна поведінка особистості,

при якій, на відміну від звичайних нав'язливостей, спонукання до діяльності

є або перетворюється на вітальне (є життєво необхідним, як спрага або

голод) і оволодіває людиною повною мірою.

Емоції – психічне відображення у формі безпосереднього

упередженого переживання життєвого змісту явищ і ситуацій, зумовленого

відношенням їхніх об'єктивних властивостей до потреб суб’єкта.

Здібності – індивідуально-психологічні особливості особистості, що є

умовою успішного виконання тієї чи іншої діяльності.

Зона актуального розвитку – проявляється у можливості людини

організувати свій психічний простір і діяти в ньому.

Зона найближчого розвитку – зміна психічної реальності людини під

впливом безпосереднього впливу іншої людини. Захід впливу іншої людини

не руйнує меж "Я", а відповідає їй, створюючи можливість для прояву

динамічних характеристик "Я".

Інтелект – відносно стійка структура розумових здатностей індивіда,

індивідуальні особливості, що стосуються пізнавальної сфери (у першу

чергу мислення, пам’яті, сприймання, уваги); відповідний рівень розвитку

мислительної діяльності, який забезпечує можливість отримувати нові

знання, ефективно використовувати їх у ході життєдіяльності.

Інтерес – це вибіркове ставлення особистості до об’єкта через його

життєве значення та емоційну привабливість.

Інтимно-особистісне спілкування – один з видів спілкування,

заснований на особистісній симпатії партнерів по відношенню один до

одного, їхній взаємній зацікавленості у встановленні і підтримці довірчих

відносин. Інтимно-особистісне спілкування припускає Я-Ти-контакт,

високий ступінь довіри партнерові, взаємне глибоке саморозкриття.

Інфантилізм (лат. infantilis – дитячий) – нерозвиненість, незрілість

особистості, відставання рівня розвитку основних особистісних

характеристик від віку людини.

Компульсія (лат. compello – примушую) – нав’язливе спонукання до

дії, всупереч логіці здорового глузду, почуттям і волі. Подібна боротьба

мотивів властива, зокрема, при надцінних захопленнях.

Консультативна робота – цілеспрямований процес професійного

спілкування психолога із клієнтом, спрямований на актуалізацію психічних

ресурсів, які можуть забезпечити вихід особистості із складної життєвої

ситуації, розширення її психологічної культури та особистісний розвиток.

Креативність – здатність особистості породжувати незвичайні ідеї,

відхиляючись від традиційних схем мислення, швидко вирішувати

проблемні ситуації. Характеризується готовністю до продукування

принципово нових ідей, входить у структуру обдарованості як незалежний

фактор.

Кризи вікові – переламні моменти у розвитку дитини, що відділяють

один вік від іншого і зумовлюють оновлення внутрішнього світу

особистості, визначаючи спрямованість її перспектив (соціальних або

асоціальних).

Кризи нормативні (вікові або закономірно обумовлені психічним

розвитком кризи) – нормативне явище, що супроводжує розвиток

особистості і є внутрішньо притаманним розвитку як діалектичному

процесу.

Маскулінність (мужність) – комплекс атитюдів, характеристик

поведінки, можливостей і сподівань, що детермінують соціальну практику

тієї чи іншої групи, об'єднаної за ознаками статі; сукупність фізичних

якостей, моральних норм і поведінкових особливостей, властивих чоловіку.

Методи дослідження – способи одержання фактів про прояви психіки.

Методика дослідження – форма реалізації методу, сукупність

прийомів і операцій (їхня послідовність та взаємозв’язок), а також

формалізовані правила збору, обробки й аналізу інформації

Моббінг (mobbing – від англ. дієслова to mob – брутально нападати

натовпом, зграєю, цькувати) – форма психологічного насилля, утисків,

цькування особистості у колективі протягом тривалого часу.

Моніторинг – регулярне спостереження за показниками розвитку

особистості та його умовами з метою запобігання відхилення від норм.

Новоутворення вікове (за Л.С.Виготським) – це якісні зміни

психічної сфери суб’єкта, що вперше виникають на даному віковому етапі і

визначають особливості свідомого буття дитини, її ставлення до середовища

та специфіку психічних процесів.

Обдарованість – якісне сполучення здібностей, що забезпечує

успішне виконання та своєрідність діяльності особистості; розумовий

потенціал, інтелект, цілісна індивідуальна характеристика пізнавальних

можливостей та здібностей до навчання.

Обсессії (від лат.obsessio – облога) – нав’язливі думки, сумніви,

спогади із відтінком мимовільності і небажаності.

Почуття дорослості – суб’єктивне переживання підлітком своєї

дорослості, готовності бути повноправним і рівноправним учасником групи,

що виявляється у поглядах, оцінках, у стратегіях поведінки і у стосунках із

однолітками і дорослими.

Провідна діяльність – це вид діяльності, розвиток якої обумовлює

найголовніші зміни у психічних процесах і психологічних особливостях

людини на даній стадії її розвитку.

Профілактика – систематична робота, спрямована на своєчасне

попередження відхилень у розвитку особистості, виникнення конфліктів та

проблем у міжособистісних стосунках, на запобігання створених

конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.

Психолого-педагогічна корекція – здійснення психологічнопедагогічних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та

поведінці, у міжособистісних та міжгрупових взаєминах, формування

адекватної соціально корисної життєвої перспективи, подолання різних

форм девіантної поведінки, алкоголізму, наркоманії тощо.

Ресоціалізація – зміни поведінкових сценаріїв та особистісних

характеристик людини завдяки цілеспрямованій системі впливів на життєві

цінності й особистість в цілому, через що зникають детермінанти девіантної

поведінки і відновлюються моделі адекватного функціонування у

суспільстві.

Розвиток психічний – це закономірні і незворотні зміни психіки у

часі, що виявляються у кількісних, якісних і структурних перетвореннях;

при цьому старі структури входять в нові, змінюються і реорганізуються.

Самооцінка – оцінка людиною самої себе, своїх можливостей, свого

місця серед інших людей у системі міжособистісних стосунків.

Самосвідомість – вище вираження свідомості людини як члена

суспільства, за допомогою якої особистість конкретно усвідомлює себе у

своїх власних розумових діях і станах; самоусвідомлення.

Самоствердження – прагнення до реалізації власних домагань на

визнання і викликана цим прагненням поведінка.

Сім'я – це історично конкретна система взаємин між людьми, між

батьками й дітьми, мала група, члени якої пов'язані шлюбними або

родинними стосунками, спільністю побуту й взаємною моральною

відповідальністю.

Сором – емоція, що виникає в результаті усвідомлення людиною

реальної або мнимої невідповідності її вчинків нормам та вимогам.

Соціальна адаптація (лат. adaptare – пристосовуватися) – процес

пристосування і активного освоєння особистістю нових соціальних умов або

соціального мікросередовища, в межах яких нею вибудовуються нові

психологічні або соціальні мікростосунки.

Соціальна ситуація розвитку (за Л.С.Виготським) – система

стосунків між дитиною даного віку і соціальною дійсністю як «вихідний

момент» для всіх динамічних змінень, що відбуваються у розвитку протягом

даного періоду і визначають форми і шляхи психічного розвитку дитини.

Соціальні норми оцінювання – оцінка успіхів учня при порівнянні з

успіхами інших учнів.

Соціометричний статус – положення суб'єкта в системі

міжособистісних відносин.

Спілкування – взаємодія суб'єктів, що здійснюється знаковими

засобами.

Спостереження – один із методів психологічного дослідження, що

полягає в навмисному, систематичному та цілеспрямованому сприйнятті

психічних явищ з метою вивчення їхніх специфічних змін у певних умовах і

відшукання змісту цих явищ, що безпосередньо не даний.

Сприйняття – психічний процес, що виражається в цілісності

відображення предметів і явищ навколишнього світу, що виникає при

безпосередньому впливі на органи почуттів.

Спрямованість особистості – сукупність стійких мотивів, що

орієнтують діяльність особистості й незалежних від наявних ситуацій.

Спрямованість особистості характеризується її інтересами, схильностями,

переконаннями, ідеалами, у яких виражається світогляд людини.

Страх – емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному або

соціальному існуванню індивіда й спрямована на джерело дійсної або

уявлюваної небезпеки.

Суспільно-корисна діяльність (за Д.І.Фельдштейном) – діяльність,

що спонукається мотивами особистої відповідальності перед суспільством та

забезпечує розгорнуті відносини дитини як особливу форму їх долучення до

суспільства і розвиток їх соціальної активності

Тест – система завдань, що дозволяють виміряти рівень розвитку

певної якості (властивості) особистості. Існують три основні сфери

застосування тестів: а) освіта; б) професійна підготовка й відбір: в)

психологічне консультування.

Тривожність – схильність індивіда до переживання тривоги, що

характеризується низьким порогом виникнення реакції тривоги; один з

параметрів індивідуальних розходжень.

Увага – зосередження свідомості на якому-небудь предметі або явищі.

Упертість – 1) окремий випадок негативізму; 2) невмотивована

протидія всьому тому, що йде від інших; 3) особливість поведінки як дефект

вольової сфери індивіда, що виражається в прагненні будь-що вчинити посвоєму, всупереч розумним доводам, проханням, порадам, вказівкам інших

людей.

Уява – пізнавальний психічний процес, що виражається в побудові

образів продуктів праці, а також забезпечує створення програми поведінки в

тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю.

Фемінінність (жіночність) – це комплекс атитюдів, характеристик

поведінки, можливостей і сподівань, пов'язаних із жіночими конструктами,

що містить також характерні форми поведінки, очікувані від жінки у

певному суспільстві.

Хімічна залежність – це психічний (або соматичний) стан, що є

наслідком повторюваного вживання природної або синтетичної

психоактивної речовини (алкоголь, нікотин, наркотики, засоби лікарської і

побутової хімії)

Ціннісні орієнтації особистості – поділювані особистістю соціальні

цінності, що виступають як цілі життя й основні засоби досягнення цих

цілей і через це набувають функцій найважливіших регуляторів соціальної

поведінки індивідів.

