Відгуки про Interactive Brokers

Не піднімав.
Та й 1/5000 норм.
Відписку дали, але смс не шлють... 😒
Може про спадщину турбуються? 🤔😂😹
Огляд від ШІ
+3
Спадкування акцій у США оподатковується федеральним податком на спадщину, якщо вартість спадщини перевищує значний поріг звільнення (у 2025 році це 13,61 млн доларів на людину). Для нерезидентів податок застосовується лише до американських активів, таких як акції американських компаній, а не до всього світового майна. Ставка податку може сягати 40%, але зазвичай на великі суми, що перевищують встановлений поріг.
Федеральний податок на спадщину
Високий поріг звільнення:
У 2025 році діє значний поріг звільнення від податку на спадщину – 13,61 млн доларів на людину.
Застосування:
Цей податок застосовується до загальної вартості спадщини померлого, що перевищує цей поріг.
Ставка:
Максимальна ставка федерального податку на спадщину становить 40%.
Особливості для нерезидентів США
Оподаткування американських активів:
На відміну від резидентів, які оподатковуються за світове майно, нерезиденти сплачують податок лише на активи, що мають зв'язок із США (наприклад, американські акції).
Інший поріг:
Для нерезидентів застосовується менший поріг звільнення від податку на спадщину в США, що становить 60 000 доларів, зазначає Адвокат в Европе.
Важливі моменти
Податкова консультація:
Через складність американського податкового законодавства, особливо для нерезидентів, рекомендується звертатися за податковим консультуванням до американських фахівців.
Уникнення подвійного оподаткування:
Зверніть увагу на можливість існування угод про уникнення подвійного оподаткування між Україною та США, які можуть вплинути на сплату податків.
Цікаво, яка податк.ставка вище 60тис? 🤔
І які активи бувають неамериканські? Якщо навіть у msci world 73% Штатівські... 😒