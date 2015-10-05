|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:00
Здогадайтесь чому?))
Щось ця гілка мені почала нагадувати гілку "За що ми любимо ІнвестораК?"🤦🏻
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:09
Потому что мы все должны любить Успиха Д?
Название ветки "психология И САМОРОЗВИТОК"?
Что Успих может сказать про САМОРОЗВИТОК?
Как замешивать раствор и класть плитку?
По секрету, тут большинство с ветки про недвигу. ОНи могут об этом рассказать еще больше. Причем, скорей всего, с подробностями, о которых Успих никогда не слышал.
Расскажи про то, как ты интеллектуально или физически развиваешься.
Как развиваешь своих детей.
Это будет интересно. Правда.
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:20
якщо зріст спадково нижче середнього серед однолітків, то треба активно примушувати , пояснювати
турнік, біг, басейн
гадаю після ціеї війни будуть кар'єрні фільтри для <175, може навіть на рівні ООН іструкцію спустять
я коли кудись їду більше 10 днів беру таке, та упори для віджиманнь
