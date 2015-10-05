RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:21

Британец едва не умер, съев 3 килограмма мармеладных мишек.

33-летний водитель грузовика из Йоркшира Натан Римингтон заказал через интернет-магазин контейнер с мармеладными мишками.

За трое суток он съел всех мишек до единого, после чего оказался в отделении неотложной помощи с интенсивной болью в животе, повышенным потоотделением и высоким артериальным давлением.

Первоначально медики предположили у пациента пищевое отравление. Однако последующие анализы выявили аномально высокую концентрацию желатина в его пищеварительной системе.

После проведения серии исследований Римингтону поставили диагноз «острый дивертикулит».

Мужчина провел шесть дней в палате интенсивной терапии с высокой температурой и сильным болевым синдромом, но в конечном итоге полностью восстановил здоровье.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2523 раз.
Подякували: 3507 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:29

Re: Психологія та саморозвиток

  flyman написав:а ШІ буде череп штангенциркулем міряти

Смартфон з чатгпт навести - "аларм! хазар-descendant detected"
і далі як в bladerunner
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4411
З нами з: 13.06.20
Подякував: 411 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 21:26

Re: Психологія

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8705
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 22:32

Re: Психологія

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8705
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 22:39

С начала полномасштабной войны государство потратило около 5 млн грн на просмотр порнографических материалов, сообщает Европейская правда (ЕП).

Речь идёт о работе экспертов, которые просматривают подобные видео в рамках уголовных расследований. В частности, в одном из дел специалист получил 15 тысяч гривен за 33 часа просмотра.

По данным Офиса генпрокурора, в январе–августе 2025 года в Украине зарегистрировано 1464 уголовных дела по фактам создания порнопродукции.

За всё время войны суды вынесли 247 приговоров, осудив 287 человек — однако почти никто не получил реальные сроки, большинство ограничилось условными наказаниями.


https://epravda.com.ua/biznes/ukrajina- ... no-812602/

лучшая работа в мире
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2523 раз.
Подякували: 3507 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 23:38

Успіх і деградація.

Успіх, ти що деградуєш на відео згенерованих ШІ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41090
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 23:53

  fox767676 написав:
  rjkz написав:старший пока эндоморф, но начинают раздвигаться плечи.
Только нифига спортом не хочет заниматься.


якщо зріст спадково нижче середнього серед однолітків, то треба активно примушувати , пояснювати
турнік, біг, басейн
гадаю після ціеї війни будуть кар'єрні фільтри для <175, може навіть на рівні ООН іструкцію спустять :)
я коли кудись їду більше 10 днів беру таке, та упори для віджиманнь
https://rozetka.com.ua/ua/easyfit-56001 ... OFEALw_wcB


Чому?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17846
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8726 раз.
Подякували: 5506 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 23:54

  flyman написав:Успіх, ти що деградуєш на відео згенерованих ШІ?

Флайман, ти що, дивишся відео долярека?
Hotab
 
Повідомлень: 16637
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
  #<1 ... 761762763764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9880)
08.10.2025 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.