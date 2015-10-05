|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:21
iq тест
Додано: Чет 09 жов, 2025 14:59
Ясно-понятно
Удачи с физкультурой и гербалайфами
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:08
Re: Психологія та саморозвиток
Трохи схоже, теж мала дитина на тесті (у психолога чи перед школою якийсь):
- Що потрібно, щоб машина їхала?
(Бензин, двигун, руль, колеса,...)
Дитина:
- Тормоза!
- Чому?
- А тато вчора казав, що не поїдемо нікуди бо тормозів нема.
Тупий?
Якщо тест приймає адекватна людина, це одне. А якщо звичайний тест на компі (або паперовий), який обробляється автоматично за кількістю "правильних" відповідей? І часто вже і не людиною.
