Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:51
Пропонуємо до обговорення:
Realme розширила лінійку своїх розумних годинників та підготувала до випуску нову модель Realme Watch 5. На початку місяця вона з’явилася у витоках, а тепер доступна на офіційному сайті компанії з повним переліком характеристик.
Дивися повний текст Realme випустив новий смартгодинник: особливості моделі (фото)
R2
- Робот новин
