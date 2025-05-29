RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Realme випустив новий смартгодинник:
особливості моделі...

Realme випустив новий смартгодинник: особливості моделі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:51

Realme випустив новий смартгодинник: особливості моделі...

Пропонуємо до обговорення:
Realme розширила лінійку своїх розумних годинників та підготувала до випуску нову модель Realme Watch 5. На початку місяця вона з’явилася у витоках, а тепер доступна на офіційному сайті компанії з повним переліком характеристик.

Дивися повний текст
Realme випустив новий смартгодинник: особливості моделі (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100578
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від...
R2 » Пон 11 сер, 2025 04:17
2 3324
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 сер, 2025 12:55
Faceless
До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий...
R2 » Вів 15 лип, 2025 03:03
3 585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лип, 2025 13:28
Ірина_
Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород-...
R2 » Чет 29 тра, 2025 13:00
1 678
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 13:02
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6779)
09.10.2025 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.