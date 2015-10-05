RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:40

Re: Психологія та саморозвиток

вот народ
погубили Украину, поехали уничтожать США
неохорват тут еще прыгает
в Украине доигрался в унсо и революции, но и в Хорватии вредные привычки не бросил, пошел играться в усташей
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:58

Re: Психологія та саморозвиток

  rjkz написав:Ему вся Украина нужна. Не может быть ссср2.0

смотрите.
платить ЛАДу и песикоту рос.пенсию в кремле не собираются
допускать к рос.выборам Вас и продиджи- тоже
т.е как минимум формальный суверенитет аля РБ остается
это многократно лучше того пи** к которому все идет по инерционному сценарию, с вашего и вашей группы поддержки позволения
Потому что дальнейшие разрушения Украины приведут к ее обезлюдиванию, а восстановить что-то сможет только кто-то кто гарантирует територии безопасность, включая ядерную. Это точно не Запад. Возможно сотрудничество с Турцией, КНР могло бы снизить риски поглощения москвой, но мы же самые умные. самых козырных партнеров себе выбираем, которвым правда дела до нас особого нет
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 10 жов, 2025 08:15, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:14

  rjkz написав:Но для меня только один виновник основной виновник этого.
И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет.
ви переоцінюєте роль лічності в історії. Війна з росією була невідворотня з часів майдану.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3627
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:23

Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:ви переоцінюєте роль лічності в історії. Війна з росією була невідворотня з часів майдану.

разные типы майданов приводят к разным типам воен
майдан 2014 мог закончиться соглашеним штайнмаера-1, рф максимум усилилась бы в севастополе.
сорвал друг Коломойского, герой майдана 2014, квнщик Вова Парасюк
потом была формула штайнмаера-2 для донбасса, которую поддерживали как москва так и Запад, сорвал друг Коломойского, герой стадиона и электорального майдана 2019, квнщик Вова Зеленский
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:40

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:ви переоцінюєте роль лічності в історії. Війна з росією була невідворотня з часів майдану.

разные типы майданов приводят к разным типам воен
майдан 2014 мог закончиться соглашеним штайнмаера-1, рф максимум усилилась бы в севастополе.
сорвал друг Коломойского, герой майдана 2014, квнщик Вова Парасюк
потом была формула штайнмаера-2 для донбасса, которую поддерживали как москва так и Запад, сорвал друг Коломойского, герой стадиона и электорального майдана 2019, квнщик Вова Зеленский
виходить квн не зря комуняки закривали? Оказалось там расплоднік ...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3627
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:41

  Banderlog написав:
  rjkz написав:Но для меня только один виновник основной виновник этого.
И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет.
ви переоцінюєте роль лічності в історії. Війна з росією була невідворотня з часів майдану.

Предпосылки были заложены значительно раньше, когда согласились оставить на своей территории базу флота. Весь вопрос был только в том, когда сложатся подходящие условия и когда найдется подходящая личность?
Вины это ни с личности, ни со страны не снимает.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6485 раз.
Подякували: 21660 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:52

  Сибарит написав:Предпосылки были заложены значительно раньше, когда согласились оставить на своей территории базу флота. .
там база флота була і до того з часів катерини 2, крим це контроль над чорним морем і торгівлею зерном, без цього росія не імперія. Іменно зерно є основою європейського імперського проекту росії без цього вона московське ханство.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3627
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:58

Re: Психологія та саморозвиток

На Донбассе никаких баз не было
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:13

Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:там база флота була і до того з часів катерини 2, крим це контроль над чорним морем

Тогда ее присутствие было естественным. Прежде всего, это был контроль над нами.
Роль зерна сильно уменьшилась с началом торговли нефтью и газом.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6485 раз.
Подякували: 21660 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:36

Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:виходить квн не зря комуняки закривали? Оказалось там расплоднік ...


возможно
понимание многих вещей приходит с годами
я пока не созрел до такого уровня консерватизма
как лучше - держать народ в черном теле как в КНДР или ослабить упряжку как в Перестройку с риском полететь в тартарары? Не у многих получается оптимально балансировать и тюнить общественный климат
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 766767768769
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7674
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15035)
10.10.2025 09:40
Ринок ОВДП (9890)
10.10.2025 08:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.