#<1 ... 770771772773 Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:34 Banderlog написав: rjkz написав: Но для меня только один виновник основной виновник этого.

И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет.

Но для меня только один виновник основной виновник этого.И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет. ви переоцінюєте роль лічності в історії. Війна з росією була невідворотня з часів майдану.



Нет, с 2000 года.

"Я устал, я ухожу" не на пустом месте было.

Это был переворот.

Гэбня, ностальгирующая по совку, вернулась к власти.

Можно называть какие угодно фамилиии патрушев, пуйло и тд.

Не меняет это смысла. Кто-то на виду, кто-то в тени.

Для меня война с рашей стала ясной как только я узнал что после "достижения договоренностей" во время Майдан, овощ сбежал.

Нет, с 2000 года."Я устал, я ухожу" не на пустом месте было.Это был переворот.Гэбня, ностальгирующая по совку, вернулась к власти.Можно называть какие угодно фамилиии патрушев, пуйло и тд.Не меняет это смысла. Кто-то на виду, кто-то в тени.Для меня война с рашей стала ясной как только я узнал что после "достижения договоренностей" во время Майдан, овощ сбежал.Я тут-же позвонил деду и сказал, что как минимум Крым у нас оттяпают и это будет "хорошо" если только его. rjkz

Повідомлень: 17865 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5512 раз.

Додано: Суб 11 жов, 2025 00:03 rjkz написав: fox767676 написав: rjkz написав: Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?

Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.

Україна начеб-то робить все щоб просто вижити. Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.



Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бути

а потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначили

помилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатії

якщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ? Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бутиа потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначилипомилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатіїякщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ?



Я зрозумів, порох - Ваше все.

Саме за часів пороха було прийняте рішення по нашій еміграції.

А поліз він куди й як справляється до питання ЧОМУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ винен в нападі на Україну ніяк не відповідає.

Тому що вам він не подобається.

Це дуже зрозуміла й аргументована відповідь.

Те що Україна майже 4 роки стримує в рази більшу армію, "2-гу в світі" для вас не аргумент.

На рахунок Трампу - як з ним мати справу, це питання з зірочкою не тільки для Зе, але й для лідерів європейських країн та Канади.

Проте він називає "друзями" й "гарними хлопцями" л(п)дерів рашки, кндр та кнр.

Чого варті тільки його висловлювання про "папірового тигра", який мав цю війну виграти за тиждень, а він 4 роки возиться. Я вже майже не шокований. Тобто, його дратує, що величезна військова машина раші не може подолати значно меншого супротивника, а не те що диктатура напала на суверенну державу, яка обороняється? Ніякої поваги до міжнародного права я теж в його словах не помітив. Ніколи. А спектаклю в Овальному кабінеті є пояснення.

Його хотіли зробити - його зробили. Й якщоб Зе не повівся на одне питання, буле-б інше, якщоб він не відповів - за ньогоб відповили.

Повірте мені, я тут вже неодноразово ставав жертвою таких маніпуляцій.

Тут зовсім не те "джентельменське" середовище яке в Україні (принаймі я працював за зовсім іншою мораллю та етикою в своєму бізнес середовищі).

Тут хижаки яки грають по своїм правилам котрі "пишуться" сільнійшим.

Й Зе ще добре справився.

Адекватні люди, навіть трампісти, були обурені поведінокою господарів Овального кабінету.

Я зрозумів, порох - Ваше все.Саме за часів пороха було прийняте рішення по нашій еміграції.А поліз він куди й як справляється до питання ЧОМУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ винен в нападі на Україну ніяк не відповідає.Тому що вам він не подобається.Це дуже зрозуміла й аргументована відповідь.Те що Україна майже 4 роки стримує в рази більшу армію, "2-гу в світі" для вас не аргумент.На рахунок Трампу - як з ним мати справу, це питання з зірочкою не тільки для Зе, але й для лідерів європейських країн та Канади.Проте він називає "друзями" й "гарними хлопцями" л(п)дерів рашки, кндр та кнр.Чого варті тільки його висловлювання про "папірового тигра", який мав цю війну виграти за тиждень, а він 4 роки возиться. Я вже майже не шокований. Тобто, його дратує, що величезна військова машина раші не може подолати значно меншого супротивника, а не те що диктатура напала на суверенну державу, яка обороняється? Ніякої поваги до міжнародного права я теж в його словах не помітив. Ніколи. А спектаклю в Овальному кабінеті є пояснення.Його хотіли зробити - його зробили. Й якщоб Зе не повівся на одне питання, буле-б інше, якщоб він не відповів - за ньогоб відповили.Повірте мені, я тут вже неодноразово ставав жертвою таких маніпуляцій.Тут зовсім не те "джентельменське" середовище яке в Україні (принаймі я працював за зовсім іншою мораллю та етикою в своєму бізнес середовищі).Тут хижаки яки грають по своїм правилам котрі "пишуться" сільнійшим.Й Зе ще добре справився.Адекватні люди, навіть трампісти, були обурені поведінокою господарів Овального кабінету.Але в Україні призначили свого вінуватого.

З якоюсь метою бовкнули каменюку в став, а хвилі ще довго будуть іти, і навіть внуки не зможуть оцінити наслідки. Щось як в анекдоті про думку Китаю про наслідки Великої Французької Революції - ще пройшло мало часу щоб робити оцінку. flyman

Повідомлень: 41115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1615 раз. Подякували: 2860 раз.

З якоюсь метою бовкнули каменюку в став, а хвилі ще довго будуть іти, і навіть внуки не зможуть оцінити наслідки. Щось як в анекдоті про думку Китаю про наслідки Великої Французької Революції - ще пройшло мало часу щоб робити оцінку. З якоюсь метою бовкнули каменюку в став, а хвилі ще довго будуть іти, і навіть внуки не зможуть оцінити наслідки. Щось як в анекдоті про думку Китаю про наслідки Великої Французької Революції - ще пройшло мало часу щоб робити оцінку. flyman

Додано: Суб 11 жов, 2025 00:08 fox767676 написав: The_Rebel написав: fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків



2021 рік, якщо не помиляюсь

тоді вже інформаційний шорох пішов

мабуть в чомусь мудра людина з протюнгованою інтуіціею

мені десь за 2 тижні стало зрозуміло що лиха не уникнути, але сімейні обставини ніяк не сприяли евакуаціїї



але повернемось до головного антагоніста

це що не психічні вади - прогинатися під dregs of society, і навпаки, talk back cильним світу цього, з усіх боків, від яких залежить існування України?

І команду такуж підібрав

І навіть наче правильні речі аргументувати тим що "мені 42 я не лох", а не що "легітимний всенародно обраний президент з мандатом на те що я зараз роблю"?

2021 рік, якщо не помиляюсьтоді вже інформаційний шорох пішовмабуть в чомусь мудра людина з протюнгованою інтуіціеюмені десь за 2 тижні стало зрозуміло що лиха не уникнути, але сімейні обставини ніяк не сприяли евакуаціїїале повернемось до головного антагоністаце що не психічні вади - прогинатися під dregs of society, і навпаки, talk back cильним світу цього, з усіх боків, від яких залежить існування України?І команду такуж підібравІ навіть наче правильні речі аргументувати тим що "мені 42 я не лох", а не що "легітимний всенародно обраний президент з мандатом на те що я зараз роблю"?Це щонайменш психологічна незрілість.

Ролева гра згідно режисури і сценарію. flyman

Повідомлень: 41115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1615 раз. Подякували: 2860 раз.

Ролева гра згідно режисури і сценарію. Ролева гра згідно режисури і сценарію. flyman

Додано: Суб 11 жов, 2025 00:18 flyman написав: Ролева гра згідно режисури і сценарію.



Пане Флайман,я насправді дуже полюбляю україньску мову,так як вона містить дуже влучні та дотепні слова. От яке ваше найулюбленіше слово за останні три роки?

Пане Флайман,я насправді дуже полюбляю україньску мову,так як вона містить дуже влучні та дотепні слова. От яке ваше найулюбленіше слово за останні три роки?У мене це мабуть "блазень". Господар Вельзевула

Повідомлень: 852 З нами з: 11.09.24 Подякував: 7 раз. Подякували: 31 раз.

Додано: Суб 11 жов, 2025 00:25 Banderlog написав: rjkz написав: Но для меня только один виновник основной виновник этого.

И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет.

И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет. Но для меня только один виновник основной виновник этого.И есть еще те, кто ему подыгрывает. Хоть и делает вид что нет. ви переоцінюєте роль лічності в історії. Війна з росією була невідворотня з часів майдану. ви переоцінюєте роль лічності в історії. Війна з росією була невідворотня з часів майдану.

У всіх колишніх республі СРСР "невідворотня", тільки вони "пропетляли між крапельками", навіть Грузія flyman

Повідомлень: 41115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1615 раз. Подякували: 2860 раз.

Повідомлень: 41115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1615 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 00:34 Banderlog написав: У большинства левых мыслителей, начиная от Маркса и до наших дней, есть одна забавная фишка. Они все считают избыток свободного времени безусловным благом, который эксплуататоры отнимают у трудящихся в собственную пользу. Впрочем, психологические корни такого отношения к свободному времени достаточно ясны. Чем выше у человека амбиции, тем больше он винит отсутствие свободного времени в собственной действительной или кажущейся ему самому недореализованности.



В самом начале свой знаменитой статьи «Bullshit Jobs» безвременно ушедший от нас Дэвид Грэбер ссылался на несбывшееся пророчество Джона Мейнарда Кейнса, который в 1920-м году предсказал, что через 100 лет автоматизация достигнет такого уровня, что людям надо будет работать не больше 3-х-4-х часов в день. Как же так получилось, спрашивал Грэбер, что автоматизация достигла такого уровня, о котором Кейнс и мечтать-то не мог, а мы работаем только все больше и больше. И сам же и отвечал: невероятно увеличилось количество “bullshit jobs”, то есть работ, от которых нет никакой пользы и смысла.



Грэбер оценивал количество подобных работ примерно в 40%. Как человек, который, в отличие от Грэбера, половину своей жизни проработал в больших корпорациях, я могу с уверенностью сказать, что его оценка занижена никак не меньше чем в два раза. Но дело не в этом. Дело в том, что Грэбер полагал, что если все эти буллшитные работы каким-то неизвестным науке образом извести, а вместо этого платить людям достойный универсальный базовый доход (UBI), то немедленно наступит всеобщее счастье и благорастворение воздУхов.



С моей точки зрения, UBI в той или иной форме абсолютно неизбежен, да в некоторых странах он фактически уже и существует, но мера это страшная и, в общем-то, по сути, людоедская. Дело в том, что хотя есть такие люди, которые умеют извлекать из своего свободного времени какую-то пользу, большинство людей, будучи лишенными необходимости зарабатывать себе на хлеб в активном возрасте, просто спиваются, старчиваются, сходят с ума, или превращаются в агрессивных социопатов. Эволюция не подготовила человека к праздности. И в ближайшее время ничего с этим поделать нельзя.



А теперь, возвращаясь к Грэберовским буллшитным работам. Откуда они берутся? В настоящее время их в основном производят корпорации. Но корпорации – это и есть основа современного общества. Никакого капитализма в нем давно уже не осталось. И основная задача корпораций заключается не в производстве каких-то полезных вещей, а именно что в производстве работ.



Или, чтобы быть еще конкретнее, корпорации структурируют наше время и, тем самым, не дают нам сойти с ума. Проблема состоит не в том, что буллшитных работ много. Проблема в том, что на сегодняшний день их не достаточно. То есть корпорации пока не могут произвести их в нужном количестве.



Утешение же можно найти в том, что сейчас на одного человека, который пытается делать хоть какую-то реальную работу, находится примерно пять человек, задача которых помешать ему ее делать. Всякий корпоративный работник, или государственный служащий, или человек, который пытается организовать собственный бизнес не может не понимать, о чем я говорю.



Поэтому, этот условно полезный работник со своей работой не справляется, и делают ее уже не один человек, а пять. Которым, в свою очередь, мешают еще двадцать пять человек. И, таким образом, мы постепенно, но, все-таки, движемся в сторону полной занятости. И это внушает некоторый оптимизм. У большинства левых мыслителей, начиная от Маркса и до наших дней, есть одна забавная фишка. Они все считают избыток свободного времени безусловным благом, который эксплуататоры отнимают у трудящихся в собственную пользу. Впрочем, психологические корни такого отношения к свободному времени достаточно ясны. Чем выше у человека амбиции, тем больше он винит отсутствие свободного времени в собственной действительной или кажущейся ему самому недореализованности.В самом начале свой знаменитой статьи «Bullshit Jobs» безвременно ушедший от нас Дэвид Грэбер ссылался на несбывшееся пророчество Джона Мейнарда Кейнса, который в 1920-м году предсказал, что через 100 лет автоматизация достигнет такого уровня, что людям надо будет работать не больше 3-х-4-х часов в день. Как же так получилось, спрашивал Грэбер, что автоматизация достигла такого уровня, о котором Кейнс и мечтать-то не мог, а мы работаем только все больше и больше. И сам же и отвечал: невероятно увеличилось количество “bullshit jobs”, то есть работ, от которых нет никакой пользы и смысла.Грэбер оценивал количество подобных работ примерно в 40%. Как человек, который, в отличие от Грэбера, половину своей жизни проработал в больших корпорациях, я могу с уверенностью сказать, что его оценка занижена никак не меньше чем в два раза. Но дело не в этом. Дело в том, что Грэбер полагал, что если все эти буллшитные работы каким-то неизвестным науке образом извести, а вместо этого платить людям достойный универсальный базовый доход (UBI), то немедленно наступит всеобщее счастье и благорастворение воздУхов.С моей точки зрения, UBI в той или иной форме абсолютно неизбежен, да в некоторых странах он фактически уже и существует, но мера это страшная и, в общем-то, по сути, людоедская. Дело в том, что хотя есть такие люди, которые умеют извлекать из своего свободного времени какую-то пользу, большинство людей, будучи лишенными необходимости зарабатывать себе на хлеб в активном возрасте, просто спиваются, старчиваются, сходят с ума, или превращаются в агрессивных социопатов. Эволюция не подготовила человека к праздности. И в ближайшее время ничего с этим поделать нельзя.А теперь, возвращаясь к Грэберовским буллшитным работам. Откуда они берутся? В настоящее время их в основном производят корпорации. Но корпорации – это и есть основа современного общества. Никакого капитализма в нем давно уже не осталось. И основная задача корпораций заключается не в производстве каких-то полезных вещей, а именно что в производстве работ.Или, чтобы быть еще конкретнее, корпорации структурируют наше время и, тем самым, не дают нам сойти с ума. Проблема состоит не в том, что буллшитных работ много. Проблема в том, что на сегодняшний день их не достаточно. То есть корпорации пока не могут произвести их в нужном количестве.Утешение же можно найти в том, что сейчас на одного человека, который пытается делать хоть какую-то реальную работу, находится примерно пять человек, задача которых помешать ему ее делать. Всякий корпоративный работник, или государственный служащий, или человек, который пытается организовать собственный бизнес не может не понимать, о чем я говорю.Поэтому, этот условно полезный работник со своей работой не справляется, и делают ее уже не один человек, а пять. Которым, в свою очередь, мешают еще двадцать пять человек. И, таким образом, мы постепенно, но, все-таки, движемся в сторону полной занятости. И это внушает некоторый оптимизм.

як в цей концепт вписується ШІ, який "позвільняє зайвих"? як в цей концепт вписується ШІ, який "позвільняє зайвих"? flyman

Додано: Суб 11 жов, 2025 00:56 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

Але...але світ змінюється. Вже змінився.

Сила

Але...але світ змінюється. Вже змінився.

Сила Права змінилася правом Сили.

Хто сільнійший тот й правий.

Нікому не можна вірити. ..........Але...але світ змінюється. Вже змінився.Сила Права змінилася правом Сили.Хто сільнійший тот й правий.Нікому не можна вірити. Світ змінюється.

Но то, что вы написали, было всегда.

Просто, когда был один игрок явно сильнее остальных и стоило ему косо посмотреть, все команды выполнялись, непосвящённым казалось, что существует сила Права. Но она всегда обеспечивалась правом Силы. В конце концов это самое Право тоже было установлено Победителями для согласования их интересов.



Тількі у власні сили. В общем, верно.

Но всегда есть кто-то сильнее, когда власних сил не хватает. Что делать - необходимо искать союзников и надеяться, что они помогут. Не всегда получается.



Якщо Україну змусять щось підписати під будь які гарантії - цьому не можна вірити. Что вы предлагаете?

Воевать вечно?



Я прошу прощения, может мне отсюда и не так видно, но пуйлу не только Донбасс нужен. Ему вся Украина нужна. Не может быть ссср2.0 без Украины. Нужна.

Но не обязательно в составе РФ (хотя, конечно, ему хотелось бы). Но мог бы удовлетвориться дружественной Украиной, как до сих пор удовлетворяется дружественной Беларусью.



ЛЮБОЙ мир с пуйлом - это всего лишь пауза перед следующей войной. И будет опять вторжение, в результате которого СРАЗУ будет захвачено много территорий. Почему "СРАЗУ"?

И опять - что вы предлагаете? Воевать вечно?



А Украине не очень-то давали нападать.

Кто не давал? А вспомните, когда Украина готовила контрнаступ (у меня претензия что подготовка была излишне медийной), спикер Джонсон (республиканская партия, соратник Трампа и ныне) заморозил военные поставки пока рф не устроила глубокоэшелонированную оборону, которую нереально было прорвать не положив всю армию. Не буду обсуждать, кто именно не давал. Там был и ленд-лиз, которым Байден не воспользовался.

Но "не давали достаточно оружия" и "не давали нападать" это разные вещи. Вы сами выше написали, что никому нельзя доверять, надо иметь своё оружие и промышленность, которую его производит. Кто нам доктор?



А эти фразы Трампа ни о чем не говорят - он должен был выиграть эту войну за неделю, а возится почти 4 года.

Сильные мира сего "договорились" с пуйлом. На Украину никто не ставил.

Они уже все спланировали и поделили. Не говорят.

Я понимаю, что вы ярый антитрампист, но до этого Байден тоже много чего не давал.

Если "всё украдено до нас", то они могли давно прекратить военную и финансовую помощь.

Или даже не начинать. Ограничиться выражением "возмущения и сочувствия" и "решительными" резолюциями ООН.

Пришлось бы "воевать лопатами". Надеюсь, вы не сомневаетесь, чем бы это закончилось.



Вы еще наверняка не знаете некоторых интересных подробностей, которые произошли в первый день после объявления результатов голосования за пост Президента. Расскажите эти подробности. Наверное, это не военные секреты.



Но для меня только один виновник основной виновник этого. Основной - один.

Но хватает и неосновных.

Если бы перед войной реакция Запада была более чёткой и жёсткой, возможно, Путин и не решился бы.

Если бы не наши крики "подалі від Москви", открыто антироссийская политика, записи в Конституцию стремления в НАТО...

В НАТО стремиться было можно и нужно. Но для этого надо было проводить тихую кропотливую работу, а не бросаться с шашками наголо на танки. Толку с этой записи, если в НАТО нас принимать явно не хотят. Такой опытный политик как Порошенко не мог этого не знать и н понимать. Для чего это нужно было? Он проводил чётко конфронтационную политику. Зачем и почему когда-нибудь историки объяснят.

Грубейшей ошибкой было АТО. Тоже непростительной для опытного политика. Мы вели себя так, как будто не РФ, а мы ядерная держава с огромными запасами ЯО и средств доставки, и как будто у нас превосходство в силе и ресурсах. Или хотя бы равенство. Світ змінюється.Но то, что вы написали, было всегда.Просто, когда был один игрок явно сильнее остальных и стоило ему косо посмотреть, все команды выполнялись, непосвящённым казалось, что существует сила Права. Но она всегда обеспечивалась правом Силы. В конце концов это самое Право тоже было установлено Победителями для согласования их интересов.В общем, верно.Но всегда есть кто-то сильнее, когда власних сил не хватает. Что делать - необходимо искать союзников и надеяться, что они помогут. Не всегда получается.Что вы предлагаете?Воевать вечно?Нужна.Но не обязательно в составе РФ (хотя, конечно, ему хотелось бы). Но мог бы удовлетвориться дружественной Украиной, как до сих пор удовлетворяется дружественной Беларусью.Почему "СРАЗУ"?И опять - что вы предлагаете? Воевать вечно?Не буду обсуждать, кто именно не давал. Там был и ленд-лиз, которым Байден не воспользовался.Но "не давали достаточно оружия" и "не давали нападать" это разные вещи. Вы сами выше написали, что никому нельзя доверять, надо иметь своё оружие и промышленность, которую его производит. Кто нам доктор?Не говорят.Я понимаю, что вы ярый антитрампист, но до этого Байден тоже много чего не давал.Если "всё украдено до нас", то они могли давно прекратить военную и финансовую помощь.Или даже не начинать. Ограничиться выражением "возмущения и сочувствия" и "решительными" резолюциями ООН.Пришлось бы "воевать лопатами". Надеюсь, вы не сомневаетесь, чем бы это закончилось.Расскажите эти подробности. Наверное, это не военные секреты.- один.Но хватает и неосновных.Если бы перед войной реакция Запада была более чёткой и жёсткой, возможно, Путин и не решился бы.Если бы не наши крики "подалі від Москви", открыто антироссийская политика, записи в Конституцию стремления в НАТО...В НАТО стремиться было можно и нужно. Но для этого надо было проводить тихую кропотливую работу, а не бросаться с шашками наголо на танки. Толку с этой записи, если в НАТО нас принимать явно не хотят. Такой опытный политик как Порошенко не мог этого не знать и н понимать. Для чего это нужно было? Он проводил чётко конфронтационную политику. Зачем и почему когда-нибудь историки объяснят.Грубейшей ошибкой было АТО. Тоже непростительной для опытного политика. Мы вели себя так, как будто не РФ, а мы ядерная держава с огромными запасами ЯО и средств доставки, и как будто у нас превосходство в силе и ресурсах. Или хотя бы равенство.



А я не говорил, что я антитрампист.

Я антипутинист, да.

Трамп делает вещи которые я одобряю и которые нет.

А некоторые вещи он делает правильно но не правильным (на мой взгляд образом).

То-же самое относится к Зеленскому, Макрону, Мелони и прочим политикам.

Все НОРМАЛЬНЫЕ в той или иной мере политики делают ошибки. Не делает ошибок тот, кто ничего не делает.

Вот я антипорох. Но не он начал АТО, кто не помнит. Выборы проходили (если мне память не изменяет) в мае 2014 года. К тому моменту был захвачен Крым и были уже боестолкновения на Донбассе.

И именно тогда можно и нужно было показывать зубы, а не смотреть как через дырявую границу проходит техника и "попочленцы".

Было несколько отличных операций, но это были точечные операции. Были провальные. Но в целом, это был полный провал.

Да, у меня было и есть стойкое мнение, что порох способствовал раздуванию войны.

Вместе с ахметом.

И хотя я тоже тогда разделял мнение, что постепенное отдаление от москвы безопаснее...посмотрите что произошло с Беларусью. С Грузией. То же самое ждало и Украину и Молдову. Или то что Украина имеет сейчас. И это было уготовано Молдове в случае "Киев за 3 дня".

Или вы думаете, что есть что-то разное в походе на Киев в 2022 и в походе на Прагу в 1968 и в Будапешт 1956?

Получилось все не так просто...вернее пока не получилось и надеюсь не получится.

Реинкарнация совка должна развалиться на губернии и только тогда для прилегающих демократических (хоть и все еще коррумпированных) стран опасность новых войн будет минимизированна.

Допускаю, что в если (или когда?) раша развалится, там начнутся войны меньшего масштаба между (условно) Ичкерией и Кабардино-Балкарией, между питерской ОПГ и масковской и тд.

А может будет "На финско-китайской границе все спокойно". А я не говорил, что я антитрампист.Я антипутинист, да.Трамп делает вещи которые я одобряю и которые нет.А некоторые вещи он делает правильно но не правильным (на мой взгляд образом).То-же самое относится к Зеленскому, Макрону, Мелони и прочим политикам.Все НОРМАЛЬНЫЕ в той или иной мере политики делают ошибки. Не делает ошибок тот, кто ничего не делает.Вот я антипорох. Но не он начал АТО, кто не помнит. Выборы проходили (если мне память не изменяет) в мае 2014 года. К тому моменту был захвачен Крым и были уже боестолкновения на Донбассе.И именно тогда можно и нужно было показывать зубы, а не смотреть как через дырявую границу проходит техника и "попочленцы".Было несколько отличных операций, но это были точечные операции. Были провальные. Но в целом, это был полный провал.Да, у меня было и есть стойкое мнение, что порох способствовал раздуванию войны.Вместе с ахметом.И хотя я тоже тогда разделял мнение, что постепенное отдаление от москвы безопаснее...посмотрите что произошло с Беларусью. С Грузией. То же самое ждало и Украину и Молдову. Или то что Украина имеет сейчас. И это было уготовано Молдове в случае "Киев за 3 дня".Или вы думаете, что есть что-то разное в походе на Киев в 2022 и в походе на Прагу в 1968 и в Будапешт 1956?Получилось все не так просто...вернее пока не получилось и надеюсь не получится.Реинкарнация совка должна развалиться на губернии и только тогда для прилегающих демократических (хоть и все еще коррумпированных) стран опасность новых войн будет минимизированна.Допускаю, что в если (или когда?) раша развалится, там начнутся войны меньшего масштаба между (условно) Ичкерией и Кабардино-Балкарией, между питерской ОПГ и масковской и тд.А может будет "На финско-китайской границе все спокойно". rjkz

Повідомлень: 17865 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5512 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 00:57 Артист больших и мальіх театров. Господар Вельзевула написав: flyman написав: Ролева гра згідно режисури і сценарію. Ролева гра згідно режисури і сценарію.



Пане Флайман,я насправді дуже полюбляю україньску мову,так як вона містить дуже влучні та дотепні слова. От яке ваше найулюбленіше слово за останні три роки?

У мене це мабуть "блазень". Пане Флайман,я насправді дуже полюбляю україньску мову,так як вона містить дуже влучні та дотепні слова. От яке ваше найулюбленіше слово за останні три роки?У мене це мабуть "блазень".

Блазень

- діє при комусь

- дозволено висловлювати різну крамолу (мовляв що з нього взяти), але в рамках дозволеного



За означенням не є таким.





Я більше схильний до характеристики наданої Соскіним, який каже, що як амфора чи яка інша тара, що залиєш, те і буде.



Для нього не існує ролі яку би міг зіграти так щоб не пролунало із домовини знаменитого "не вірю".



Для світових еліт, один із Месників, який володіє унікальною суперсилою. Блазень- діє при комусь- дозволено висловлювати різну крамолу (мовляв що з нього взяти), але в рамках дозволеногоЗа означенням не є таким.Я більше схильний до характеристики наданої Соскіним, який каже, що як амфора чи яка інша тара, що залиєш, те і буде.Для нього не існує ролі яку би міг зіграти так щоб не пролунало із домовини знаменитого "не вірю".Для світових еліт, один із Месників, який володіє унікальною суперсилою. flyman

Повідомлень: 41115 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1615 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 00:58 Wirująświatła написав: Чудо от врачей с Австралии: после ужасного ДТП они пришили голову 2-летнего мальчика к телу и спасли ему жизнь



У малого после аварии голова полностью отделилась от позвоночника и спинного мозга — ребенок был фактически обезглавлен. Медики говорили, что надежды нет, а родители уже задумывались о донорстве органов.



Но врачи рискнули провести операцию. Спустя время мальчик вышел из комы и сейчас заново учится двигать руками и ногами. Он все еще под наблюдением, но медики уверены — у мальчишки есть шанс вернуться к нормальной жизни.







..... .....

Кто-то даже верит.



Источник байки в студию. Кто-то даже верит.Источник байки в студию. rjkz

