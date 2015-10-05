Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 773774775776> Додано: Суб 11 жов, 2025 14:09 fox767676 написав: Вот зачем вы вылезли при*** большей частью русскоязычные с русскими фамилиями на свой вонючий майдан тогда вылезли ? Вот зачем вы вылезли при*** большей частью русскоязычные с русскими фамилиями на свой вонючий майдан тогда вылезли ?

Майдан 1 и 2 был предопределен решением Л.Д. Кучмы назначить в приемники креатуру от своего сына - Виктора Я. Хотя кошерный и более дальновидный зять настывал на кандидатуре профессионального аппаратчика комсомольца Сергее Т.

Думаю самая большая опасность для рф сейчас исходит от Донбасса в её составе.

Если люди с типично донецким характером просочатся хоть на какие-то должности - всё, хана им.

А не наоборот, создавая видимость переворота и этнокультурного противостояния.

Ну и если решили переориентироваться на другого старшего брата-славянина, не сочтите за труд поинтересоваться что он на самом деле думает о ваших новых героях.

Эта же Азбука.

Нет же - "все мы делали правильно, просто так звезды встали что в кремле черт сидит, не повезло. Надо больше проклятий в его и русни сторону писать и петь, должно материализоваться." fox767676

Повідомлень: 4499 З нами з: 13.06.20 Подякував: 414 раз. Подякували: 192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 15:29 fox767676 написав: но вот то бурление, простите , говен зимой 2013-2014 - это что ???

c чего сыр-бор посредине срока, при +/- стаблильной экономике ??



При ВФЯ было перераспределение особо крупной собственности. Авиакомпании, агрохолдинги, меткобинаты гиганты....

Ну как перераспределение. Жесткий наезд и предложение порешать за передачу 50%. Тем кто согласился давали режим наибольшего благоприятствования в налоговой, таможне, прокуратуре...

Перепуганные олигархи устроили мятеж.

Мелкий и средний бизнес при ВФЯ вообще не трогали.



В отличии от сейчас, когда из за бесконтрольности со стороны центральной власти наезжают (с последующим предложением порешать) на все что ещё смеет шевелится.



Последующие события это череда манипуляций со стороны запада по нейтрализации неправильних олигархов и протеже детям Кучмы (лондонский обком) по назначению правильной власти.



При ВФЯ было перераспределение особо крупной собственности. Авиакомпании, агрохолдинги, меткобинаты гиганты....

Ну как перераспределение. Жесткий наезд и предложение порешать за передачу 50%. Тем кто согласился давали режим наибольшего благоприятствования в налоговой, таможне, прокуратуре...

Перепуганные олигархи устроили мятеж.

Мелкий и средний бизнес при ВФЯ вообще не трогали.

В отличии от сейчас, когда из за бесконтрольности со стороны центральной власти наезжают (с последующим предложением порешать) на все что ещё смеет шевелится.

Последующие события это череда манипуляций со стороны запада по нейтрализации неправильних олигархов и протеже детям Кучмы (лондонский обком) по назначению правильной власти.

Если ты считаешь, что отдельно взятый Парасюк мог самостоятельно что то менять в стране? я не могу тебе помоч.

UA

Повідомлень: 9771 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2357 раз. Профіль 1 1 1

Це той самий день коли чорт з кремля прийняв рішення розпочати війну.



https://www.youtube.com/shorts/wXiCGJ3RRzg



До цього його "воділі за нос" з підтримкою Зе на виборах 2019.

Люди які привели Зе до влади, використали ресурс та агентуру РФ в Україні, а хлопчик виявися не його....

маньяки мстиві, нічого нового

Це той самий день коли чорт з кремля прийняв рішення розпочати війну.

https://www.youtube.com/shorts/wXiCGJ3RRzg

До цього його "воділі за нос" з підтримкою Зе на виборах 2019.

Люди які привели Зе до влади, використали ресурс та агентуру РФ в Україні, а хлопчик виявися не його....

маньяки мстиві, нічого нового

https://www.youtube.com/watch?v=1D1WovoiC3c

UA

Повідомлень: 9771 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2357 раз. Профіль 1 1 1

Какие оценки у вас были по истории, филоософии и математике в ВУЗе ?

Хотя, вспоминая своих отличников, понимаю что не гарантия Какие оценки у вас были по истории, филоософии и математике в ВУЗе ?Хотя, вспоминая своих отличников, понимаю что не гарантия



По истории - всегда 5 (это по 5-бальной шкале).

Философия в ВУЗе была очень скучной, я не помню какие там оценки, хотите поищу вкладыщ в диплом, посмотрю?

Выщка в институте была только на первом курсе, если я правильно помню.

5 баллов.

А шо?

Сомневаетесь в моих аналитических способностях?

Ну так их хватило чтобы своевременно сделать и выводы и действия.



Я еше и в шахматы с детства играю и сейчас тоже.

Я еше и в шахматы с детства играю и сейчас тоже.

Помогает просчитывать ситуации.

rjkz

Повідомлень: 17872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5513 раз. Профіль 10 6 7

Повідомлень: 17872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5513 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 18:42 fox767676 написав: Сталин умер, Берию разоблачили что поменялось кроме как остановка стрельбы в Корее? Репарации Южной выплатили? Из ГДР и Польши ушли?

Я почему про успеваемость спрашиваю

ну полное же дно, помноженное на прожекторство во имя своих мрий Сталин умер, Берию разоблачили что поменялось кроме как остановка стрельбы в Корее? Репарации Южной выплатили? Из ГДР и Польши ушли?Я почему про успеваемость спрашиваюну полное же дно, помноженное на прожекторство во имя своих мрий



Как-бы если то, что захват Крыма и война на Донбассе будут я понял за несколько дней до начала, то понимание, что большой войне быть, дало мне как оказалось достаточно времени и решимости действовать.

Вы, судя по постам, очень сожалеете, что не выехали и именно этим обусловлена агрессия как к тем кто это сделал так и к власти, которая не выпускает.

К агрессору, начавшему войну - ну полная толерантность.

Тут возникают вопросы о том, в какую сторону выезжать собираетесь?

rjkz

Повідомлень: 17872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5513 раз. Профіль 10 6 7

Повідомлень: 17872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5513 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 18:45 rjkz написав: ..............

Вот я антипорох. Но не он начал АТО, кто не помнит. Выборы проходили (если мне память не изменяет) в мае 2014 года. К тому моменту был захвачен Крым и были уже боестолкновения на Донбассе.

И именно тогда можно и нужно было показывать зубы, а не смотреть как через дырявую границу проходит техника и "попочленцы". ..............Вот я антипорох. Но не он начал АТО, кто не помнит. Выборы проходили (если мне память не изменяет) в мае 2014 года. К тому моменту был захвачен Крым и были уже боестолкновения на Донбассе.И именно тогда можно и нужно было показывать зубы, а не смотреть как через дырявую границу проходит техника и "попочленцы". АТО начинал именно Порох. Те боестолкновения на Донбассе, которые были до того, это мелочи.

По поводу Крыма никто АТО не начинал.

А зубы надо было показывать до захвата Крыма. А мы молча проглотили. Только потом поднимали шум в ООН и протестовали против показа его на картах в составе РФ.



Да, у меня было и есть стойкое мнение, что порох способствовал раздуванию войны.

Вместе с ахметом.

И хотя я тоже тогда разделял мнение, что постепенное отдаление от москвы безопаснее...посмотрите что произошло с Беларусью. С Грузией. То же самое ждало и Украину и Молдову. Или то что Украина имеет сейчас. И это было уготовано Молдове в случае "Киев за 3 дня". Я не знаю, что было бы с Молдовой в случае "Киев за 3 дня" и не могу сказать, что меня это сильно волнует.

Хотя как раз у них возможны варианты. Они как-то давно хотели воссоединиться с Румынией - был бы шанс.

А когда я смотрю и сравниваю, "что произошло с Беларусью. С Грузией" и сравниваю с тем, что происходит с Украиной, то я не могу сказать, что мне больше нравится вариант Украины.



Или вы думаете, что есть что-то разное в походе на Киев в 2022 и в походе на Прагу в 1968 и в Будапешт 1956? Разного много.

Разные цели и разные результаты.

Разное планирование и подготовка. И Прагу, и Будапешт заняли без разрушений и с малым количеством жертв.

Об Украине, надеюсь, вы и сами всё знаете, хотя и не чувствуете на себе.



Реинкарнация совка должна развалиться на губернии и только тогда для прилегающих демократических (хоть и все еще коррумпированных) стран опасность новых войн будет минимизированна.

Допускаю, что в если (или когда?) раша развалится, там начнутся войны меньшего масштаба между (условно) Ичкерией и Кабардино-Балкарией, между питерской ОПГ и масковской и тд.

А может будет "На финско-китайской границе все спокойно". Что должно получиться и что будет когда-то в будущем обсуждать не буду. Конструированием истории не занимаюсь. А история порой устраивает весьма неожиданные повороты.

Что должно получиться и что будет когда-то в будущем обсуждать не буду. Конструированием истории не занимаюсь. А история порой устраивает весьма неожиданные повороты.

А вариант войн "между питерской ОПГ и масковской" в стране, напичканной ЯО и АЭС... Ну-ну.

ЛАД 2

Повідомлень: 36738 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5364 раз. Подякували: 4863 раз. Профіль 2 2 6

в Біларусі диктатура, власне проти якої ми боремося. яка фамілія диктатора - путін, Лукаш чи Яник - не важливо. важливо, щоб не було диктатури Интересная трактовка.

Я как-то до сих пор полагал, что мы боремся с агрессией.

Диктатуры у нас, вроде как, никогда и не было.

Или вы лично с дивана боретесь за свержение Путина в РФ и Лукашенко в Беларуси? И как успехи?

треба було ще в 2014 році здатися? Ещё в 2014 надо было думать головой, а не поддаваться эмоциям. Каюсь, я тогда тоже руководствовался больше эмоциями. Но мне можно - я не президент и не голова ВР и не определяю политику Украины.

чому Куба та Венесуела не прислухаються до думки США, а навпаки йдуть протиріч Потому что эти мелочи США не особо мешают.

Так, какая-то муха летает, жужжит. Пришлёпнуть её хлопотнее, чем не обращать большого внимания.

Когда Великобританию сильно задели Фолкленды, они вопрос решили быстро и решительно.

ЛАД 2

Повідомлень: 36738 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5364 раз. Подякували: 4863 раз. Профіль 2 2 6

в Біларусі диктатура, власне проти якої ми боремося. яка фамілія диктатора - путін, Лукаш чи Яник - не важливо. важливо, щоб не було диктатури Интересная трактовка.

Я как-то до сих пор полагал, что мы боремся с агрессией.

Диктатуры у нас, вроде как, никогда и не было.

Или вы лично с дивана боретесь за свержение Путина в РФ и Лукашенко в Беларуси? И как успехи?

треба було ще в 2014 році здатися? Ещё в 2014 надо было думать головой, а не поддаваться эмоциям. Каюсь, я тогда тоже руководствовался больше эмоциями. Но мне можно - я не президент и не голова ВР и не определяю политику Украины.

чому Куба та Венесуела не прислухаються до думки США, а навпаки йдуть протиріч Потому что эти мелочи США не особо мешают.

Так, какая-то муха летает, жужжит. Пришлёпнуть её хлопотнее, чем не обращать большого внимания.

Когда Великобританию сильно задели Фолкленды, они вопрос решили быстро и решительно. "вже й сюди свою пропаганду прописав".Интересная трактовка.Я как-то до сих пор полагал, что мы боремся с агрессией.Диктатуры у нас, вроде как, никогда и не было.Или вы лично с дивана боретесь за свержение Путина в РФ и Лукашенко в Беларуси? И как успехи?Ещё в 2014 надо было думать головой, а не поддаваться эмоциям. Каюсь, я тогда тоже руководствовался больше эмоциями. Но мне можно - я не президент и не голова ВР и не определяю политику Украины.Потому что эти мелочи США не особо мешают.Так, какая-то муха летает, жужжит. Пришлёпнуть её хлопотнее, чем не обращать большого внимания.Когда Великобританию сильно задели Фолкленды, они вопрос решили быстро и решительно.

що таке думати головою по ЛАДівськи - ми вже зрозуміли - треба було домовлятися ще тоді. а так зробили що зробили - враховуючи стан армії після керування зрадників часів Яника - впоралися.



Венесуела заважає сильно - але все одне ніхто не нападає. зараз хіба що наведуть порядок, бо там дійсно не розрізнити де влада, а е наркокартель.



Аргентина отримала по зубах, коли намагалася окупувати чужу територію. власне те саме, що зараз зробила Раша. але з Аргентиною все зрозуміло - а з Рашею чомусь треба домовлятися...



ще раз, бо ви постійно брешете на цю тему - після 2СВ, її надто високої ціни, розвинені країни намагалися жити за певними правилами. й сербів в 1991 році чи коли там почали бомбили, коли ті вирішили, що можуть трошки вирізати не таких, як вони. а так жили по правилах. Раша їх відкинула - ми ж не будемо перейматися, коли з Рашею теж не по правилах зіграють



ps я бачу взяли на озброєння демагогічний метод - копіювати фрази опонента - вже власними аргументами не можете?

Shaman

Повідомлень: 10049 З нами з: 29.09.19 Подякував: 784 раз. Подякували: 1661 раз. Профіль 1 4 5

Повідомлень: 10049 З нами з: 29.09.19 Подякував: 784 раз. Подякували: 1661 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 22:50 UA написав: fox767676 написав: но вот то бурление, простите , говен зимой 2013-2014 - это что ???

c чего сыр-бор посредине срока, при +/- стаблильной экономике ??



При ВФЯ было перераспределение особо крупной собственности. Авиакомпании, агрохолдинги, меткобинаты гиганты....

Ну как перераспределение. Жесткий наезд и предложение порешать за передачу 50%. Тем кто согласился давали режим наибольшего благоприятствования в налоговой, таможне, прокуратуре...

Перепуганные олигархи устроили мятеж.

Мелкий и средний бизнес при ВФЯ вообще не трогали.



В отличии от сейчас, когда из за бесконтрольности со стороны центральной власти наезжают (с последующим предложением порешать) на все что ещё смеет шевелится.



Последующие события это череда манипуляций со стороны запада по нейтрализации неправильних олигархов и протеже детям Кучмы (лондонский обком) по назначению правильной власти.



Если ты считаешь, что отдельно взятый Парасюк мог самостоятельно что то менять в стране? я не могу тебе помоч. При ВФЯ было перераспределение особо крупной собственности. Авиакомпании, агрохолдинги, меткобинаты гиганты....Ну как перераспределение. Жесткий наезд и предложение порешать за передачу 50%. Тем кто согласился давали режим наибольшего благоприятствования в налоговой, таможне, прокуратуре...Перепуганные олигархи устроили мятеж.Мелкий и средний бизнес при ВФЯ вообще не трогали.В отличии от сейчас, когда из за бесконтрольности со стороны центральной власти наезжают (с последующим предложением порешать) на все что ещё смеет шевелится.Последующие события это череда манипуляций со стороны запада по нейтрализации неправильних олигархов и протеже детям Кучмы (лондонский обком) по назначению правильной власти.Если ты считаешь, что отдельно взятый Парасюк мог самостоятельно что то менять в стране? я не могу тебе помоч.



Поправка.

Мелкий не знаю, а вот средний очень даже трогали.

Мелкий просто налоговая говорила какой минимум платить, средний вполне так доила, а что-то интересное из среднего даже саша-стоматолог не брезговал отжимать. Есть примеры.

rjkz

Повідомлень: 17872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5513 раз. Профіль 10 6 7

