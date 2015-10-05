це як питання, що робити, коли кобра вкусила Друзя за член?
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:50
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:52
1. Прекрасно осознаю всё, что вы перечислили. И неоднократно об этом писал.
2. У вас плохо с пониманием. О русском языке и "Москаляку.." я писал только к тому, что нам надо бы быть умнее. Вряд ли вы под дулом пистолета начнёте оскорблять человека, который его держит.
3. Ваши друзья в тот момент не верили в возиожность полномасштабной войны и не очень представляли себе, что это такое. Вот и всё отличие от вас. Они просто поняли это позже вас. Так за что вы их осуждаете?
4. Вы не ответили на основной вопрос:
А только рассказываете, что "беларуский или грузинский сценарий вас не устраивает".
Вы лично "уехал потому что не хотел чтобы мои дети были под бомбежками". Но вы не отправили детей, а сами остались воевать за родину и за "сценарий, который вас устраивает".
Но при этом осуждаете оставшихся, которые не хотят этого делать (воевать и рисковать жизнью) точно так, же как и вы.
Простите, но смахивает на лицемерие. А, точнее, не смахивает, а так и есть. Простите, если вам это обидно, но сами нарываетесь.
И да, на этой ветке пишут о чём угодно.
Но о том, для чего нет других веток.
На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?
Хотите принести его и сюда?
Одного пропагандона уже привлекли. Хотите, чтобы и остальные сбежались?
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:04
