Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:50
Hotab написав:
Цій видуманій історії кілька тижнів . Гуляє вона по фізбукам. Моралі ніякої нема, змія кров не смокче. Сказати що історія смішна - також навряд чи. Як завжди «дідівський йумар».
це як питання, що робити, коли кобра вкусила Друзя за член?
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:52
rjkz написав:
............
Не-не-не, вы телегу ставите впереди лошади (может даже унылой).
Если где-то в условной Бурунди будут что-то кричать и запрещать условно украинску Мову, то Украина начнет бомбить Бурунди?
Вы, кажется, не осознаете, что не "москоляку на гиляку" и не манипуляции с русским языком стали причиной войны, а хоть и медленное, но все-таки движение Украины в цивилизованную сторону и желание вернуть над ней полный контроль (судя по всему поначалу планировалось войти в "киевза3дня" и посадить на псевдотрон овоща, а когда поняли что это нереально, оттяпать все до чего руки дотянутся).
Русский язык, "москолякунагиляку" - это все мишура, которая отвлекает от главного. Не смотрите на это.
А в НЙ я уехал потому что не хотел чтобы мои дети были под бомбежками.
Что не так?
Мои друзья в тот момент не хотели осознавать реальность такой войны и пришли в вышиванках (это тоже мишура). Сейчас сидят дома и нос не высовывают на улицу, только окна периодически меняют. Уверен, что выехали-бы сейчас, но не выпускают.
На этой ветке разрешено все. И музыка и спорт и самокаты и чего тут только не было. На ту ветку - не хочу.
Можем прекратить.
1. Прекрасно осознаю всё, что вы перечислили. И неоднократно об этом писал.
2. У вас плохо с пониманием. О русском языке и "Москаляку.." я писал только к тому, что нам надо бы быть умнее. Вряд ли вы под дулом пистолета начнёте оскорблять человека, который его держит.
3. Ваши друзья в тот момент не верили в возиожность полномасштабной войны и не очень представляли себе, что это такое. Вот и всё отличие от вас. Они просто поняли это позже вас. Так за что вы их осуждаете?
4. Вы не ответили на основной вопрос
:
Или вы тоже готовы воевать за запрет русского языка и возможность кричать "Москаляку на гілляку"? И сколько людей вы согласны положить за это? Сколько калек должно появиться ради благородной цели? Сколько эл-станций, предприятий, домов, людских судеб должно быть разрушено?
А только рассказываете, что "беларуский или грузинский сценарий вас не устраивает".
Вы лично "уехал потому что не хотел чтобы мои дети были под бомбежками". Но вы не отправили детей, а сами остались воевать за родину и за "сценарий, который вас устраивает".
Но при этом осуждаете оставшихся, которые не хотят этого делать (воевать и рисковать жизнью) точно так, же как и вы.
Простите, но смахивает на лицемерие. А, точнее, не смахивает, а так и есть. Простите, если вам это обидно, но сами нарываетесь.
И да, на этой ветке пишут о чём угодно.
Но о том, для чего нет других веток.
На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?
Хотите принести его и сюда?
Одного пропагандона уже привлекли. Хотите, чтобы и остальные сбежались?
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:04
ЛАД
ЛАД написав:
rjkz написав:
Одного пропагандона уже привлекли. Хотите, чтобы и остальные сбежались?
такий ЛАД
. він на кожній гілці буде пропагувати, що Рашу не можна нервувати. Венесуела та Куба США можуть, а Рашу ні-ні. тому від його пропаганди ніде не сховаєшся
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:36
ЛАД написав:
На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?
Есть смысл обсуждать это именно здесь, но без деталей боевых действий.
Просто оценить логику да и ту же психологию оппонентов.
Мне например соверщенно непонятно по каким причинам рф должна в смысле "может" фрагментироваться. Что у людей в голове которые на это строят рассчет.
Началось с того, что я привел пример двух враждебных президентов как незрелых личностей, неспособных самостоятельно сделать шаг назад во имя своих граждан.
Вот так по-моему мнению должны выглядеть рассуждения зрелого человека.
Ракеты «Tomahawk» дадут Украине возможность наносить удары вглубь территории России (включая Москву). А это, по замыслу Зеленского, должно заставить Путина сесть за стол переговоров. Было ли принято окончательное решение, источники Axios не сообщают.
Я что-то совсем уже запутался. Я никак не могу взять в толк, что Зеленский понимает под словосочетанием “заставить Путина сесть за стол переговоров”? Насколько я понимаю, Путин никогда не отказывался от переговоров. Просто он хочет их вести на своих условиях. Как он выражается - “в стамбульском формате”, “с учетом реалий” и т.д.
Вот и на последней встрече с Трампом в Анкоридже он все время повторял, что открыт для переговоров. А за несколько дней до этого, Утикофф привез из Москвы вполне конкретный план мирного урегулирования. Другое дело, что этот путинский план хамский и захватнический, и, поэтому, такой план нет готов обсуждать уже Зеленский.
Мне кажется, что Зеленский хочет другого. Он не просто хочет усадить Путина за стол переговоров, а усадить так, чтобы на них обсуждался не путинский, а его, Зеленского, план мирного урегулирования. А с этим уже, в свою очередь, не согласен Путин. Поэтому, с путинской точки зрения это как раз Зеленский отказывается садиться за стол переговоров.
Таким образом, правильная формулировка должна быть такой: Зеленский считает, что ударами ракетами Tomahawk по Москве он вынудит Путина сесть за стол переговоров на его, Зеленского, условиях.
Насколько Зеленский прав? Не могу судить. Может прав, а может и нет. Есть ли у Путина другие ответы на такую атаку, кроме согласия вести переговоры на условиях Зеленского? Не приведет ли эта атака в новому витку эскалации?
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 12 жов, 2025 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:40
Есть ли у Путина другие ответы на такую атаку, кроме согласия вести переговоры на условиях Зеленского? Не приведет ли эта атака в новому витку эскалации?
Все що є і може бути використано путіним проти України - все використовується . Те що не використовується і буде використана пізніше - воно просто ще не готове, його нема, або недостатньо.
Ніякі наші удари не можуть нічого ескалувати.
Тому будь яка додаткова нова зброя, надана Украіні , зміцнює нашу переговорну позицію.
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:44
Hotab написав:
Все що є і може бути використано путіним проти України - все використовується . Те що не використовується і буде використана пізніше - воно просто ще не готове, його нема, або недостатньо.
я це вже чув у серпні 2022
до шахедів та орєшників
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:54
Флай, може в підвалі це буде супер-бізнес?
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:55
fox767676 написав: Hotab написав:
Все що є і може бути використано путіним проти України - все використовується . Те що не використовується і буде використана пізніше - воно просто ще не готове, його нема, або недостатньо.
я це вже чув у серпні 2022
до шахедів та орєшників
Так так і було і є.
Максимальні зусилля, ніяких «это мы просто жалели», чи «это мы еще не начинали».
ЛАД написав:
3. Ваши друзья в тот момент не верили в возиожность полномасштабной войны и не очень представляли себе, что это такое. Вот и всё отличие от вас. Они просто поняли это позже вас. Так за что вы их осуждаете?
Не ну респект рджкз за сработавшую интуицию.
Но вот моя тетка с очень-очень западной Украины гневно спросила про войну еще в январе 2014, зачем мол нам, киевленям, это надо. И еще одна бабка в метро месяцем позже. Вот лучше бы рджкз в январе 2014 уехал, понадежней был бы запобижник войны.
А только рассказываете, что "беларуский или грузинский сценарий вас не устраивает".
я уверен что и любые границы кроме 1992 не устроят
а люди прикиньте живут, мучаются без них, насильно запертые в кордонах 2025.
Кто заплатит за дискомфорт?
Hotab написав:
Так так і було і є.
Максимальні зусилля, ніяких «это мы просто жалели», чи «это мы еще не начинали».
ну а где в тексте про жалость ?
Там про расчет.
На 200 томагавков ось зла легко найдет 2000 своих ракет, еще и новых изобретет.
дальше что ?
Схожі теми
