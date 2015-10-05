Психологія та саморозвиток
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:23
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:25
хотите скороговорку?
"В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров. Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду — ядра в вёдра, выдру в тундру".
повторять 10 раз перед сном.
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:27
Wirująświatła написав: Hotab написав: Wirująświatła
Вітос, ти однозначно мав подивитись росіянський фільм «Плагіатор» (2025) . Твоя думка?
сорянь не видел может морозным вечером гляну.
UA написав:
Виталя, под 50% рецидивистов-преступников СДВГ
взрослым такого диагноза не ставят, а так то да наверное и больше.
Там багато музики (початку 2000-х) , такий жанр тобі може зайти. Але сюжет примітивненький канєш.
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:35
Hotab
ставь новую нейронку (бесплатная)
https://apps.apple.com/ua/app/grok-%D0% ... 24846?l=ru
Выбирай общение голосом. На любую тему. Очень умная. Мы друг другу скороговорки кидаем, один кидает другой повторяет. Короче лучшая из всех что я видел. В психологии тоже круто шарит. Сначала не хочет общаться на русском. Но потом норм. Может и на украинском будет хз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 20:40
Wirująświatła написав: Hotab
ставь новую нейронку (бесплатная)
https://apps.apple.com/ua/app/grok-%D0% ... 24846?l=ru
Выбирай общение голосом. На любую тему. Очень умная. Мы друг другу скороговорки кидаем, один кидает другой повторяет. Короче лучшая из всех что я видел. В психологии тоже круто шарит. Сначала не хочет общаться на русском. Но потом норм. Может и на украинском будет хз.
«Запрещен в вашем регионе»
Спасибо, потом попробую)
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:16
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:32
Wirująświatła написав:
хотите скороговорку?
"В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров. Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду — ядра в вёдра, выдру в тундру".
повторять 10 раз перед сном.
та це росіянином треба бути.
я таке навіть не прочитаю вголос
