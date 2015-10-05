RSS
Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:23

prodigy
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:25

хотите скороговорку?

"В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров. Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду — ядра в вёдра, выдру в тундру".

повторять 10 раз перед сном. :mrgreen:
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:27

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Вітос, ти однозначно мав подивитись росіянський фільм «Плагіатор» (2025) . Твоя думка?

сорянь не видел может морозным вечером гляну.
  UA написав:Виталя, под 50% рецидивистов-преступников СДВГ

взрослым такого диагноза не ставят, а так то да наверное и больше.

Там багато музики (початку 2000-х) , такий жанр тобі може зайти. Але сюжет примітивненький канєш.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:35

Hotab ставь новую нейронку (бесплатная)

https://apps.apple.com/ua/app/grok-%D0% ... 24846?l=ru

Выбирай общение голосом. На любую тему. Очень умная. Мы друг другу скороговорки кидаем, один кидает другой повторяет. Короче лучшая из всех что я видел. В психологии тоже круто шарит. Сначала не хочет общаться на русском. Но потом норм. Может и на украинском будет хз.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:40

  Wirująświatła написав:

https://apps.apple.com/ua/app/grok-%D0% ... 24846?l=ru

Выбирай общение голосом. На любую тему. Очень умная. Мы друг другу скороговорки кидаем, один кидает другой повторяет. Короче лучшая из всех что я видел. В психологии тоже круто шарит. Сначала не хочет общаться на русском. Но потом норм. Может и на украинском будет хз.

«Запрещен в вашем регионе»
Спасибо, потом попробую)
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:16

Коли через 15 мрійливих років доїхав нарешті до філіпін

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:32

  Wirująświatła написав:хотите скороговорку?

"В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров. Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду — ядра в вёдра, выдру в тундру".

повторять 10 раз перед сном. :mrgreen:
та це росіянином треба бути.
я таке навіть не прочитаю вголос :lol:
Banderlog
