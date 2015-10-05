|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:29
Колеги, у вас було колись бажання дауншифтнутися? Останній час роздумую над цим, взяти хоча б перерву на декілька років (а може і до кінця життя) і зайнятися філософією, пошуком сенсу буття, різними своїми хоббі і тп. Забити на кар'єру, фінансове зростання, все одно всіх грошей не заробиш, і завжди будуть як успішніші, так і бідніші, а кінець, як відомо, у всіх один. Особливо це відчувається коли кожен день приходять звістки про чергові смерті від обстрілів та і просто люди вмирають.
Просто дивлюся люди (та і я також) ставлять собі цілі у фінансовому плані для дауншифтингу - от зароблю 100 тис, 200тис. і тд, а навіть коли досягають своїх цілей то коплять далі, не зупиняються, бо "треба вже точно щоб вистачило до кінця життя". І у підсумку все життя пахав, щоб типу на старості пожити.
А що якщо розірвати цей щурячий розбіг, зупинитися на півдорозі та жити скромно, але в гармонії з собою? Просто є страх, що у випадку потреби повернутися вже не вийде, тож всі тягнуть лямку до старості
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:43
The_Rebel
Може це пресловуте "вигорання"?
Тому що гроші не приносять задоволення бо не можеш витратити нормально ?
Філософія, історія, політекономія - це все набуває прикладного змісту
з іншого боку працювати не можу бросити, і не через фінансові аспекти
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4599
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:53
Наприклад, у мене є друг айтішник. Накопив за останні 5 років 100 тис. І все програв на крипті недавнього від'ємного папму імені Дональда. Це були не останні гроші, є ще нерухомість і тп. Але також мріючи про свободу, йому і в голову не прийшло звільнитися з роботи і пожити в своє задоволення 5 років на ці 100 тис. Бо 200 тис краще ніж 100)). Але якщо б повезло заробити/виграти 200 то сумніваюся, що він їх потратив би для цієї цілі. А працював би далі і грав на біржі далі, б йому б захотілося 300 тис. Парадокс!
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:58
The_Rebel написав:
Але також мріючи про свободу, йому і в голову не прийшло звільнитися з роботи і пожити в своє задоволення 5 років на ці 100 тис
якщо він запертий в Україні, то чому дивуватися ?
Яке тут задоволення коли навколо горе і буде ще більше ?
На що їх витрачати, якщо дівчата всіх стилів поведінок порозбігалися по європам ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4599
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:01
fox767676 Може й вигорання. А може й розуміння, що досягнення чужих цілей вже мало цікавлять, навіть за гроші.
П.с. Ти б кинув, якби вийшов на пасивний дохід у розмірі нинішнього доходу від роботи. Бо інакше в тебе страх упущення вигоди.
Але на прикладі друга вище видно, що це не зовсім раціонально
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:08
Я не можу кинути щонайменш до кінця війни
потім буду дауншифтити десь у балканських горах
з планшетом але без інету
як він міг втратити 100 куо? не такі сильні коливання були
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4599
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:17
fox767676 написав:
Я не можу кинути щонайменш до кінця війни
потім буду дауншифтити десь у балканських горах
з планшетом але без інету
як він міг втратити 100 куо? не такі сильні коливання були
На плечах і ботах, бінанс заглючив у відповідальний момент. Я так зрозумів не зовсім все, а десь до 80% від всієї суми. Бо зараз поставив залишок в all-in в надії відігратися.
Я також після війни десь у Греції, серцем хочу чим раніше, але розум підказує треба ще 2-3 роки, бо в айті в моєму середньому віці і темпами його розвитку вже навряд чи повернуся
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30830
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2526 раз.
- Подякували: 3510 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:21
The_Rebel написав:
бо в айті в моєму середньому віці
cофт і бізнес скіли
може CFA просертифікуватись наприклад
чи повну лінійку IIBA\SCRUM
філософія, логіка, політекономія тут тільки допоможуть
мені зданий сертифікат допомогає депресію на тиждень-два забути
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 22 жов, 2025 12:22, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4599
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:22
The_Rebel написав:
Колеги, у вас було колись бажання дауншифтнутися? Останній час роздумую над цим, взяти хоча б перерву на декілька років (а може і до кінця життя) і зайнятися філософією, пошуком сенсу буття, різними своїми хоббі і тп. Забити на кар'єру,
делайте как вам подсказывают ваши желания. Никто вместо вас не испытает блаженного облегчения от смены деятельности на более простую или разочарования что любая работа = рабство, а низкооплачиваемая - рабство в квадрате. С одинаковой вероятностью оба этих ощущения вас посетят. А какое из них останется - вопрос.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30830
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2526 раз.
- Подякували: 3510 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10061
|
|