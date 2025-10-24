RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 21:37

  rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что
-бухалтерию полностью выполняет ИИ
-программированием полностью занимается ИИ
-сценарии пишет ИИ
-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ
-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ
-траки,ОТ и такси водит ИИ
-самолеты управляются ИИ
-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ
-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами
-...
-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.
Нах люди на этой планете нужны?

2
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 00:46

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете.
Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.
Дайте мне другой глобус.

Да, людям издревле свойственна мания величия. Подозреваю, что вера во всесильность порождения тоже несколько преувеличена. Во всяком случае, в уныние впадать рано.

ЗЫ А Вам другой глобус с такой же человеческой расой или без? 😁


Желательно отдельный номер.)))
Не, я серьезно, я не знаю как оно в Украине, а в США рынок труда очень динамичный. Тут пачками нанимают, но и пачками увольняют.
И эти толпы безработных очень гибко смотрят на вещи.
Тут не выпендриваются особо - я то буду делать, а то нет.
Если уволили белого воротничка и он не нашел в разумные сроки работу, которую он готов делать, то он пойдет делать ту работу, которая есть.
Помнится, во время ковида, попался видос каких-то деятелей киноиндустрии (или театра?), они остались без работы и вскоре начали заканчиваться деньги. Искали любую работу, чтобы получить доход.
rjkz
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 06:27

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Гадаю вже всі подивилися вище відео з Канади, де жовнір розказує як йому погано в Канаді: роботи немає.
Ну, хто на що вчився...
На фото один з чоловіків - хлопець, який зараз працює в Канаді на будові.
Етапи робочих періодів:
- Україна, рік 2010, йому 15 років - автомийка обласного центра. Почав працювати з 15 років.
- Україна, роки 2018-2021 - студент одного з неймовірно численних університетів України (по контракту). На днях я прочитав, що в Україні 850 університетів, а в жебракуватій Франції - аж 85.
- Туреччина, рік 2021 - виїзд з України з батьками на прожиття в Туреччину, Анталія. Робота Clining квартир - сам або з батьком за 1 день - повне прибирання в квартирі 2+1. Власні гроші за кордоном.
- Канада, листопад 2022 року - виїзд за програмою CUAET в Канаду. Особисто я брав йому квитки на літак та супроводжував в аеропорту. Березень 2023 року - виїзд його батьків в Канаду - з Анталії. Особисто я супроводжував батьків на виїзд - була проблема з песиком - боялися, що не візьмуть в літак - я повинен був забрати песика.
- Канада: листопад 2022 - січень 2022 - робота на доставці піци та смаколиків. Вінніпег.
- Канада: 03 січня 2023 року - початок офіційної роботи в будівельній фірмі - робота по облаштуванню зовнішніх стін дерев"яними виробами (по дизайн-проєктам). Самий великий проєкт - участь в будівництві аеропорту за Полярним колом. Дуже мерз - лаявся - тому через рік роботи звільнився та пішов в "тепле місце": влаштувався в автосалон КІА як помічник менеджера з продажу з перспективою на роботу менеджером з продажів автівок.
- Канада - травень 2025 - по цей час - повернувся на ту фірму, де почав працювати 03/01/2023.
Сказав, що зарплатня у хлопців бригади суттєво зросла, а фірма "на коні".
В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки (мама+тато+ молодший брат), за яку сплачує батькам компенсацію в сумі 500 доларів. Загальна ціна оренди 1500 доларів. Батько в квартирі майже не проживає: робота весь час у відрядженнях, буває на вихідних один раз на 2 тижня. Мама НЕ працює. Не хоче...

Класика: "Відкривають тому, хто стукає".
Ще можна додати: "Якщо руки золоті та не виросли з дупи - то робота точно є!"
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки

Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.
BIGor
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:46

  BIGor написав:
  akurt написав:В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки

Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.

То у них.
У нас навіть айтішники ходять з дитячою коляскою епохи СРСР за покупками в Епік , і на ній же вивозять будівельне сміття.
Може і до дівчат на побачини, хз
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:22

  BIGor написав:
  akurt написав:В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки

Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.

Також не бачу аж якихось досягнень. Якщо в 2010 було 15, то зараз йому 30 років. Не такий вже й молодий хлопець, живе з батьками, авто в кредиті, ніби хороша робота... Звичайне емігрантське життя, попереду іпотека на 30 років і вджобування до 60 на її погашення
The_Rebel
  BIGor написав:
  akurt написав:В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки

Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.


Ну чого ж так категорично: якщо 21-и річний хлопець приїздить в іншу країну на іншому боці Земної кулі / попрацював не в українському суді суддею (он взяли на водінні під алкоголем у Львові суддю, якого відрядили «працювати/судити» з райцентру на Дніпропетровщині / пика така, що тільки пацюків бити ), і взяв перше в своєму житті нове авто в салоні а не не автобазарі в Луцьку, після того, як в іншій країні на іншому боці Земної кулі здав на права та отримав Посвідчення водія - то хіба це не досягнення?
akurt
