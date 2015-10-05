Форуми / Все про гроші: інші

Дети, у которых есть одно или несколько эмоциональных, поведенческих расстройств или нарушений развития, в США



По ссылке таблица в которой видно увеличение / падение эмоциональных проблем по годам/штатам



https://datacenter.aecf.org/data/tables ... /any/20456





где больше где меньше но тенденция - к росту



Как библиотека, NLM предоставляет доступ к научной литературе. Включение в базу данных NLM не означает одобрения или согласия с содержанием со стороны NLM или Национального института здравоохранения.

Подробнее: Отказ от ответственности PMC | Уведомление об авторских правах PMC

Логотип BMJ

BMJ. 2005 Apr 9;330(7495):835–838. doi: 10.1136/bmj.330.7495.835

Распространенные проблемы с психическим здоровьем

Пьер-Андре Мишо 21,, Эрик Фомбон 1,2

Подробнее: Отказ от ответственности PMC | Уведомление об авторских правах PMC

Логотип BMJ

BMJ. 2005 Apr 9;330(7495):835–838. doi: 10.1136/bmj.330.7495.835

Распространенные проблемы с психическим здоровьем

Пьер-Андре Мишо 21,, Эрик Фомбон 1,2

Информация об авторе

Примечания к статье

Информация об авторских правах и лицензии

PMCID: PMC556080 PMID: 15817553

Всемирная организация здравоохранения определяет психическое здоровье как «состояние благополучия, при котором люди осознают свои способности, могут справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества» Применять эти определения, ориентированные на взрослых, к подросткам и выявлять проблемы с психическим здоровьем у молодых людей может быть непросто, учитывая значительные изменения в поведении, мыслительных способностях и самоидентификации, которые происходят в подростковом возрасте Влияние меняющихся молодёжных субкультур на поведение и приоритеты также может затруднять определение психического здоровья и проблем с психическим здоровьем у подростков. Хотя психические расстройства связаны с нарушениями в работе психики, проблемы с психическим здоровьем могут затрагивать подростков в более широком смысле. К ним относятся различные трудности и проблемы, которые мешают подросткам развиваться и негативно влияют на качество их жизни в эмоциональном, социальном и профессиональном плане.



Таблица 2.

Определение психического расстройства*



Психическое расстройство:

• Поведенческое или психологическое

• Имеет клиническое значение

• Сопровождается сопутствующим расстройством и/или повышенным риском смерти, а также значительной потерей свободы

• Предполагает неожиданную культурную реакцию на любую ситуацию

Открыть в новой вкладке

*Всемирная организация здравоохранения, 2003 (см. раздел «Дополнительная литература»)

Рисунок 1.

Рисунок 1



Открыть в новой вкладке

Проблемы с психическим здоровьем могут влиять на качество жизни подростков



За последние 20–30 лет число психических расстройств и проблем с психическим здоровьем у подростков значительно возросло. Этот рост обусловлен социальными изменениями, в том числе разрушением структуры семьи, ростом безработицы среди молодёжи, а также увеличением нагрузки в сфере образования и профессиональной подготовки. По оценкам, распространённость психических расстройств среди подростков в возрасте от 11 до 15 лет в Великобритании составляет 11 %, при этом проблемы с поведением чаще встречаются у мальчиков, а депрессия и тревожность — у девочек.



Таблица 3.

Проблемы и расстройства психического здоровья у подростков*



Проблема или беспорядок Распространенность (%)

Обычный

Депрессия

3-5

Тревога

4-6

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

2-4

Расстройства пищевого поведения

1-2

Расстройство поведения

4-6

Расстройство злоупотребление веществами

2-3

Менее распространенный

Паническое расстройство

1-2

Посттравматическое стрессовое расстройство

1-2

Пограничное расстройство личности

1-3

Шизофрения

0.5

Расстройства аутистического спектра (такие как аутизм, синдром Аспергера) 0.6





Признаки и симптомы тяжёлой депрессии*



• Постоянное грустное или раздражительное настроение

• Потеря интереса к занятиям, которые раньше приносили удовольствие

• Существенное изменение аппетита или массы тела

• Переутомление или проблемы со сном

• Психомоторное возбуждение или заторможенность

• Потеря энергии

• Чувство собственной никчёмности или необоснованное чувство вины

• Трудности с концентрацией внимания

• Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве

Для постановки диагноза «большая депрессия» необходимо, чтобы пять или более из этих симптомов (включая хотя бы один из первых двух) сохранялись в течение двух или более недель





В подростковом возрасте происходит переход от детских депрессивных расстройств (депрессия встречается редко, преобладают мужчины, симптомы маскируются) к более взрослым формам, которые встречаются гораздо чаще, преобладают женщины, а депрессивное настроение проявляется с большей вероятностью. Однако в раннем подростковом возрасте, особенно у мальчиков, по-прежнему часто встречаются маскированные проявления (например, поведенческие проблемы, злоупотребление психоактивными веществами, боязнь школы или неуспеваемость, усталость и другие соматические симптомы).



Таблица 7.

Возможные факторы риска подростковой депрессии



• Семейный анамнез депрессии

• Недавняя утрата близкого человека или семейный конфликт

• Распад романтических отношений

• Наличие хронического заболевания

• Физическое и сексуальное насилие

• Травма и сильный стресс

• Тревожность, синдром дефицита внимания и гиперактивности или поведенческие проблемы

• Трудности в обучении

• Злоупотребление психоактивными веществами

Неспособность к обучению

Неспособность к обучению — это расстройство, которое влияет на то, как люди с нормальным или выше нормального уровнем интеллекта получают, хранят, систематизируют, извлекают и используют информацию. К таким проблемам относятся дислексия и другие специфические проблемы с обучением, связанные с чтением, правописанием, письмом, логическим мышлением и математикой.



Невыявленные нарушения обучаемости — распространённая, но поддающаяся коррекции причина, по которой молодые люди решают бросить школу при первой же возможности. Роль врачей в таких ситуациях заключается в выявлении заболеваний, которые могут влиять на успеваемость (например, проблем со слухом или зрением или неврологических расстройств), а также в выявлении психосоциальных факторов и факторов окружающей среды, которые могут влиять на способность к обучению (например, проблемы в семье, плохие отношения со сверстниками или культурные и экономические трудности).



Расстройство поведения можно определить как устойчивое деструктивное поведение, при котором молодой человек неоднократно нарушает права других людей или социальные нормы, соответствующие его возрасту. Часто ему предшествуют оппозиционное поведение и упрямство в раннем возрасте, а в подростковом возрасте оно может стать ещё более деструктивным. Симптомы включают порчу имущества, ложь или воровство, прогулы, нарушение правил и агрессию по отношению к людям или животным. Подростки с расстройством поведения часто страдают сопутствующими расстройствами, такими как депрессия, суицидальные наклонности и плохие отношения со сверстниками и взрослыми. Последствия могут включать в себя проблемы в школе, исключение из школы, неуспеваемость в учёбе и профессиональной деятельности, а также проблемы с законом. Родителям и семьям нужна поддержка, чтобы убедиться, что ребёнок не прогуливает школу, а подростков с серьёзными проблемами следует направлять к специалистам в области психического здоровья для обследования и лечения





Таблица 10.

Симптомы, указывающие на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)*



Невнимательность

• Часто не уделяет должного внимания деталям или допускает небрежные ошибки в школьных работах

• Часто испытывает трудности с концентрацией внимания при выполнении заданий или во время игр

• Часто кажется, что он не слушает, когда ему говорят напрямую

• Часто не выполняет указания и не доводит до конца школьные задания, работу по дому, обязанности на рабочем месте

• Часто испытывает трудности с организацией задач и мероприятий

• Часто отвлекается на внешние раздражители и становится забывчивым в повседневной жизни

Гиперактивность

• Часто вертит руками или ногами или ёрзает на стуле

• Часто встаёт с места в классе или в другой ситуации, когда это неуместно (или, что чаще встречается у подростков, просто испытывает беспокойство)

• Часто бегает или карабкается туда, куда не следует (или, что чаще встречается у подростков, просто испытывает беспокойство)









Таблица 11.

Поведенческие стратегии при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)*



Дома (родители) — используйте простые команды; устанавливайте чёткие границы и ожидания; хвалите и поощряйте желаемое поведение (награждайте); составьте формальный график; используйте списки и календари, чтобы ничего не забыть; разбивайте длинные задачи на более короткие



В школе (учителя) — следите за тем, чтобы ребёнок сидел рядом с учительским столом (чтобы его ничего не отвлекало); давайте ему только одно задание за раз (и старайтесь, чтобы задания были как можно короче); используйте письменные, а не устные инструкции для домашних заданий (в тетради, которую нужно брать с собой домой); составляйте ежедневный или еженедельный отчёт; выделяйте больше времени на экзамены (в том числе на незапланированные тесты); следите за тем, чтобы ребёнок мог положиться на соседа по парте; обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту

Віталя, твій паціент

У людей с психическими расстройствами продолжительность жизни снижена на 10–15 лет по сравнению с общей популяцией













Линия указывает на медианный возраст начала психических расстройств (диагностические блоки или спектры МКБ-11 выше,



Блоки психических расстройств по МКБ-11. Аддиктивные расстройства: расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ или аддиктивным поведением, Тревога и страх: расстройства, связанные с тревогой и страхом, Связанные с ОКР: обсессивно-компульсивные или связанные с ними расстройства, Расстройства шизофренического спектра: расстройства шизофренического спектра и первичные психотические расстройства.



Психические расстройства, специфичные для МКБ-11. СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности, РАС: расстройство аутистического спектра, АТПР, острое и транзиторное психотическое расстройство;



Компульсивное переедание: компульсивное переедание, Биполярное расстройство: биполярное или связанные с ним расстройства, ГТР генерализованное тревожное расстройство, ОКР обсессивно-компульсивное расстройство,



Фобия: специфическая фобия, ПТСР посттравматическое стрессовое расстройство,



Тревога разлуки: тревожное расстройство разлуки,



Социальная тревожность: социальное тревожное расстройство.









~~





Пиковый и медианный возраст начала любого психического расстройства составили 14,5 и 18 лет соответственно .



Самыми ранними возрастными пиками начала расстройств были: расстройства нейроразвития (пик = 5,5 / медиана = 12 лет),



расстройства, связанные с тревогой / страхом (пик = 5,5 / медиана = 17 лет),



обсессивно-компульсивные расстройства / связанные с ними расстройства (пик = 14,5 / медиана = 18 лет),



расстройства приема пищи (пик = 15,5 / медиана = 18 лет),



расстройства, непосредственно связанные со стрессом (пик = 15,5 / медиана = 30 лет),



употребление психоактивных веществ / аддиктивное поведение (пик = 19,5 / медиана = 25 лет),



шизофренический спектр / первичные психотические и личностные расстройства (пик = 20,5 / медиана = 25 лет)



расстройства настроения (пик = 20,5 / медиана = 31 год).



Вторые возрастные пики наблюдались для всех психических расстройств в возрасте (пик = 30,5 лет),



расстройств, связанных с тревогой/страхом (пик = 15,5 лет),



обсессивно-компульсивных расстройств/связанных с ними расстройств (пик = 49,5 лет),



расстройств, непосредственно связанных со стрессом (пики = 30,5 и 49,5 лет)



и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ/аддиктивным поведением (пик = 44,5 года).





https://www.nature.com/articles/s41380-021-01161-7

из этого графика видим что 1й пик расстройств -14,5 лет, 2й пик -30,5 лет (?)



у детей тревожное расстройство разлуки, РАС и СДВГ. Один психолог мне говорил что в США диагноз РАС ставится налево и направо. Что то связано с финансированием. Тем не менее графики очень показательные в плане причин остальных расстройств.



Высокая нейропластичность является "защитой от поломок" мозга, которая к подростковому возрасту пропадает. Почему высокая нейропластичность не работает в случае РАС/СДВГ - неясно. Наверное у нейропластичности тоже бывает сбои.



Падение нейропластичности главный, но не единственный фактор психического расстройства.



Подросток это "ребенок во взрослом теле", перед ним стоят вполне взрослые задачи - поиск своего места в коллективе, моральная ответственность за слова и поступки, ценностные установки и жизненные приоритеты, саморефлексия, самооценка и ряд других новообразований, каждое из которых может вызвать сбой в работе психики. Кто забыл психика это процесс и сбои обратимы только частично, если сбой был он себя ещё проявит.



Верно и другое, в подростковом возрасте у многих проходят (не полностью) РАС/СДВГ. Что так же наводит на мысль их связи с нейропластичностью. Падает нейропластичность, соответственно падают и сбои в её работе.



из этого графика видим что 1й пик расстройств -14,5 лет, 2й пик -30,5 лет (?)

у детей тревожное расстройство разлуки, РАС и СДВГ. Один психолог мне говорил что в США диагноз РАС ставится налево и направо. Что то связано с финансированием. Тем не менее графики очень показательные в плане причин остальных расстройств.

Высокая нейропластичность является "защитой от поломок" мозга, которая к подростковому возрасту пропадает. Почему высокая нейропластичность не работает в случае РАС/СДВГ - неясно. Наверное у нейропластичности тоже бывает сбои.

Падение нейропластичности главный, но не единственный фактор психического расстройства.

Подросток это "ребенок во взрослом теле", перед ним стоят вполне взрослые задачи - поиск своего места в коллективе, моральная ответственность за слова и поступки, ценностные установки и жизненные приоритеты, саморефлексия, самооценка и ряд других новообразований, каждое из которых может вызвать сбой в работе психики. Кто забыл психика это процесс и сбои обратимы только частично, если сбой был он себя ещё проявит.

Верно и другое, в подростковом возрасте у многих проходят (не полностью) РАС/СДВГ. Что так же наводит на мысль их связи с нейропластичностью. Падает нейропластичность, соответственно падают и сбои в её работе.

2й пик я пока ничем объяснить не могу. Судя по графику не очень он и пик, возможно его вообще не существует.

