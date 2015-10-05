The_Rebel написав:Наприклад, у мене є друг айтішник. Накопив за останні 5 років 100 тис. І все програв на крипті недавнього від'ємного папму імені Дональда. Це були не останні гроші, є ще нерухомість і тп. Але також мріючи про свободу, йому і в голову не прийшло звільнитися з роботи і пожити в своє задоволення 5 років на ці 100 тис. Бо 200 тис краще ніж 100)). Але якщо б повезло заробити/виграти 200 то сумніваюся, що він їх потратив би для цієї цілі. А працював би далі і грав на біржі далі, б йому б захотілося 300 тис. Парадокс!
Правильный ответ - создание активов, которые генерируют доход вне зависимости от работы их обладателя. Крипта - это казино. Причем я сейчас имею ввиду только Биток. Остальное - мусор.