#<1 ... 804805806807 Додано: Нед 26 жов, 2025 23:16

Додано: Вів 28 жов, 2025 00:45 rjkz

Вы как-то сильно красочно расписываете афроамериканцев.

Я написал, что не могу об этом судить, и перевёл вопрос о неравенстве детей на нашу почву, которую я лучше знаю и вы тоже явно ещё не забыли.

Не знаю, какая ситуация в сельских школах или в маленьких городках США, но в Украине в них подготовка детей явно слабее, чем в крупных городах.

И не потому что: На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей.

И разница в подготовке была всегда. И в независимой Украине, и в советские времена тоже. При поступлении в вуз у них явно разные шансы.

Это дискриминация? На мой взгляд, да.

Устанавливать для сельских детей более низкие проходные баллы, вроде, не правильно. И это, вы правы, нарушение "здоровой конкуренции".

Вы как-то сильно красочно расписываете афроамериканцев.

Я написал, что не могу об этом судить, и перевёл вопрос о неравенстве детей на нашу почву, которую я лучше знаю и вы тоже явно ещё не забыли.

Не знаю, какая ситуация в сельских школах или в маленьких городках США, но в Украине в них подготовка детей явно слабее, чем в крупных городах.

И не потому что: На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей.

И разница в подготовке была всегда. И в независимой Украине, и в советские времена тоже. При поступлении в вуз у них явно разные шансы.

Это дискриминация? На мой взгляд, да.

Устанавливать для сельских детей более низкие проходные баллы, вроде, не правильно. И это, вы правы, нарушение "здоровой конкуренции".

Что делать и как решать этот вопрос, не знаю.

Вы как-то сильно красочно расписываете афроамериканцев.

Я написал, что не могу об этом судить, и перевёл вопрос о неравенстве детей на нашу почву, которую я лучше знаю и вы тоже явно ещё не забыли.

Не знаю, какая ситуация в сельских школах или в маленьких городках США, но в Украине в них подготовка детей явно слабее, чем в крупных городах.

И не потому что: На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей.

И разница в подготовке была всегда. И в независимой Украине, и в советские времена тоже. При поступлении в вуз у них явно разные шансы.

Это дискриминация? На мой взгляд, да.

Устанавливать для сельских детей более низкие проходные баллы, вроде, не правильно. И это, вы правы, нарушение "здоровой конкуренции".

Додано: Вів 28 жов, 2025 01:41 ЛАД написав: rjkz



БОльшая часть населения США мигрирует в большей или меньшей степени.

Если мы зададимся вопросом или есть разница между паблик скулз хороших городков НДж и школ НЙ с рейтингом 5+/10 в сравнении с каким-то депрессивным городком (даже не буду писать где именно, они есть везде), то да, разница есть.

Но и в самом НЙ есть плохие щколы и в НДЖ, я-же написал пример, есть плохие локации в плане школ.

Поэтому нормальные родители (а не те, о которых постоянно пишет Виталик) и думают о том, куда пойдут их дети.

Если есть желание, посмотрите на карте насколько близко находятся Глен Рок, Фейр Лоун, Хоуторн и Патерсон в НДЖ.

Я их поставил в порядке убывания качества школ. И цены на недвижимость и размер налогов, с которых содержатся местные щколы идет на убывание.

Люди, чьи дети учатся в хороших школах ПЛАТЯТ за это соответствующую цену своими налогами (в основном налоги с недвижимости) и ценником недвиги. Это не федеральное финансирование, я уже писал.

Причем, если у людей нет желания или денег для покупки недвиги, не проблемы - можно просто арендовать и жить в данном месте, с хорошими школами.

О какой справедливости речь?

О той, что кто-то платит деньги, а пользуются этим все кто не причастен?

Пожалуйста, в НЙ в школах не спрашивают ни доход ни иммиграционный статус, но спрашивают адрес проживания. За счет того, что город огромный, и отностительно небольшие налоги на недвижимость, но с огромного количества человек, город может себе позволить учить всех...но все-же в пределах дистриктов (частей районов, типа участков), относящихся к тем или иным школам. Пожалуйста, сними апартмент в районе с хорошей школой и твои дети будут ходить в хорошую школу.

Никто не неволит родителей жить в гетто, чтобы дети ходили в школы с детьми наркоманов.

Равно как никто не неволит наркоманов принимать наркотики.

Давайте пофантазируем о "сельской" сельской школе.

То есть куда должны ходить дети фермеров.

И тут мы натыкаемся на несостыковку представлений в Украине и в США о том, кто несостоятельный.

И фермеры и, кстати, многие пенсионеры, это люди с весьма солидными финансовыми состояниями. Да, всех нельзя под одну гребенку.

Мы уже тут обсуждали, что фермеры в США и в Украине - это 2 большие разницы, как говорят в Одесе (вроде как Одесса готова единственное что отдать раше, это одну букву С из своего названия ).

У нас очень большая разница в реальностях.

И нам очень трудно перестроиться и мы пошагово выжимаем из себя советские/постсоветские страхи. Американцы живут в стране, где их со времен Великой депрессии не кидало государство. Не кидали банки.

Им достаются от пожилых родителей не хрущи, а дорожающая недвижимость, акции, пенсионные счета.

Американцы со школы начинают покупать акции на фондовом рынке.

И эти акции в бОльшей части растут.

Американские дети начинают пытаться зарабатывать со школы.

И наконец, на американские зарплаты ложатся расходы, сопоставимые с остальным миром. Цены на бензин, автомобили, одежду, игрущки - ниже чем в Украине. Цены на продукты - сопоставимы. Да, есть необходимость иметь медстраховку и цены на жилье в остновном выше.

Есть что откладывать, есть пути как это приумножать.

И это делают многие.

Кто доктор тем, кто умудряются спускать все зарабатываемое?

Практически все американцы заточены на заработок. Это как идеология.

Тут это нормально. Работают и зарабатывают. По украинским меркам много.

Но и "бесплатные" школы - не бесплатные на самом деле, их оплачивают с налогов на недвижимость те, чьи дети в них ходят и те, кто рядом живет.

Давайте сделаем социальную справедливость во всем - я подойду к соседской машине и поеду на ней. Давайте я зайду к соседям, которые жарят стейк и отрежу себе кусочек или заберу весь кусок. Социальная справедливость-жеж.

БОльшая часть населения США мигрирует в большей или меньшей степени.

Если мы зададимся вопросом или есть разница между паблик скулз хороших городков НДж и школ НЙ с рейтингом 5+/10 в сравнении с каким-то депрессивным городком (даже не буду писать где именно, они есть везде), то да, разница есть.

Но и в самом НЙ есть плохие щколы и в НДЖ, я-же написал пример, есть плохие локации в плане школ.

Поэтому нормальные родители (а не те, о которых постоянно пишет Виталик) и думают о том, куда пойдут их дети.

Если есть желание, посмотрите на карте насколько близко находятся Глен Рок, Фейр Лоун, Хоуторн и Патерсон в НДЖ.

Я их поставил в порядке убывания качества школ. И цены на недвижимость и размер налогов, с которых содержатся местные щколы идет на убывание.

Люди, чьи дети учатся в хороших школах ПЛАТЯТ за это соответствующую цену своими налогами (в основном налоги с недвижимости) и ценником недвиги. Это не федеральное финансирование, я уже писал.

Причем, если у людей нет желания или денег для покупки недвиги, не проблемы - можно просто арендовать и жить в данном месте, с хорошими школами.

О какой справедливости речь?

О той, что кто-то платит деньги, а пользуются этим все кто не причастен?

Пожалуйста, в НЙ в школах не спрашивают ни доход ни иммиграционный статус, но спрашивают адрес проживания. За счет того, что город огромный, и отностительно небольшие налоги на недвижимость, но с огромного количества человек, город может себе позволить учить всех...но все-же в пределах дистриктов (частей районов, типа участков), относящихся к тем или иным школам. Пожалуйста, сними апартмент в районе с хорошей школой и твои дети будут ходить в хорошую школу.

Никто не неволит родителей жить в гетто, чтобы дети ходили в школы с детьми наркоманов.

Равно как никто не неволит наркоманов принимать наркотики.

Давайте пофантазируем о "сельской" сельской школе.

То есть куда должны ходить дети фермеров.

И тут мы натыкаемся на несостыковку представлений в Украине и в США о том, кто несостоятельный.

И фермеры и, кстати, многие пенсионеры, это люди с весьма солидными финансовыми состояниями. Да, всех нельзя под одну гребенку.

Мы уже тут обсуждали, что фермеры в США и в Украине - это 2 большие разницы, как говорят в Одесе (вроде как Одесса готова единственное что отдать раше, это одну букву С из своего названия ).

У нас очень большая разница в реальностях.

И нам очень трудно перестроиться и мы пошагово выжимаем из себя советские/постсоветские страхи. Американцы живут в стране, где их со времен Великой депрессии не кидало государство. Не кидали банки.

Им достаются от пожилых родителей не хрущи, а дорожающая недвижимость, акции, пенсионные счета.

Американцы со школы начинают покупать акции на фондовом рынке.

И эти акции в бОльшей части растут.

Американские дети начинают пытаться зарабатывать со школы.

И наконец, на американские зарплаты ложатся расходы, сопоставимые с остальным миром. Цены на бензин, автомобили, одежду, игрущки - ниже чем в Украине. Цены на продукты - сопоставимы. Да, есть необходимость иметь медстраховку и цены на жилье в остновном выше.

Есть что откладывать, есть пути как это приумножать.

И это делают многие.

Кто доктор тем, кто умудряются спускать все зарабатываемое?

Практически все американцы заточены на заработок. Это как идеология.

Тут это нормально. Работают и зарабатывают. По украинским меркам много.

Но и "бесплатные" школы - не бесплатные на самом деле, их оплачивают с налогов на недвижимость те, чьи дети в них ходят и те, кто рядом живет.

Давайте сделаем социальную справедливость во всем - я подойду к соседской машине и поеду на ней. Давайте я зайду к соседям, которые жарят стейк и отрежу себе кусочек или заберу весь кусок. Социальная справедливость-жеж.

Давайте вспомним коммуны с общими женщинами и мужчинами времен индустриализации . rjkz

Додано: Вів 28 жов, 2025 08:14 rjkz



не бачу для вас особисто щасливого майбутнього в США (якщо ви не схотіли бути щасливими в Україні), про дітей -50/50

за 30 років праці в морях був у 122 країнах, у США так разів 10+, останній раз у 2014 (у НЙ декілька раз , але дуже давно 1994-95)

ваша "заточенність" на грошах зрозуміла (є гроші-є можливості підтримувати рівень комфорту в житті, гарний р-н і учбовий заклад теж відношу до комфорту), але не всім це підходить, "советскі люди" звикли ходити на роботу і отримувати ЗП 2 рази на місяць, 80% людей у совку ніколи не міняли місце роботи (от іліча до іліча)

чи здатна ваша родина емігрантів (без якісного знання мови, традицій, поведінки в ком"юніті і багато інших нюансів) витримати конкуренцію не тільки з місцевими, а з імігрантами "латіносами", з чорними (однозначно ні)

і навіть якщо ви за 15 років не схибите (при такому стресовому стані багато не проживеш), то чи це було варто того

можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"

сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків



маю знайомих в різних локаціях світу-США, Канада, Австралія, Бельгія, Франція, Німеччина, Норвегія

Додано: Вів 28 жов, 2025 08:29 Re: Психологія та саморозвиток ЛАД написав: Що делать и как решать этот вопрос, не знаю.

пригадайте роман Джона Стейнбека "Грони Гніву", середина 30х ХХго сторіччя



з середини 2010х десятки тисяч людей за сотні км (Біла Церква, та і далі) що електричкою їздили в Київ на роботу (прибиральниці квартир, двірники, продавці в маркетах, штукатури і водії), через 5-7 років вони вже знімали кімнату у Київі(в общаге), брали з села дитину і відводили її до Київської школи (нехай в Голосіївському р-ні)

чи будуть існувати села через 30 років, звісно будуть, але кількість зменшиться у 2-3 рази, тому що вже давно кукурудзу селяни сапками не сапають, фермерство -це дуже недешева річ, тому населення немає роботи в селі і жити там без грошей не можливо,

пригадайте роман Джона Стейнбека "Грони Гніву", середина 30х ХХго сторіччя



з середини 2010х десятки тисяч людей за сотні км (Біла Церква, та і далі) що електричкою їздили в Київ на роботу (прибиральниці квартир, двірники, продавці в маркетах, штукатури і водії), через 5-7 років вони вже знімали кімнату у Київі(в общаге), брали з села дитину і відводили її до Київської школи (нехай в Голосіївському р-ні)

чи будуть існувати села через 30 років, звісно будуть, але кількість зменшиться у 2-3 рази, тому що вже давно кукурудзу селяни сапками не сапають, фермерство -це дуже недешева річ, тому населення немає роботи в селі і жити там без грошей не можливо,

стосовно освіти, вона погана, бо там слабкі вчителі, і тому що у дітей (навіть в столиці) втрачено бажання набувати знання (бандитці 90ті значно вплинули, дівчата в проститутки, а хлопці в рекетири), це утрирування, але вчитися ніхто не бажає (після 7 класу це точно)

сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків протестую и осуждаю такие аналогии.



протестую и осуждаю такие аналогии.



у rjkz всё сложится ровно так как работает его интеллект. Если мышление Николая способно меняться - всё будет норм. А так то да с советскими или украинскими стереотипами в любой другой стране делать нечего. Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности. Wirująświatła

