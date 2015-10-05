Banderlog написав:Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна. А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?
Дивись, поясняю тобі
Якщо дійсно Долярчик звільнився по догляду за кицею, а сам після цього (пихає в деяких пишок) хвалиться успіхом серед пишок - то це погано з будь-якої точки зору
Питання, що звільнення задля киці, а самому в цей час пишок тойво, то навіть другорядніше ніж.. … Ми кілька років слухаємо від нашого героя насмішки з тих, хто розвівся, бо от він наприклад дуже молодець, сімʼю зберіг. І тут зʼясовується, що сімʼя є лише номінально, тарабанити інших йому смачніше. Тоді питання, а чия позиція чесніша, того хто розлучився і тарабанить кого хоче, чи того, хто ставить роги?
Я тут зовсім не борець за нравствєнность)) Хай кожен спить з ким хоче, аби висипались. Але вже або труси, або хрестик))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 жов, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень" сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків
протестую и осуждаю такие аналогии.
у rjkz всё сложится ровно так как работает его интеллект. Если мышление Николая способно меняться - всё будет норм. А так то да с советскими или украинскими стереотипами в любой другой стране делать нечего. Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.
Мне очень льстит внимание и разрешение претендовать на тот или иной уровень жизни. Оставайтесь на линии.
ЛАД написав:Так что проблема с обучением детей сё равно останется.
якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку), і рівень стипендії був десь 75% від місячної плати за навчання
Это другой вопрос, не связанный с уровнем подготовки детей.
бюджетні місця (на мій погляд) треба взагалі зменшити у 10 разів, тому що сьогодні це прямий заробіток декана(чи директора університету), талановита(з бідної родини) молодь ні за які гроші не здатна потрапити на бюджетне навчання(ну тільки у не престижному закладі), а керівництво вишу банально продає бюджетні місця.
Не буду утверждать, но слышал отзывы, что после введения ЗНО (или сейчас НМТ) это явление практически исчезло. У вас устарелые сведения или я ошибаюсь? А зменшення бюджетних місць у 10 разів приведёт к тому, что молодь з бідної родини просто не сможет учиться. Почему-то во многих западных странах высшее образование бесплатное. Часто даже для иностранцев.
стосовно рівня навчання у сільських школах сьогодні, маю родичку (на рік старше за мене), у квітні 2022 переїхала на Одещину з окупованої частини Херсонщини (40 років стаж вчителя, 20 останніх завуч у сільській школі), з вересня 2022 продовжує навчати дітей(по viber), діти з її класу зараз мешкають в Миколаївській, Одеській і ще десь областях. Каже, рівень знань високий, діти зацікавлені в навчанні(що мене приємно здивувало), батьки теж зацікавлені, контролюють процес, самі долучені, тобто ніякого пофігізму і зневіри , або апатії до майбутнього (як свого, так і України)
Это прекрасно. Но тем не менее все говорят о том, что уровень знаний в сельских школах в среднем ниже:
«Существенная разница в достижениях в зависимости от типа местности. В крупных городах средний балл составляет 499,4, что существенно отличается от среднего балла учеников, проживающих в городах - 479,9. Еще более отличаются средние баллы учеников, проживающих в селах, хуторах и сельской местности. Средний балл у таких учеников составляет 420,6. Это составляет разницу с крупными городами более чем в 2,5 года обучения. 2,5 года!!! », - отметила министр.
Якщо дуже узагальнено, то результати PISA оголили дві проблеми – низький рівень грамотності з математики та глибока нерівність у доступі до кращої освіти, залежно від місця проживання та соціально-економічного статусу.
стосовно емігрантів- база у багатьох мігрантів (у 80%) достатньо висока(мінімум технікум, а як правило виш, хоч і радянський), а йдуть вони працювати у сферу сервісу(тобто обслуги), працюючи водієм чи в магазині, або в сфері IT було в дивно бачити, що вони поступаються (як правило без освіти, або Elementary School) чорним місцевим по якості обслуговування в магазині, чи приборка супермаркету, тобто вони вимушені лізти з шкіри (навіть в Польщі), хто не хоче, повертається в Україну
дивує інше, чому люди (які планують еміграцію 1-2 роки), не вчать англійську в Україні, а приїжджають з рівнем англійського першого класу(окрім yes/no майже нічого)
У меня совершенно другие примеры. И что касается проведения свободного времени тоже.
Не стоит частные случаи оценивать как типичное явление.
ЛАД написав:rjkz Вы всё переводите разговор на НЙ и НДж. Но мельком упоминаете о маленьких городках. И рассказываете о богатых фермерах. Но я и не говорил, что они бедные. Просто в отличие от крупного города у фермеров и жителей маленьких городков, наверное, нет таких возможностей выбирать школу, как в НЙ. Но, повторю, я не знаю подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы. У нас тоже уже есть богатые фермеры. Да и в пригородных сёлах хорошо обеспеченные люди были и раньше. И что? Школы-то от этого не лучше. Разница в подготовке сельских и городских школьников существует. Совершенно объективно. Что делать этому богатому фермеру, чтобы обеспечить хорошее образование своему ребёнку? Отправлять его в город в интернат? Тоже решение так себе. Даже если забыть, что Львовский физико-математический лицей-интернат у нас, наверное, один на всю страну. Или спасение утопающих дело рук самих утопающих? Есть, конечно, и такой подход. Но почему ребёнок фермера должен иметь меньше возможностей, чем ребёнок любого горожанина? Это тоже одна из причин обезлюдевания сёл.
P.s.
Американцы живут в стране, где их со времен Великой депрессии не кидало государство. Не кидали банки
Тут вы несколько преувеличили. "Кидало" и государство, например, когда Рузвельт изъял золото по одной цене, а потом резко поднял цену в долларах. "Кидали" и банки во время Великой Депрессии. Вот не интересовался, как было с Леман Бразерс, всем всё выплатили?
Им достаются от пожилых родителей не хрущи, а дорожающая недвижимость, акции, пенсионные счета.
Тоже не очень понятно. В другом посте, вы говорили о том, что эти дома из "овнаипалок" детям не нужны и они треть теряют на налогах при продаже. И "хрущи" тоже имеют цену и не так, чтобы падают в цене. А сегодня оставляют в наследство уже и не хрущи.
Практически все американцы заточены на заработок. Это как идеология. Тут это нормально. Работают и зарабатывают.
Это я знаю. Но не уверен, что это "светлое будущее всего человечества". Так же, как и бесконечный рост потребления и услуг.
Давайте вспомним коммуны с общими женщинами и мужчинами времен индустриализации
Тут вы слегка путаете. Это было гораздо раньше и очень недолго.
P.p.s. "P.s." получился длиннее самого поста.
Я уже немного сомневаюсь или я доходчиво излагаю. В США есть школы. Везде. Есть паблик скулз и есть частные, есть религиозные (и там порой образование на ого-го каком уровне и не всегда надо быть в религии чтобы там учиться) . Это есть везде. Есть небольшие исключения, когда до школы долго добираться. Маленьких детей собирают школьные автобусы, отвозят и привозят. Подростки с 16 кажется лет водят машины (зависит от штата). Проблемы с добиранием в школу - не волнуют шерифа, дети моих друзей добираются в свои хайскулы по 1,5 часа. Им норм. То, что уровень преподавания в маленьких городках ниже чем в НЙ - ваш вымысел. Мы рассматривали переезд в один из ранее названных городков НДЖ потому что там офигенные паблик скул. И в прилегающие вузы выпускники этой школы проходят "открывая дверь ногой". Там сразу понимают, какой ученик перед ними. В НДЖ вообще нет больших городов. Любой городок практически за 5-15 минут на машине насквозь проезжается. У любого человека есть условие алгоритма выбора места проживания - школы. Если есть дети. И нет этой проблемы если детей нет или они уже выросли. Такова селяви. Не натягивайте свое представление о крепостном праве на америкаанский образ жизни. Еще раз, тут все постоянно переезжают. Из-за работы, из-за щкол из-за пенсии. Все время. Хрущи - отлично пострроенные дома по сравнению с дендрофекальной технологией. Только стоит хрущ 20-70 куе. А дом стоит ...ну в самой дряной дыре и убитый в хлам. Тысяч 70. "Средний дом" по стране 420 куе. Я говорил об этом не в контексте жизни в нем, а в финансовом плане. Средний украинец получает хрущ за 40 куе, средний американец дом (пусть изовнаипалок) за 420 куе. Средний украинец проедает все что зарабатывает. Средний американец имеет активы и работает и работа позволяет делать накопления. У меня есть знакомый сантехник. Без лицензии пока. 40 долларов в час фуллтайм плюс халтуры. Есть 2бдрм (3к по нашему) квартира в НЙ, ауди для семьи и спринтер на котором он на работу ездит и на халтуры. Жена работает бухгалтером 70 куе в год. В стране около 10 лет. Из Закарпатья. Вот люди выдернули себя из Закарпатья, приехали в чужую страну, не родной язык. И вполне себя обеспечили за эти годы. Вы в курсе насколько нищая жизнь в Закарпатье у тех, у кого родственников нет на заработках в забугорье? И учились они в закарпатской сельской школе (вернее маленького городка). Я должен входит в положение людей, которые родились тут, у которых нет проблем с языком, которые тут как рыбы в воде, но которые хотят курить дурь, сидеть на социале, которым пофиг на своих детей, но которые будут вопить, что их предков привезли в цепях в Америку и теперь выкладывайте им "справедливость"? Ни я ни мои предки не были рабовладельцами 1000%. Может рабами даже были, кто знает. Рабы бывали не только черные. А вот черные работорговцы и рабовладельцы бывали аж бегом. Но что-то об этом не очень кричат. Так с какого мои дети которые от усталости валятся после своих школ, за мидл за обоих мы еще и платили, младший еще на тюторинг ходит, тяжелее ему дается. Он уроки по ночам делает. Старший тоже выкладывается. Но давайте вперед пропустим обездоленных, которых родители в школы поотдавали только чтобы не лишили родительских прав (за нехождение ребенка в школу аж бегом), а с ними и пособий на детей. Да они как никак учились в школе так никак и в вузе будут. И потом или никакими врачами/инженерами и пр. Или на социал как и их родители. Никто не задвинет черного ребенка, если он действительно учится, я таких вижу часто. Не важно какого цвета кожа, когда родители и их дети ведут себя как ответственные члены общества. Возможности есть у всех.
в ньому взяло участь учнівство 18 із 27 регіонів України. Також у деяких закладах освіти тестування мусили переривати через повітряні тривоги.
Фактически из исследования были полностью исключены восток и юг Украины.
У середньому, за підсумками PISA-2022, у всіх країнах, зокрема й країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), спостерігалося безпрецедентне падіння успішності в усіх предметних галузях дослідження. Причиною цього може бути тривале дистанційне навчання під час пандемії. В Україні додалася повномасштабна війна. ............... Наприклад, учні із сільської місцевості відстають від своїх однолітків з великих міст у читанні майже на п’ять років, у природничо-наукових дисциплінах — на чотири, а з математики — на понад чотири з половиною роки навчання. Такий розрив, імовірно, можна пояснити різницею в соціально-економічних статусах учнів, які проживають у різних типах місцевості. Так, 25% учнів із найнижчим соціально-економічним статусом в Україні, на відміну від інших 75% їхніх однолітків, майже втричі частіше показують результати з математики нижчі за базовий рівень.
Середні бали з математики також суттєво відрізняються залежно від того, у закладі якого типу навчаються учні. У ліцеях, гімназіях і спеціалізованих школах цей бал становить 457, що на 23 бали більше, ніж в учнів загальноосвітніх шкіл і навчально-виховних комплексів, та на 58 — ніж у 15-річних підлітків із технікумів, коледжів і закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Учні закладів П(ПТ)О приблизно на три роки відстають від учнів з ліцеїв, гімназій і спеціалізованих шкіл. Ця тенденція простежується також і щодо читання та природничо-наукових дисциплін.
Ну насчёт технікумів, коледжів і ПТО это понятно, исторически туда идут более слабые ученики.
rjkz Я уже немного сомневаюсь или я доходчиво излагаю. Я в третий раз повторю - я не знаю подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы. Вы сильно оторвались от реалий нашей жизни и слишком идеализируете жизнь в США. Для Украины в финансовом отношении 20-70 куе за хрущ значит, возможно, не меньше, чем 420 куе для США. Если сравнивать, например, с ценой обучения в вузе. О маленькиз городках и о фермерах в США вы сами что-то написали в предыдущем посте, возможно, я неверно понял.
Проблемы с добиранием в школу - не волнуют шерифа, дети моих друзей добираются в свои хайскулы по 1,5 часа. Им норм.
Если вы считаете, что 3 часа в день на дорогу в школу и обратно, это норм, то ладно. Я так не считаю. И я не знаю, насколько разбросаны городки в США и везде могут ли дети фермера добраться до хорошей школы даже за 1,5 часа. У нас так точно далеко не из любого села доберёшься до хорошей щколы даже за эти 1,5 часа. И я не призываю вас входить в чьё-либо положение и вежливо уступать кому-то дорогу. Вы лично это делать совершенно не обязаны. У вас есть свои дети и вы заботитесь о них. О других детях пусть беспокоятся их родители. Но общество и государство эти проблемы беспокоят. По разным причинам, но "благородство" отнюдь не главная. Ваш отказ признавать проблему не отменяет её существование.
P.s. Кстати в отчёте, на который я привёл ссылку постом выше, США занимают далеко не верхние строчки. И если по чтению и естественно-научным дисциплинам США всё же показали результаты выше среднего, то по математике чуть ниже, правда, отличие статистически не значимо.