wild.tomcat написав:.......... а ви за всі "інтереси суспільства" не розписуйтеся. це також лише ваша особиста думка. і інтереси суспільства - це забрати місце в того, хто може/здатний вчитися і віддати комусь непідготовленому/тупуватому, але расово/гендерно/соціально/ідеологічно правильному? щоб потім з нього вийшов, в кращому випадку, посередній, а радше, ...івняний інженер/лікар/чи хто там? це, по вашому, інтереси суспільства? ви хотіли б попасти до такого лікаря, який ним став по якійсь квоті (неважливо якій, соціальній/расовій/гендерній), а не по здібностях і знаннях? щоб він вас достроково відправив на той світ? а такий самий слідчий чи суддя потім написали, ну і ..уй з ним (тобто з вами), так?
Читать вы, видимо, не научились. У меня прямо написано:
Если у нас в физмат школу начнут принимать всех подряд, то потеряется всякий смысл. Я против этого.
И эта моя "особиста думка" находит подтверждение во многих источниках, в частности тех, которые я приводил. А вот то, что социально-экономическое неравенство это полезное и прогрессивное явление, вы вряд ли где найдёте. Вы описали нашу украинскую реальность, но у нас, в незалежній Украине, вроде как, никаких квот не было.Тем не менее, всё, что вы описали, присутствует.
працювати моряком за часи ссср (хоч навіть капітаном)-це бути постійно під наглядом двох і більше людей (помполит був на судні саме для того, щоб слідкувати за капітаном і за іншими), вихід "в увольнение в город"-це група з трьох персон (це не три курсанта товариша, а один моторист комуніст дядя Вася і два курсанта
зарплата -матрос 110руб, 3й штурман 128руб, старпом(або 2мех, або помполит)-160руб, капітан десь 240р, коли судно вийшло "в загранку" платили суточні(взамін командировочних) відповідно 22% від ставки, тобто матросу десь 24валютних рубля(в доларах десь 44 долара(по курсу 55коп за долар), далі порахуйте у капітана було менше сто доларів
моряк вимушен покупав якісь покривало або трикотин (по ціні 1-2 дол, і продавав у коміс по 50р)-це називалось "робити школу", перший раз почув це у 1985р в Сінгапурі , питаю навіщо тобі стільки покривал (десь 30шт)-матрос каже, не міні "це на школу"(тобто на продаж), подумав, щось не те, потім він пояснив значення жаргону.
Вадим, у вас немає уяви про життя моряка в совку? ось вам приклад: судно стоїть в порту Пірей(більше 30днів) грузимо бавовну по 2-3 авто в день, температура вдень +45с, вночі +30с (причал нагрівся так, що АСФАЛЬТ оплавився, у неділю порт не працює і помполит вирішив зробити спартакіаду на судні: забіги по причалу на 100м, метання умовної гранати, підтягування на турніку, жим гирі 24кг, перетягування канату між "машиной і палубой", ще стрільба з воздушки по шарікам (зробив фото, відіслав у чмп що завдання партії виконали.
у вечорі сидимо на кормі і граємо на гитарах(нас було на судні 9 кадетів, в тому числі 3 іноземних), на судні напроти нас молоді чорні матроси -побачили своїх і почали гукати, потім дізнались що наші з Мадагаскару, а ті хлопці з Нігерії (почали пісні співати, вони свої, наші свої) прийшов помполит-побачив "заборонені контакти" і всіх відправив у столову дивитись фільм "3 тополі на плющихі", до речі фільмів гарних на судні було мало (переважно про погранців і контрабанду, про ментов)
потім по приходу в Одесу приходить митниця(таможня) і починає ритись у твоїх шмотках, якщо рейс до 90днів -1 джинси, 90+ днів маєш дозвіл купити 3 джинсів (у нас вийшло 89днів), я купив 2 джинсів (собі і брату), одні вдягнув на себе. Жінка-митник дивиться на мене і каже-ти одні джинси вдягнув на себе, кажу ні і червонію. Вона трохи попсувала нерви і пішла до іншої каюти(сказали -не роби більше так), це був 1983р а через 7 років на морвокзалі Одеси провозили тони товару(переважно бармени/офіціанти) у яких були "чаєві" тисячі доларів і вони давали по 20дол митнику і той був в захваті і щасливий хабарю.
вчора я писав про авто, ми привезли ці авто в Іллічівськ 25 січня 1992р, розтаможка нульова (не було ніяких мит на той час), народ з переляку стали давати митникам хто 20, а хто і 100 доларів. Я прийшов оформив, і митник мені каже дай хоч 100 радянських рублів(це було менше 10 дол), кажу -тобі вже інші накидали достатньо
ЛАД, в ЄС і США не думаю, що хтось голодає, так як є соціальні програми. те що Бразилія не може забезпечити достатню соцполітику, хоча на початку минулого століття вона, як і Аргентина була одні із найвищим ВВП на душу населення, і їх оминули світові війни, то хто їм доктор? Далі, доступ до освіти, як на мене, в тому ж золотому мільярді забезпечений, до того ж тепер є дешевий інтернет, в якому можна знайти достатньо навчальних матеріалів, і тепер знання не є щось сакральне, та доступне тільки вибраним. Чи ви все ще бажаєте "палками загнати в комунізм?"
flyman написав:........... ЛАД, в ЄС і США не думаю, що хтось голодає, так як є соціальні програми. те що Бразилія не може забезпечити достатню соцполітику, хоча на початку минулого століття вона, як і Аргентина була одні із найвищим ВВП на душу населення, і їх оминули світові війни, то хто їм доктор? Далі, доступ до освіти, як на мене, в тому ж золотому мільярді забезпечений, до того ж тепер є дешевий інтернет, в якому можна знайти достатньо навчальних матеріалів, і тепер знання не є щось сакральне, та доступне тільки вибраним. Чи ви все ще бажаєте "палками загнати в комунізм?"
О голоде в ЕС и США я, вроде, не писал. Почему Бразилия и Аргентина отстали давайте не будем разбираться, они не единственные отстающие. И я говорю не о "золотом миллиарде". Интернет как метод образования для детей... Простите, не верю. Так могут учиться единицы. И, скорее всего, освоят какие-то кусочки. Систематическое образование без хорошего руководства ребёнок так не получит. Вы не радовались в школе каникулам или, например, отмене урока по каким-то причинам? Не пойму, неужели так сложно признать, что социально-экономические условия играют заметную роль в образовании ребёнка? Я вот как-то не уверен, что если бы Эйнштейн родился пусть и в небогатой, но и не бедной семье и учился не в мюнхенской гимназии, а родился в семье какого-нибудь крестьянина в мелкой деревушке, а учёба ограничилась бы начальным образованием в местной католической школе, он стал бы гениальным учёным. Но это крайний случай. Он всё-таки гений, может, и прорвался бы. Но неужели вы будете спорить, что просто обычный, но способный ребёнок (не гений) имеет гораздо большие шансы стать не гением, а просто толковым специалистом, обучаясь в хорошей городской школе и живя в городе, чем в какой-нибудь захудалой деревне?
исходя из ваших стереотипов нищие тут США. Из которых все выехали в Индию. По сабжу пробки в Киеве на довоенном уровне. Дорогу в Ирпене утром и вечером перейти невозможно. Транспорт едет сплошным потоком как на мкаде. Уже и самому хотелось бы чтобы все выехали.
І то при тому, що нанадцять лямів виїхало через війну! Може це основна маса з сіл повиїзджали закордон, а з міст(особливо великих) - всього лиш 3-5%?
Я пару месяцев столкнулся с темой обучения теории и практике в автошколе (дитина) , инструкторов не хватает, очередь на вождение разбираеться за секунды не минуты , а ещё до этого обратил внимание насколько больше сейчас на дорогах навчальних авто. Контингент в автошколе разношерстный от 18 до наверное 60, основная часть женского пола
Vadim_ написав:Я пару месяцев столкнулся с темой обучения теории и практике в автошколе (дитина) , инструкторов не хватает, очередь на вождение разбираеться за секунды не минуты , а ещё до этого обратил внимание насколько больше сейчас на дорогах навчальних авто. Контингент в автошколе разношерстный от 18 до наверное 60, основная часть женского пола
за рулем кожного третього авто -жінка, часи такі, жінки не тільки по Україні катають, вони через кордон до Польщі, Болгарії, Румунії до чоловіка-моряка , який з рейсу повернувся теж успішно пару сотень км долають, чи пригодиться їм це в майбутньому? майбутнє вже зараз і сьогодні
Дякую за розповідь. На канікулах у селі , мабуть у 1983 , спілкувався з сусідом у відпустці ,моряком торгівельного флоту місто Мурманськ , йому дуже подобалась робота , непомню шо за спеціальність у нього але точно не капітан чі старпом. Потім у 2001 жив у п.Авангард у однім дворі з бувшими поварами (чоловік і дружина) круїзного судна ЧМП , у них про працю самі найкращі спогади У Дніпропетровську у 1983 джинси коштували від 100 карбованців, зарплата моєї мами 100
Успіх написав:І то при тому, що нанадцять лямів виїхало через війну! Може це основна маса з сіл повиїзджали закордон, а з міст(особливо великих) - всього лиш 3-5%?
Бо дивина та й годі - наче виїхало багато, але автівок на дорогах у містах не зменшилось!
Може просто люди стали заможніші?
У нас наразі 1200 за півтори години. п.с. ще у вересні було 1000