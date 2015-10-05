Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.



По данным исследования Национальной ассоциации риелторов, проведённого с июля 2024 года по июнь 2024 года, возраст, в котором люди приобретают свой первый дом, стремительно растёт с 2021 года, когда медиана составляла 33 года. В 1981 году, когда исследование впервые проводилось, медиана составляла 29 лет.

NAR предупредил, что потеря десятилетнего владения недвижимостью может обойтись американцам примерно в 150 000 долларов в качестве основного капитала при покупке типичного жилья начального уровня. Медианная цена существующего жилья в настоящее время составляет 415 200 долларов , что более чем на 50% больше, чем в 2019 году. В то же время ставки по ипотеке примерно вдвое выше, чем в конце 2021 года.

За последний год доля покупателей, впервые приобретающих жилье, составила 21% рынка, что является самым низким показателем с тех пор, как NAR начал собирать такие данные в 1981 году, и составляет примерно половину от нормы до 2008 года.