Исследования по химии высших эмоций: радости и счастья



С научной точки зрения, счастье — это цепочка химических процессов в организме, в результате которых человек насыщается «гормонами счастья». Последние исследования ученых доказали, что в химическом механизме счастья задействован ген 5-HTTLPR (проводник серотонина) и вещества, которые называют нейромедиаторы и нейромодуляторы. Первые передают импульсы в нужные участки мозга, провоцируя человека на эмоции, а вторые регулируют активность этих сигналов, снижая или увеличивая дозу. Поэтому именно от нейромодуляторов зависит насколько человек будет счастлив.



SCAPP рассказывает про самые важные вещества, без которых невозможен единственно легитимный допинг в жизни.







Нейромедиаторы:



дофамин

серотонин

окситоцин





Нейромодуляторы:



эндорфин

вазопрессин





Дофамин - Нейромедиатор, отвечающий за удовлетворение потребностей и стимулирующий к новым достижениям. При взятии новой высоты, вызывает чувство удовлетворенности и уверенности в себе. То же самое с потребностями: получили/съели/сделали желаемое — ответной реакцией будет ощущение удовольствия и эйфории. Несмотря на распространенное мнение, что главный «гормон радости» — это эндорфин, учеными доказано, что дофамин играет более существенную роль в эмоциональном состоянии человека.





Серотонин



Настроение зависит от уровня серотонина: чем его больше, тем жизнерадостнее кажется человек окружающим. Неудивительно, что многие антидепрессанты работают по этому принципу, стараясь увеличить количество столь важного нейромедиатора.



Транспортер серотонина — ген 5-HTTLPR регулирует передачу нервного импульса в мозг, тем самым влияя на настроение, сексуальное влечение, аппетит, сон и память. Недавние исследования показали, что люди с «длинным» геном 5-HTTLPR получают больше серотонина, чем люди с «коротким». Недостаток серотонина окутывает человека в одеяло пессимизма и зачастую приводит к депрессиям, алкоголизму и суицидальным настроениям.





Окситоцин



Влияет на спокойствие. Чем меньше окситоцина, тем больше человек подвержен страхам, тревоге и общему эмоциональному напряжению. Вырабатывается в результате физических контактов (объятия, массаж, секс), с помощью которых тревожное состояние легко снимается. Кроме того, окситоцин стимулирует выработку эндорфинов, влияющих на уровень счастья





Быстрые эмоции в виде кратковременной эйфории и радости вызывают эндорфины. Эндорфины с помощью нейромедиаторов ускоряют и усиливают нервные импульсы, поступающие в центр удовольствия, тем самым оказывая влияние на эмоциональное состояние человека. В других случаях: при стрессах и болевых ощущениях, играют роль «внутреннего морфина» — успокаивая и снимая боль. Количество вырабатываемых эндорфинов напрямую влияет на уровень и продолжительность счастья.



вазопрессин

В структуре счастья является наименее изученным. Однако, как нейромодулятор отвечает за положительное восприятие собственного тела. При выделении вазопрессина, человек ощущает удовлетворение от своего внешнего вида, что добавляет определенный процент к уровню счастья. Также отмечено, гормон вазопрессин отвечает за заботливость и привязанность к родным, что в свою очередь влияет на количество эндорфинов в организме.



