Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 831832833834 Додано: Чет 20 лис, 2025 00:49 Wirująświatła написав: Faceless написав: а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки и что дети сироты вырастают инвалидами или умственно неполноценными? Ребёнку для развития нужен ЛЮБОЙ ВЗРОСЛЫЙ. То что это должен быть именно биологический или юридический отец - стереотипы. Миллионы детей растут без отцов и биологических родителей. Кроме этических (отношение нашего общества к таким детям негативное) особых проблем сиротство не вызывает. и что дети сироты вырастают инвалидами или умственно неполноценными? Ребёнку для развития нужен. То что это должен быть именно биологический или юридический отец - стереотипы. Миллионы детей растут без отцов и биологических родителей. Кроме этических (отношение нашего общества к таким детям негативное) особых проблем сиротство не вызывает.

Инвалидами или умственно неполноценными они не вырастают. Но то, что они многого не добирают, это точно.

У меня отец умер, когда мне было 10 лет. Мать была сильная женщина и очень любила меня и я, в общем-то, не чувствовал недостатка внимания м любви. Тем не менее, лет в 15-18 отца мне сильно не хватало.

Да и сегодня порой сильно хочется, чтобы мама была жива. Хотя уже давно я сам дедушка.

Прав Banderlog. Инвалидами или умственно неполноценными они не вырастают. Но то, что они многого не добирают, это точно.У меня отец умер, когда мне было 10 лет. Мать была сильная женщина и очень любила меня и я, в общем-то, не чувствовал недостатка внимания м любви. Тем не менее, лет в 15-18 отца мне сильно не хватало.Да и сегодня порой сильно хочется, чтобы мама была жива. Хотя уже давно я сам дедушка.Прав ЛАД 2 Повідомлень: 37519 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4873 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 00:54 Wirująświatła написав: Faceless написав: Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:) Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:) вы то точно знаете как надо. У вас есть уверенность, что в пещерных сообществах дети знали кто их отцы? Как человечество выжило без этого и в годы лишений (войны, голодоморы, эпидемии). Тысячи лет детей воспитывали рандомные люди.





Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.



С современного тепличного ребенка сдувают пыль в страхе что она вызовет травму. А травму по факту вызывает золотая клетка. У современного ребенка всё есть с избытком, кроме свободы. вы то точно знаете как надо. У вас есть уверенность, что в пещерных сообществах дети знали кто их отцы? Как человечество выжило без этого и в годы лишений (войны, голодоморы, эпидемии). Тысячи лет детей воспитывали рандомные люди.Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.С современного тепличного ребенка сдувают пыль в страхе что она вызовет травму. А травму по факту вызывает золотая клетка. У современного ребенка всё есть с избытком, кроме свободы.



Так ващ идеал - ромы.

Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся. Так ващ идеал - ромы.Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся. rjkz

Повідомлень: 18043 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8790 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 01:00 rjkz написав: Так ващ идеал - ромы.

Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся Так ващ идеал - ромы.Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся нет. Но и обсуждать с вами или идеалы смысла нет, вы их никогда не достигнете. .





Про воровство. лучше пусть ребенок украдёт и осознает глубину и мерзость этого поступка, чем боится всего на свете, в т.ч. воровства. Нейронные связи по книжкам и ютубу не формируются. Домашний ребенок к сожалению, очень ограниченный в плане личного опыта. Негде этот опыт дома получить. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Природа не терпит деградации. нет. Но и обсуждать с вами или идеалы смысла нет, вы их никогда не достигнете. .Про воровство. лучше пусть ребенок украдёт и осознает глубину и мерзость этого поступка, чем боится всего на свете, в т.ч. воровства. Нейронные связи по книжкам и ютубу не формируются. Домашний ребенок к сожалению, очень ограниченный в плане личного опыта. Негде этот опыт дома получить. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Природа не терпит деградации. Wirująświatła

Повідомлень: 30911 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 01:17 Wirująświatła написав: тьма исследований что усыновленные дети не отличаются от биологических. кому нужно читайте. спорить об исключительной роли биологических родителей особо нет желания. все академики мира не переспорят ваши стереотипы.

......... тьма исследований что усыновленные дети не отличаются от биологических. кому нужно читайте. спорить об исключительной роли биологических родителей особо нет желания. все академики мира не переспорят ваши стереотипы.......... Виталий, так никто и не говорит именно о биологических родителях.

Приёмные родители это тоже родители. Не хуже и не лучше биологических.

И когда вы говорите об общественном воспитании в пещерах (или мальчиков в Спарте), так оно таки было. Сегодня никто не будет воспитывать постороннего ребёнка. Жотя бы потому, что для этого нет условий. Виталий, так никто и не говорит именно о биологических родителях.Приёмные родители это тоже родители. Не хуже и не лучше биологических.И когда вы говорите об общественном воспитании в пещерах (или мальчиков в Спарте), так оно таки было. Сегодня никто не будет воспитывать постороннего ребёнка. Жотя бы потому, что для этого нет условий. ЛАД 2 Повідомлень: 37519 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4873 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 831832833834 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11393

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34