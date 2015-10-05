Banderlog написав:Ти чомусь коли йдеться про його обовязки вважаєш його не зрілим, а коли про бажання тоді зрілим. Так не буває
какие обязанности у 1-3 летнего ребенка? То что так не бывает это ваши хотелки. Пока ребёнок не станет жить отдельно вы (родители) вынужденно или добровольно будете его обеспечивать. Вменить детям обязанности бывает непросто.
При этом лет с 14 он(она) начнет интересоваться противоположным полом и охотнее проводить время с друзьями/подругами, чем с родителями.
Это неприятно, но природой не предусмотрена любовь детей к родителям. Иначе сепарации не будет. Зачем вашей дочке искать мужа, когда она любит отца? Так же природой не предусмотрено, что половозрелый юнец живёт с родителями под их контролем. Ему как бы положено свою семью заводить. Дети не созревают в 3-7 лет, природа знает когда и что.
Родители в 21м веке хотят чтобы дети оставались детьми до 30 лет. Хотя ещё 100 лет назад ребенка отпускали в 14-15 в подмастерье или на учебу. Вопреки природе детство продлили на несколько лет. Мне со стороны смешно когда 1,90 детина со щетиной спрашивает у мамы разрешения погулять с друзьями. С точки зрения природы он давно о своей семье думать должен, а не мяч гонять.
обовязки в 3х річного? Допустим скласти за собою іграшки одяг і постіль. Не певен що розумію про що ви, коли кажете "сепарація". Будьласка подробніше поясніть. Я тільки за те щоб були самодостатніми.
Самый большой шок когда родители узнают что сепарация начинается с момента рождения. Они то думают ребёнок принадлежит им во всех планах включая эмоциональный. Но нет. Некоторые мальчики уже с 3х лет стесняются мам (начало сепарации осознание себя как отдельной личности) и тд.
Я здесь лично никому не предъявляю. Говорю в общем какие проблемы у родителей с детьми и откуда они берутся. В большинстве случаев это завышенные ожидания родителей от ребенка, если я его кормлю значит он должен (убирать, учиться, чистить зубы бла бла бла). По факту эта схема не работает. Точнее ребенка можно заставить, но ценой потери доверия вплоть до ненависти к родителям.
по факту ця схема працює і опробовувана тисячоліттями. А те що ви пропонуєте це експерименти. Не виконуються умови однієї з сторін значить не виконуються обовязки іншою. Смартфон не входить в обовязкові потреби, неприбрані іграшки вночі ідуть до інших, послушних дітей... Но ми якось постійно збиваємось на дрібниці. Ви так і не пояснили що маєте на увазі під терміном сепарація. Щодо заяв про природу ви забуваєте що людина є стадним животним...
специально хочет, простите за грубое слово, позадрачивать общество.
Це вже «подача» пост-фактум», коли «не прокатило» вкинуть «революційну» тезу. . Іззначально не було ідеї «збудоражити».
Первый раз в истории с олимпиадами я так и подумал. Но после его вбросов о бандах, родителях, о чём-то ещё, теперь о детском воровстве... Неужели взрослый человек да ещё и психолог может такое писать на полном серьёзе? И доказывать, что детское воровство это нормально? Да, ребёнок ещё не понимает, что воровать нельзя. Так задача старших объяснить ему это, иначе он вырастет и так и будет считать, что это нормально. Удивлён, что эти глупости вызывают такое бурное обсуждение.
Лад, це не його особисті ідеї. Можливо він це і вкидує. Но така сєкта психологів таки сущєствує.
Banderlog написав:Не виконуються умови однієї з сторін значить не виконуються обовязки іншою
рили? Девочка в 8 лет не убрала кровать и не почистила зубы, за это вы ее лишаете жилья и питания? Следующий этап органы опеки лишают вас родительских прав. Win-win-win.
То что было 100 лет назад сегодня не работает. Дети знают свои права и требуют их соблюдения. Максимум что вы можете отказать в покупке Айфона. Ценой ненависти к вам.
Все воно работає. Ці "дєтські права" не природні вони встановлені державою і ніякого відношення ні до психології ні до природи не мають. Я б навіть сказав що вони травмують дитину. Я вас вже питав що входить в "батьківські права"? Ви тож післали в інтернет. Нема ніяких там прав. І не перегинайте лішить жилья і пітанія) але лішить вечері, чи на сніданок перевести на вівсянку на тиждень, я здатний вполнє. Айфон аж ніяк не є автоматичним правом, може в віці 14 р якщо кругла відмінниця і чемпіонка "по грекорімской борбє" .