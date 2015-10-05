|
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:00
Banderlog написав:
ЛАД написав:
То, что такое существует, я и не отрицаю.
Вот поддерживает ли их наш умник, не уверен. И если даже поддерживает, то зачем вбрасывает сюда, точно зная, что не пошлют только благодаря культурности публики на этой ветке.
а яка різниця? ) ми ж тут обговорюєм ідеї, а ідея його жива і розповсюджена.
Навіть серед "образованої публіки".
А потім дивуються, що в "благополучних" родинах неблагополучні діти.
Щодо корисного досвіду воровства для соціалізації.
допустим в мене нема досвіду куріння тютюну, я не пробував, і це в сучасному суспільстві не норма. Но я не пробував не тому, що я унікальний, чи якась надзвичайна сила волі, просто в мене батько не курить і дід по мамі не курив.
В мене не було бажання переймати таку звичку щоб бути дорослим.
Дід по батькові курив і для мого батька потрібні були над собою зусилля,
а для мене вже ні, це як подароване.
P/s і наперед щоб тут знову не кидали тапками і не обзивали святошею, курців я не засуджую, розумію що не кращий.
Тільки курити в мене дома не можно, ні в кватирку ні на балконі.
це мої правила.
Щодо соціалізаційної ролі куріння а точніше перекурів думаю тут спорити не будуть?
Но я "перекурію" з сємачками чи леденцями а замість кави беру воду.
Зрілій особистості то загрози не несе,
стояти де курять, сидіти де пють і лежати де тр... і не участвувати, можливо. Хотя нащот останнього і лічно мене, я погарячкував,
но сидіти тверезим в пяній компанії могьом .
І в мене є друг, сектант пятидесятник, той ні разу не пив, і коли збираємся на шашлики, він жарить шашлик та не пє, для нього алкоголь не є соблазном, зовсім.
Не спорю. Всё верно.
Я начал курить поздно, уже после универа, в армии. В то время это было признаком... мужественности, что ли. Курили в фильмах, в спектаклях и т.д. Сначала, вроде, баловался, потом втянулся. Пить пил, но изредка и не до положения риз.
А его идеи...
У нас были тяжёлые 90-е. Родителям было реально не до детей. Времени, а порой и сил не хватало. Надо было зарабатывать на жизнь. На еду для тех же детей. Виталик это не понимал тогда и не понял до сих пор. Он хвалится тем, что в 13 лет ездил в Польшу на заработки. Но сомневаюсь, что его дома не кормили, а он ел и одевался за свои деньги. Скорее всего, он деньги тратил на фирмовые джинсы и аппаратуру, которыми мог похвастаться перед одноклассниками и своей компанией.
Кроме того, у нас тогда развалился не просто Союз. Тогда ломался уклад жизни, общественная мораль. Образцом для подражания стали "успешные" валютные проститутки и бандиты. Отсюда и то , что Виталик называет свою компанию бандой. Хотя это даже близко никакая не банда. Но им хотелось казаться взрослыми и "крутыми".
На Западе наоборот. Злую роль сыграли десятилетия благополучной и сытой жизни. И дети потеряли работу. Полезную и важную если не для общества, то хотя бы для семьи. Типа пасти гусей, корову и т.п. Отсюда, по-моему, несколько избыточная "либерализация" общества. Избыточное баловство детей: "Мы не имели того-то и того-то, пусть хоть у детей будет". "Надо купить айфон (желательно, последнюю модель), чтобы ребёнок не чувствовал себя обделённым и не возненавидел родителей".
Ничего не имею против голубых или розовых, мне как-то всё равно кто с кем, каким способом и в какую дырку. Но то, что сейчас происходит, это перебор. Так скоро на гетеросексуалов будут смотреть как на ненормальных.
Кстати, для Виталика.
В Австралии приняли закон о запрете для детей до 16 лет инстаграмма и фейсбука. Заон вступит в действие, по-моему, с 20 декабря, но Мета уже начала процес.
Как же так?
Такое насилие над детьми!
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:45
Wirująświatła написав: TUR написав: Wirująświatła написав:
Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого.
Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти...
То есть просто как человек (если я психолог) я тут писать уже не могу? Инфантильность 150 уровня. Как будто вы только о своем туризме а хотаб о вертолётах пишете.
У детского и взрослого воровства принципиально разные корни. Ребенок ворует чтобы удовлетворить свои потребности, поскольку он не самодостаточный, пойти заработать на еду или велосипед не в состоянии.
Общество обязано содержать детей, в нашем случае эти обязанности переложили на родителей/опекунов.
А если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая? Правильно, пускай носит лохмотья, жрёт на мусорке, растёт без велика и смартфона. Главное чтобы не воровал. Потому что в вашем кармане на одну булочку станет меньше, а это катастрофа.
С какими циничными людьми я здесь общаюсь. Интересно это уже моральное дно или ещё есть куда падать? Я даже подросткам не объясняю элементарные вещи, какие объясняю здесь взрослым людям.
Воровство зло, потому что оно искажает представление о том как можно приемлимо добывать материальные ценности.
Но и вы тоже зло, потому что думаете только о себе. Я таким людям говорю зачем вы живёте в обществе? Идите жить в лес. А лучше на необитаемый остров. Там у вас ничего не украдут и никого не придется содержать.
Конечно, это не дно.
Дно - это пропагандировать забирание детей у родителей, чтобы жить как беспризорники и воровать. А если родители против, то папащ малолетняя шпана умоет кровью.
Я ничего не перепутаЛ?
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:50
Wirująświatła написав:
Не так давно мы устроили социальный эксперимент - подростки на улице продавали упакованную сладость - чокопай. Недорого за 0,6$ объясняли что очень нужны деньги. Взрослые отказывались, а другие подростки охотно покупали. Это фейслесу живой пример в каком возрасте начинаются психологические проблемы. Подростки вам намного быстрее и охотнее помогут, если вы к ним обратитесь за помощью, чем взрослые.
При этом находились малые которые платили в 60 раз больше той цены, которую просили стримеры
Кстати за неделю стримеры со 2го видео продали чокопая на 1куе. При этом ни один взрослый не купил.
Да, в нйских поездах метро тоже ходят продают нелегалы шоколадки.
Потому что за попрошайничество - тюрьма.
А чтобы не приходилось попрошайничать, есть семья, где ребенка и оденут и накормят и помогут получить образование, чтобы потом смог зарабатывать себе на жизнь, а не попрошайничать.
Короче, все уже поняли, Виталий пропагандирует безпризорничество, воровство и нигилляцию общественных устоев.
В лес так в лес.
Только это Виталию в лес.
Там его речам будут внемлить с благоговейным безмолвием.
Деревья. Белочки. Зайчики.
Ну и лесные сумасщедшие.
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:56
Hotab написав:Wirująświatła
если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая?
1.Але ж в твою бутність підлітком ви витягували дітей у батьків
щоб приворовувати. Хіба вони були голодні?
2. А коли дитина (підліток) приворовує (з твого ж схвалення і навчання), перед цим йде перевірка, а чи не останню булочку ти витягуєш у того, у кого береш? А що якщо у лоточника дитина з інвалідністю і він сам ледве зводить кінці з кінцями, торгуючи тими булочками, які ви крали?
Ви ж не робінгудили, ви просто брали що могли взяти. Без розбору.
Та не, кого это волнует.
Вот, у беспризорника (которого вытащили из семьи) была дома еда, но теперь нет и он идет красть еду.
Родители могли-бы ему купить смартфон, но он-же теперь может все что угодно наворовать. Поэтому он со своей бандой отожмет смартфон у школьника, который (вот гад!) идет из школы домой, к родителям.
Потом он решит, что ему-то велик или моцик положен.
Тоже сопрет.
Потом решит, что пора обзаводиться машиной.
Потом так смотрит, вырос уже, машина есть (ворованная), смартфон отжал, пора-бы другие свои потребности удовлетворять.
Только удовлетворять его мало кто захочет.
Но он-же сильный уже, ему все можно.
