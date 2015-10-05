RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 843844845846
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:38

Re: Психологія та саморозвиток

посмотрел сегодня обращение к народу
не нужен никакой AI детектор лжи
Порошенко был более качественный актер
вспомнилась старенькая песенка
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:33

Некоторые источники заявляют про резкое падение подростковой преступности за последнее десятилетие


Да, утверждение о резком падении подростковой преступности за последнее десятилетие (примерно 2015–2025 годы) в целом соответствует данным из множества источников, особенно для развитых стран. Это глобальная тенденция, наблюдаемая как в официальной статистике (аресты, осуждения), так и в опросах (самоотчёты о преступлениях). Однако есть нюансы: падение началось ещё в 1990-х и достигло пика снижения к 2015 году, после чего в некоторых странах оно стабилизировалось или даже слегка выросло в отдельных категориях (например, тяжкие преступления или киберпреступления). Давайте разберём подробно, опираясь на свежие данные.

### Глобальные тенденции: резкое снижение с 1990-х, стабилизация после 2015
- **США**: Аресты несовершеннолетних (до 18 лет) упали на 75% с пика 1995 года, а с 2015 по 2022 — продолжили снижаться (на 20–25% по сравнению с предыдущими поколениями). Например, уровень арестов за насильственные преступления среди подростков 15–17 лет ниже, чем у взрослых 18–20 лет. В 2020–2021 годах во время пандемии падение ускорилось: на 24% для насильственных и 23% для имущественных преступлений. К 2024–2025 годам уровень остаётся низким, хотя в 2021–2023 был небольшой подъём, который не превысил допандемийные значения.<grok:render
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30952
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:44

Зображення


Это химические грелки для рук (hand warmers) многоразового использования от компании Lifesystems (модель Reusable Hand Warmers или аналогичная). Они работают на основе пересыщенного раствора ацетата натрия (иногда называют «горячий лёд»).

### Как они работают (подробно):

1. **Состояние «заряженное» (холодное и твёрдое)**
Внутри пакета находится пересыщенный раствор ацетата натрия в прозрачном пластиковом мешочке и маленькая металлическая пластинка (кликер). После кипячения (активации) раствор становится жидким и прозрачным, но остаётся в пересыщенном состоянии — в нём растворено гораздо больше соли, чем может удерживаться при комнатной температуре.

2. **Активация (запускаем тепло)**
Вы сгибаете или щёлкаете металлическую пластинку внутри. Это создаёт микровибрацию и точку кристаллизации. Мгновенно начинается бурная кристаллизация ацетата натрия. Процесс экзотермический — выделяется тепло. За 5–10 секунд весь пакет затвердевает и нагревается до 50–54 °C.

3. **Сколько греют**
- Температура поверхности ≈ 45–52 °C
- Время работы: 30–60 минут (зависит от размера пакета и температуры воздуха)
Эти конкретные Lifesystems (размер ≈ 10×10 см) обычно греют 40–50 минут в кармане или перчатке.

4. **Как «перезарядить» (сделать снова жидкими)**
Нужно положить затвердевшие грелки в кипящую воду на 5–10 минут (обычно заворачивают в ткань, чтобы не прилипали ко дну кастрюли). Раствор снова полностью расплавляется, соль растворяется — грелка готова к следующему использованию.

### Сколько раз можно использовать
Производитель заявляет 1000+ циклов.
На практике большинство людей используют их 300–700 раз, пока пластик не начинает трескаться или кликер не выходит из строя.

### Преимущества перед одноразовыми грелками
- Значительно дешевле в долгосрочной перспективе
- Не нужно покупать новые каждый раз
- Экологичнее (нет мусора)
- Можно использовать сразу обе или по одной

### Недостатки
- Нужно кипятить для перезарядки (не всегда удобно в походе)
- Греют меньше по времени, чем большие одноразовые грелки (те могут 8–12 часов)
- Максимальная температура ниже, чем у одноразовых (те до 65–70 °C)

### Лайфхаки от пользователей
- В длинном походе носят в термосе горячую воду — перезаряжают прямо в лагере
- Если нет возможности кипятить — некоторые нагревают в горячей воде из котелка (около 80–90 °C тоже обычно хватает)
- Чтобы продлить тепло — кладут в шерстяной носок или варежку

Короче: отличная штука для зимних прогулок, лыж, рыбалки и альпинизма, если у тебя есть возможность раз в день вскипятить воду для перезарядки. Очень популярны в Европе и Великобритании.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30952
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:40

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:Зображення


Это химические грелки для рук (hand warmers) многоразового использования от компании Lifesystems (модель Reusable Hand Warmers или аналогичная). Они работают на основе пересыщенного раствора ацетата натрия (иногда называют «горячий лёд»).

### Как они работают (подробно):

1. **Состояние «заряженное» (холодное и твёрдое)**
Внутри пакета находится пересыщенный раствор ацетата натрия в прозрачном пластиковом мешочке и маленькая металлическая пластинка (кликер). После кипячения (активации) раствор становится жидким и прозрачным, но остаётся в пересыщенном состоянии — в нём растворено гораздо больше соли, чем может удерживаться при комнатной температуре.

2. **Активация (запускаем тепло)**
Вы сгибаете или щёлкаете металлическую пластинку внутри. Это создаёт микровибрацию и точку кристаллизации. Мгновенно начинается бурная кристаллизация ацетата натрия. Процесс экзотермический — выделяется тепло. За 5–10 секунд весь пакет затвердевает и нагревается до 50–54 °C.

3. **Сколько греют**
- Температура поверхности ≈ 45–52 °C
- Время работы: 30–60 минут (зависит от размера пакета и температуры воздуха)
Эти конкретные Lifesystems (размер ≈ 10×10 см) обычно греют 40–50 минут в кармане или перчатке.

4. **Как «перезарядить» (сделать снова жидкими)**
Нужно положить затвердевшие грелки в кипящую воду на 5–10 минут (обычно заворачивают в ткань, чтобы не прилипали ко дну кастрюли). Раствор снова полностью расплавляется, соль растворяется — грелка готова к следующему использованию.

### Сколько раз можно использовать
Производитель заявляет 1000+ циклов.
На практике большинство людей используют их 300–700 раз, пока пластик не начинает трескаться или кликер не выходит из строя.

### Преимущества перед одноразовыми грелками
- Значительно дешевле в долгосрочной перспективе
- Не нужно покупать новые каждый раз
- Экологичнее (нет мусора)
- Можно использовать сразу обе или по одной

### Недостатки
- Нужно кипятить для перезарядки (не всегда удобно в походе)
- Греют меньше по времени, чем большие одноразовые грелки (те могут 8–12 часов)
- Максимальная температура ниже, чем у одноразовых (те до 65–70 °C)

### Лайфхаки от пользователей
- В длинном походе носят в термосе горячую воду — перезаряжают прямо в лагере
- Если нет возможности кипятить — некоторые нагревают в горячей воде из котелка (около 80–90 °C тоже обычно хватает)
- Чтобы продлить тепло — кладут в шерстяной носок или варежку

Короче: отличная штука для зимних прогулок, лыж, рыбалки и альпинизма, если у тебя есть возможность раз в день вскипятить воду для перезарядки. Очень популярны в Европе и Великобритании.
Ще з часів майдана відомі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37007
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8273 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:12

  Faceless написав:Ще з часів майдана відомі
многоразовые? я только одноразки встречал.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30952
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 843844845846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 11687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10096)
23.11.2025 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.