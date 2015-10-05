Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Суб 22 лис, 2025 18:38 Re: Психологія та саморозвиток посмотрел сегодня обращение к народу

не нужен никакой AI детектор лжи

Порошенко был более качественный актер

вспомнилась старенькая песенка

Да, утверждение о резком падении подростковой преступности за последнее десятилетие (примерно 2015–2025 годы) в целом соответствует данным из множества источников, особенно для развитых стран. Это глобальная тенденция, наблюдаемая как в официальной статистике (аресты, осуждения), так и в опросах (самоотчёты о преступлениях). Однако есть нюансы: падение началось ещё в 1990-х и достигло пика снижения к 2015 году, после чего в некоторых странах оно стабилизировалось или даже слегка выросло в отдельных категориях (например, тяжкие преступления или киберпреступления). Давайте разберём подробно, опираясь на свежие данные.



### Глобальные тенденции: резкое снижение с 1990-х, стабилизация после 2015

- **США**: Аресты несовершеннолетних (до 18 лет) упали на 75% с пика 1995 года, а с 2015 по 2022 — продолжили снижаться (на 20–25% по сравнению с предыдущими поколениями). Например, уровень арестов за насильственные преступления среди подростков 15–17 лет ниже, чем у взрослых 18–20 лет. В 2020–2021 годах во время пандемии падение ускорилось: на 24% для насильственных и 23% для имущественных преступлений. К 2024–2025 годам уровень остаётся низким, хотя в 2021–2023 был небольшой подъём, который не превысил допандемийные значения.

Это химические грелки для рук (hand warmers) многоразового использования от компании Lifesystems (модель Reusable Hand Warmers или аналогичная). Они работают на основе пересыщенного раствора ацетата натрия (иногда называют «горячий лёд»).



### Как они работают (подробно):



1. **Состояние «заряженное» (холодное и твёрдое)**

Внутри пакета находится пересыщенный раствор ацетата натрия в прозрачном пластиковом мешочке и маленькая металлическая пластинка (кликер). После кипячения (активации) раствор становится жидким и прозрачным, но остаётся в пересыщенном состоянии — в нём растворено гораздо больше соли, чем может удерживаться при комнатной температуре.



2. **Активация (запускаем тепло)**

Вы сгибаете или щёлкаете металлическую пластинку внутри. Это создаёт микровибрацию и точку кристаллизации. Мгновенно начинается бурная кристаллизация ацетата натрия. Процесс экзотермический — выделяется тепло. За 5–10 секунд весь пакет затвердевает и нагревается до 50–54 °C.



3. **Сколько греют**

- Температура поверхности ≈ 45–52 °C

- Время работы: 30–60 минут (зависит от размера пакета и температуры воздуха)

Эти конкретные Lifesystems (размер ≈ 10×10 см) обычно греют 40–50 минут в кармане или перчатке.



4. **Как «перезарядить» (сделать снова жидкими)**

Нужно положить затвердевшие грелки в кипящую воду на 5–10 минут (обычно заворачивают в ткань, чтобы не прилипали ко дну кастрюли). Раствор снова полностью расплавляется, соль растворяется — грелка готова к следующему использованию.



### Сколько раз можно использовать

Производитель заявляет 1000+ циклов.

На практике большинство людей используют их 300–700 раз, пока пластик не начинает трескаться или кликер не выходит из строя.



### Преимущества перед одноразовыми грелками

- Значительно дешевле в долгосрочной перспективе

- Не нужно покупать новые каждый раз

- Экологичнее (нет мусора)

- Можно использовать сразу обе или по одной



### Недостатки

- Нужно кипятить для перезарядки (не всегда удобно в походе)

- Греют меньше по времени, чем большие одноразовые грелки (те могут 8–12 часов)

- Максимальная температура ниже, чем у одноразовых (те до 65–70 °C)



### Лайфхаки от пользователей

- В длинном походе носят в термосе горячую воду — перезаряжают прямо в лагере

- Если нет возможности кипятить — некоторые нагревают в горячей воде из котелка (около 80–90 °C тоже обычно хватает)

- Чтобы продлить тепло — кладут в шерстяной носок или варежку



Короче: отличная штука для зимних прогулок, лыж, рыбалки и альпинизма, если у тебя есть возможность раз в день вскипятить воду для перезарядки. Очень популярны в Европе и Великобритании.

Это химические грелки для рук (hand warmers) многоразового использования от компании Lifesystems (модель Reusable Hand Warmers или аналогичная). Они работают на основе пересыщенного раствора ацетата натрия (иногда называют «горячий лёд»).



### Как они работают (подробно):



1. **Состояние «заряженное» (холодное и твёрдое)**

Внутри пакета находится пересыщенный раствор ацетата натрия в прозрачном пластиковом мешочке и маленькая металлическая пластинка (кликер). После кипячения (активации) раствор становится жидким и прозрачным, но остаётся в пересыщенном состоянии — в нём растворено гораздо больше соли, чем может удерживаться при комнатной температуре.



2. **Активация (запускаем тепло)**

Вы сгибаете или щёлкаете металлическую пластинку внутри. Это создаёт микровибрацию и точку кристаллизации. Мгновенно начинается бурная кристаллизация ацетата натрия. Процесс экзотермический — выделяется тепло. За 5–10 секунд весь пакет затвердевает и нагревается до 50–54 °C.



3. **Сколько греют**

- Температура поверхности ≈ 45–52 °C

- Время работы: 30–60 минут (зависит от размера пакета и температуры воздуха)

Эти конкретные Lifesystems (размер ≈ 10×10 см) обычно греют 40–50 минут в кармане или перчатке.



4. **Как «перезарядить» (сделать снова жидкими)**

Нужно положить затвердевшие грелки в кипящую воду на 5–10 минут (обычно заворачивают в ткань, чтобы не прилипали ко дну кастрюли). Раствор снова полностью расплавляется, соль растворяется — грелка готова к следующему использованию.



### Сколько раз можно использовать

Производитель заявляет 1000+ циклов.

На практике большинство людей используют их 300–700 раз, пока пластик не начинает трескаться или кликер не выходит из строя.



### Преимущества перед одноразовыми грелками

- Значительно дешевле в долгосрочной перспективе

- Не нужно покупать новые каждый раз

- Экологичнее (нет мусора)

- Можно использовать сразу обе или по одной



### Недостатки

- Нужно кипятить для перезарядки (не всегда удобно в походе)

- Греют меньше по времени, чем большие одноразовые грелки (те могут 8–12 часов)

- Максимальная температура ниже, чем у одноразовых (те до 65–70 °C)



### Лайфхаки от пользователей

- В длинном походе носят в термосе горячую воду — перезаряжают прямо в лагере

- Если нет возможности кипятить — некоторые нагревают в горячей воде из котелка (около 80–90 °C тоже обычно хватает)

- Чтобы продлить тепло — кладут в шерстяной носок или варежку



Ще з часів майдана відомі

Модератор Повідомлень: 37012 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8273 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 15:05 Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) — это группа методов психотерапии, которые считают тело не просто «носителем» психики, а её равноправной частью. Основная идея: эмоции, травмы и хронический стресс записываются в теле в виде мышечных зажимов, изменений дыхания, осанки, напряжения в органах и т.д. Если работать только «через разговор», часть проблемы остаётся в теле и продолжает влиять на человека. ТОП работает напрямую с телом, чтобы освободить застрявшие эмоции и изменить паттерны поведения.



### Основные принципы (общие для всех направлений ТОП)

1. Тело и психика — единая система.

2. Хронические эмоции (особенно подавленные) превращаются в хроническое мышечное напряжение («мышечный панцирь» по В. Райху).

3. Изменение телесного паттерна меняет эмоциональное состояние и убеждения.

4. Травма хранится в нервной системе и теле (не только в голове). Работа с ней требует восстановления чувства безопасности в теле.



### Самые известные и научно изученные направления



| Направление | Автор/основатель | Что делает в двух словах | Уровень доказательности (2025 год) |



| **Соматическая терапия (Somatic Experiencing, SE)** | Питер Левин | Разрядка застрявшей энергии травмы через дрожь, тепло, медленное отслеживание ощущений | Высокий (много исследований по ПТСР, особенно у ветеранов и жертв насилия) |

| **Биодинамическая психотерапия** | Герда Бойесен | Работа через кишечник («психоперистальтика»), мягкий массаж, голос | Средний (мало RCT, но хорошие клинические данные) |





| **Хакоми (Hakomi)** | Рон Курц | Осознанность + телесные эксперименты | Средний-высокий |





| **Биосинтез** | Дэвид Боаделла | Работа с тремя «потоками» (мышечным, висцеральным, церебральным) | Средний |





| **Метод Фельденкрайза** | Моше Фельденкрайз | Микродвижения для перепрограммирования нервной системы | Высокий при хронических болях, неврологии |





| **Анализ биоэнергетики** | Александр Лоуэн | Сильные физические упражнения, дыхание, удары по кушетке | Низкий-средний (много критики за агрессивность) |





| **Танцевально-двигательная терапия (ТДТ)** | Мариан Чейс и др. | Свободное движение под музыку | Высокий при депрессии, аутизме, болезни Паркинсона |



### На что реально помогает (по данным исследований 2020–2025 гг.)

Очень эффективно (уровень доказательности A–B):

- Посттравматическое стрессовое расстройство (особенно сложное, детское)

- Хронические боли (фибромиалгия, головные боли напряжения, боли в спине без ясной органической причины)

- Тревожные расстройства и панические атаки

- Последствия физического и сексуального насилия

- Психосоматика (СИБР, гипертония, астма, язвенный колит — в комплексе с медициной)



Хорошо помогает (уровень B–C):

- Депрессия (особенно атипичная и с телесными симптомами)

- Расстройства пищевого поведения

- Последствия эмоционального пренебрежения в детстве

- Хроническая усталость и выгорание



Слабо или неоднозначно:

- Шизофрения, биполярное расстройство (только как вспомогательный метод)

- Тяжёлые ОКР и зависимость (лучше в комбинации с КПТ или 12-шаговыми)



Как выглядит сессия (на примере Somatic Experiencing — самого изученного метода)

1. Клиент рассказывает, что беспокоит.

2. Терапевт просит заметить ощущения в теле прямо сейчас.

3. Очень медленно отслеживаются мельчайшие изменения: тепло, дрожь, покалывание, напряжение.

4. Если появляется сильная эмоция или воспоминание — её «дозируют», чередуя с ресурсными ощущениями (например, «где в теле сейчас спокойно?»).

5. В конце нервная система сама завершает незавершённый рефлекс защиты (дрожь, глубокий выдох, слезы, тепло в груди).



Никаких «проживаний травмы заново на полную» — это главное отличие от старых катарсических методов.



Противопоказания и риски

- Острые психозы

- Тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания (если метод включает сильные дыхательные практики)

- Диссоциативное расстройство идентичности без специальной подготовки терапевта



### Итог в одной таблице



| Проблема | Эффективность ТОП (по сравнению с КПТ) | Лучшие методы внутри ТОП |



| ПТСР | Выше или равно | Somatic Experiencing, EMDR + тело |



| Хроническая боль | Часто выше | Фельденкрайз, SE, Хакоми |



| Тревога и паника | Равно или чуть выше | SE, биодинамика |



| Депрессия | Чуть ниже КПТ, но лучше при соматизации| ТДТ, Хакоми |



| Психосоматика | Значительно выше | Биосинтез, биодинамика |



Если коротко: телесно-ориентированная терапия — один из самых эффективных способов работы с травмой и психосоматикой на сегодняшний день. Особенно если обычная «разговорная» терапия «не цепляет» или улучшение быстро сходит на нет.



и смехотерпия



Далее идет задание на прокачку эмоционального интеллекта







и смехотерпия

Далее идет задание на прокачку эмоционального интеллекта

Полное видео у меня на канале (только я его еще не выкладывал зачем оно вам?)

Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті! .........Не дивлячись на, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті! Уже отвечал на этот пост, но немного о другом. Поэтому дополню.

Это как раз абсолютно нормально и естественно.

Было бы удивительно, если бы вы были во всём согласны.

Нет людей, которые сходятся абсолютно во всём. У каждого свои взгляды и в чём-то они различаются.

Хотя бы из-за разного жизненного опыта. И я не имею ввиду разный возраст (хотя это тоже сказывается), а именно разный опыт. Например, я не жил несколько лет в казарме, не был в Африке и не участвовал в гуманитарных миссиях. Вы не были в каких-то ситуациях, в которых побывал я. Разное образование (опять же это не о хуже-лучше, а просто разное), разное окружение. Разные книги читали, разные фильмы смотрели. Да долго можно перечислять.

Главное, по-моему, чтобы люди хотели понять чужое мнение (не обязательно принять!) и не записывали человека автоматически во враги только потому, что они в чём-то расходятся.

Пример с _hunter"ом, которого вы активно троллите. Его можно обвинять в чём угодно. Не знаю человека , не могу высказываться. Может быть он эгоист, может, трус, не достаточно патриотичен, не знаю. Но во враги я его не записываю. Повторю, это просто пример.

Точно так же и с Успіхом.

Это я не к тому, чтобы осудить вас. Я понял вашу точку зрения из поста на военной ветке (всё хочу там ответить, никак не соберусь). Имеете право.

Что мне не нравится так это то, что вы никогда не выступаете против "патриотов", даже когда они пишут явные глупости. Хотя уверен, что вы понимаете, что написана глупость.

Это по принципу: "Нельзя выступать против "своих"?

