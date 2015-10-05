Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 845846847848 Додано: Сер 26 лис, 2025 20:28 Ірина_ написав: ЛАД написав: До модераторів.

Може, розділити цю гілку на дві - "психологія" окремо, "інші цікавинки" окремо? До модераторів.Може, розділити цю гілку на дві - "психологія" окремо, "інші цікавинки" окремо?

Шановний Ладе!

За потреби кожен учасник спільноти може самостійно створити окрему тему й розвивати її в тому напрямку, який вважає цікавим або корисним. Модератори завжди “за” активність і структурованість на форумі та не заперечують проти створення нових гілок.

Якщо маєте бачення, як краще розподілити матеріали - сміливо відкривайте нову тему, спільноті буде лише на користь!



З повагою, Шановний Ладе!За потреби кожен учасник спільноти може самостійно створити окрему тему й розвивати її в тому напрямку, який вважає цікавим або корисним. Модератори завжди “за” активність і структурованість на форумі та не заперечують проти створення нових гілок.Якщо маєте бачення, як краще розподілити матеріали - сміливо відкривайте нову тему, спільноті буде лише на користь!З повагою,

Спасибо за предложение, но вести какую-то ветку я вряд ли смогу, чтобы она была достаточно активной.

Как видите и эта активна благодаря простыням Виталия, на которые тоже откликов не много, и его провокациям, которые вызывают возбуждение у народа.

Но провокациями мне заниматься не хочется, а публиковать простыни...

Я слишком уважаю чужое время. И постить что-то без откликов мне тоже не интересно, хочется разговора. Спасибо за предложение, но вести какую-то ветку я вряд ли смогу, чтобы она была достаточно активной.Как видите и эта активна благодаря простыням Виталия, на которые тоже откликов не много, и его провокациям, которые вызывают возбуждение у народа.Но провокациями мне заниматься не хочется, а публиковать простыни...Я слишком уважаю чужое время. И постить что-то без откликов мне тоже не интересно, хочется разговора. ЛАД 2 Повідомлень: 37686 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 845846847848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11801

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34