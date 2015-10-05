Ірина_ написав:
Шановний Ладе!
За потреби кожен учасник спільноти може самостійно створити окрему тему й розвивати її в тому напрямку, який вважає цікавим або корисним. Модератори завжди “за” активність і структурованість на форумі та не заперечують проти створення нових гілок.
Якщо маєте бачення, як краще розподілити матеріали - сміливо відкривайте нову тему, спільноті буде лише на користь!
З повагою,
Спасибо за предложение, но вести какую-то ветку я вряд ли смогу, чтобы она была достаточно активной.
Как видите и эта активна благодаря простыням Виталия, на которые тоже откликов не много, и его провокациям, которые вызывают возбуждение у народа.
Но провокациями мне заниматься не хочется, а публиковать простыни...
Я слишком уважаю чужое время. И постить что-то без откликов мне тоже не интересно, хочется разговора.