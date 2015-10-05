|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 26 лис, 2025 20:28
Ірина_ написав: ЛАД написав:
До модераторів.
Може, розділити цю гілку на дві - "психологія" окремо, "інші цікавинки" окремо?
Шановний Ладе!
За потреби кожен учасник спільноти може самостійно створити окрему тему й розвивати її в тому напрямку, який вважає цікавим або корисним. Модератори завжди “за” активність і структурованість на форумі та не заперечують проти створення нових гілок.
Якщо маєте бачення, як краще розподілити матеріали - сміливо відкривайте нову тему, спільноті буде лише на користь!
З повагою,
Спасибо за предложение, но вести какую-то ветку я вряд ли смогу, чтобы она была достаточно активной.
Как видите и эта активна благодаря простыням Виталия, на которые тоже откликов не много, и его провокациям, которые вызывают возбуждение у народа.
Но провокациями мне заниматься не хочется, а публиковать простыни...
Я слишком уважаю чужое время. И постить что-то без откликов мне тоже не интересно, хочется разговора. А сейчас не вижу других тем, кроме войны, эмиграции и жилья, которые вызвали бы активное обсуждение у широкого круга читателей. Здесь всё-таки не специализированный форум.
ЛАД
6
Додано: Сер 26 лис, 2025 21:23
ЛАД гілка функціонує як болталка про наболіле, то хай і буде.
Навіщо ще нові?)
Якщо віталя не проти звичайно.
Якщо залишаться лише простині Віталі, вона помре.
Hotab
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:10
Хотаб
Wirująświatła написав:
**«Вертолётные родители»** (helicopter parents) — это родители, которые **постоянно «парят» над ребёнком**, как вертолёт, чрезмерно контролируя, опекая и вмешиваясь во все аспекты его жизни.
, це як про вас з Успіхом
Shaman
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:21
Hotab написав:
...Шаман теж троль
. Але ви подивіться скільки він пише корисного в інших гілках. Я думаю саме це рішає загальний баланс на його користь
...
а от тут ви трошки неправі. я тролю відвертих неадекватів. ну й коли вже зовсім блювотну зраду розводять... а коли я пишу про фінанси чи економіку, організацію суспільства, то це не тролінг. але декому не подобається, бо антизахідний дискурс дуже поширений. й далеко не всі розуміють, що наша війна має безпосереднє відношення до цього конфлікту демократія-автократія, є уособленням цього
Shaman
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:27
Shaman
я тролю відвертих неадекватів. ну й коли вже зовсім блювотну зраду розводять.
А де в принципі ще можна ЦЕ робити?
Тут уточнення, не обовʼязково обʼєктивних неадекватів, а тих , кого вважаєте неадекватами)) Так от всі так роблять))
Hotab
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:29
Shaman написав:
Хотаб
Wirująświatła написав:
**«Вертолётные родители»** (helicopter parents) — это родители, которые **постоянно «парят» над ребёнком**, как вертолёт, чрезмерно контролируя, опекая и вмешиваясь во все аспекты его жизни.
, це як про вас з Успіхом
Тут нічо не зрозумів))
Хто з нас кого опікає?))
Доречі, не хочеться сходити в клоаку до «друга», порозважатися його?))
Поки він на прокапуванні на 2 тижні?)
Hotab
