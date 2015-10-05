|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 27 лис, 2025 02:40
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30973
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2528 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 02:47
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30973
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2528 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 02:57
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30973
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2528 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 03:05
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 27 лис, 2025 10:57, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30973
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2528 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:11
Hotab написав:
Якщо віталя не проти звичайно.
я тут при чём? ветка не моя. каждый пишет что хочет. О чём ему интересно (вдруг еще кто-то заинтересуется) Такая себе курилка или болталка. Единственное пожелание - не дублировать другие ветки. Если есть тема война или эмиграция - об этом писать там.
Shaman написав:
Хотаб
Wirująświatła написав:
**«Вертолётные родители»** (helicopter parents) — это родители, которые **постоянно «парят» над ребёнком**, как вертолёт, чрезмерно контролируя, опекая и вмешиваясь во все аспекты его жизни.
, це як про вас з Успіхом
с успихом мы общаемся на другом форуме. У него всё хорошо. Передаёт всем привет. Говорит вернется только если вы признаете его таланты и будете любить сильнее самых любимых женщин. Что хотаб будет я ему пообещал. Так шо не подведи.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30973
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2528 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 11:23
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30973
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2528 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:08
Wirująświatła
впервые за 100 лет с тобой соглашусь.
До сліз.
с успихом мы общаемся на другом форуме.
Це добре що він знайшов місце де його цінують і люблять.
Что хотаб будет я ему пообещал. Так шо не подведи.
Де буде, нічо не пойняв))
На світі?)
Ну хотілося б ще років 30.. Потім можна в крематорій.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17234
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:24
Hotab написав:
Ну хотілося б ще років 30.. Потім можна в крематорій.
вопрос философский. Например я хочу жить до тех пор пока могу сам себя обслужить. Сходить в магазин, аптеку, убрать, постирать, приготовить еду. Если для этого нужна сторонняя помощь тогда лучше в крематорий. Человеческий фактор худшее что придумано в этом мире. Только человек видит что ты от него зависишь сразу начинается выкручивания рук.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30973
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2528 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:44
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ну хотілося б ще років 30.. Потім можна в крематорій.
вопрос философский. Например я хочу
а якже понаблюдать за паучою банкою з нащадків, що боряться за право виносить ескременти?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4057
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:49
Banderlog написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ну хотілося б ще років 30.. Потім можна в крематорій.
вопрос философский. Например я хочу
а якже понаблюдать за паучою банкою з нащадків, що боряться за право виносить ескременти?
Такі можуть і не дать додивитися - отруять і всі діла
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37020
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8275 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|11843
|
|