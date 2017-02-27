RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12006120071200812009
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:43

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Фейсбук:
В жовтні 2025 року обіг готівкового євро у населення був найбільший за історію доступних даних - еквівалент 1,08 млрд дол (+23% до вересня).
Попередній максимум був на піку зростання євро до долару - 0,96 млрд дол.
Накупили євро на 725 млн дол (історичний максимум), й продали на 314 млн дол. При цьому євро активно не зростав, але населення це не зупинило.
А скільки євро купили у жовтні ви?

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6338
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 14:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що з форумом, за 15 хвилин прочитав майже місяць переписок, раніше тиждень за пів години не прочитаєш. Не знайшов інформації яку шукав, яка доля ОВДП зараз у пересічних, яка динаміка за останній рік два? Скільки в гривневих і скільки в валютних тримають?
Які прогнози по кросс курсу євро/доллар?
Хто ще живий напишить ваші думки.

Дякую!
viy
 
Повідомлень: 198
З нами з: 13.08.18
Подякував: 238 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12006120071200812009
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3641, 3642, 3643
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36425 38222373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лис, 2025 14:55
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2160 13624071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23588397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5169)
27.11.2025 14:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.