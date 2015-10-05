|
Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:17
Hotab написав:Wirująświatła
вся гамма ощущений начиная от секса
Шо, не захочеться живу цицьку куснути/лизнути? Не вірю!
Щас бы яблочка куснуть...
Wirująświatła
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:36
Wirująświatła ясно, не любиш персики 😅
Навіть Флайман був колись «горяч»? 😅
Принаймні думав, що горяч, коли безкозирка надавила
Hotab
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:41
Wirująświatła написав:
Любовь морковь секс - выдумки поэтов фантазистов. Научился управлять химией в мозгах будет у тебя вся гамма ощущений начиная от секса и власти, заканчивая большими деньгами и крупными победами. Как у Наполеона из психушки. Только управляемо.
"
управляємо ким?
По суті ти говориш про наркотики. )
Banderlog
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:52
Banderlog написав:
По суті ти говориш про наркотики. )
наркотики с точки зрения психологии обычный стимулятор. Наркотическая (химическая) зависимость далеко не единственная, но самая очевидная и раскрученная. Так смешно когда люди панически боятся наркотиков, но другие виды зависимостей не замечают. Мозгу удобно так себя обманывать?
Вот полный и понятный обзор основных видов зависимостей, с примерами и кратким объяснением.
| № | Вид зависимости | Что это такое
| 1 | Химические (вещественные) | Зависимость от веществ, меняющих химию мозга | Алкоголь, наркотики (героин, кокаин, марихуана, спайсы), никотин, некоторые лекарства |
| 2 | Алкоголизм | Подвид химической, выделяется отдельно из-за распространённости | Ежедневное употребление, запои, потеря контроля
| 3 | Игровая зависимость (гемблинг) | Патологическая тяга к азартным играм | Казино, ставки на спорт, покер, лутбоксы в играх
|
| 4 | Интернет- и гаджет-зависимость | Невозможность контролировать время в интернете | Соцсети (TikTok, Instagram), YouTube, бесконечный скроллинг
|
| 5 | Игромания (видеоигры) | Зависимость конкретно от компьютерных и мобильных игр | WoT, Dota 2, Genshin Impact, мобильные «гриндилки» |
| 6 | Шопоголизм (ониомания) | Неконтролируемые покупки | Импульсивные траты, долги ради шопинга
|
| 7 | Зависимость от еды | 1) Переедание (компульсивное) 2) Орторексия (одержимость «правильной» едой) 3) Булимия/анорексия | Эмоциональное заедание, ночные жоры, зависимость от сладкого/фастфуда
|
| 8 | Секс- и порнозависимость | Компульсивное сексуальное поведение | Чрезмерный просмотр порно, бесконечные свидания ради секса, секс-чатах
|
| 9 | Лав-аддикция (зависимость от отношений) | Токсическая потребность постоянно быть в отношениях или влюблённости | «Не могу быть один», прыжки из отношений в отношения за недели |
|10 | Работоголизм | Невозможность остановить работу, выгорание | 80–100 часов в неделю, отказ от отдыха и семьи
|
|11 | Зависимость от адреналина | Тяга к риску и острым ощущениям | Экстремальные виды спорта, опасное вождение, провоцирование конфликтов |
|12 | Танатофильные зависимости | Тяга к темам смерти, саморазрушения | Суицидальные мысли как «допинг», селфхарм, деструктивные секты |
|13 | Созависимость | Не собственная зависимость, а патологическая привязанность к зависимому человеку | Жёны алкоголиков, которые «спасаю» партнёра вместо разрыва |
|14 | Эмоциональная зависимость | Зависимость от определённых эмоций (гнев, жалость к себе, эйфория) | Скандалы ради «чувствовать себя живым», прокрастинация ради стресса в последний день |
Важные моменты
- Почти все зависимости работают через одну и ту же систему дофамина в мозге.
- Многие зависимости комбинируются: например, алкоголизм + игровая + созависимость в семье.
- С 2018 года ВОЗ официально признала игровую зависимость болезнью (код F63.0).
- Интернет-зависимость пока не в МКБ-11 как отдельное заболевание, но уже диагностируется врачами.
и даже эти виды не полные. подростки наркоманы встречаются редко. гораздо чаще встречается такое
Зависимость подростка от мнения референтной группы — это один из самых мощных и нормальных (до определённой степени) видов зависимости в 12–18 лет.
По силе влияния она часто превосходит даже мнение родителей.
### Почему это возникает и так сильно работает
| Фактор | Что происходит в голове подростка
| Формирование идентичности | «Кто я?» отвечает не паспорт, а группа: «Я — скейтер / геймер / отличница / тиктокерша / футбольный фанат» |
| Гормональный и мозговой «ремонт»| Префронтальная кора (ответственная за самоконтроль и долгосрочное планирование) ещё не достроена до 22–25 лет |
| Система вознаграждения на пике | Дофамин от одобрения сверстников в 2–3 раза сильнее, чем от похвалы взрослых |
| Страх социального отвержения | В подростковом возрасте отвержение группой воспринимается мозгом так же болезненно, как физическая боль |
### Проявления сильной зависимости от референтной группы
| Степень | Признаки |
| Норма | Меняет стиль одежды, музыку, сленг, хобби под компанию; стесняется родителей перед друзьями |
| Проблема| Делает то, что внутренне не хочет (курит, прогуливает, снимает унизительные челленджи), лишь бы «вписаться» |
| Тяжёлая | Полная потеря собственного мнения; панические атаки при мысли, что «выгонят из тусовки»; суицидальные мысли после травли или разрыва с группой |
Самые частые референтные группы для подростков 2020-х
1. Дворовая/районная компания
2. Класс или параллель в школе
3. Онлайн-сообщества (Discord-серверы, телеграм-чаты, фандомы)
4. Тикток/ВК-группы по интересам (аниме, к-поп, футбол, вейп, стендофф)
5. Команда в онлайн-игре (особенно токсичные киберспортивные стаки)
6. «Звёзды» и их фан-базы (Эдвард Бил, Хаби Лейм, Моргенштерн и т.д. — подросток копирует не только стиль, но и ценности)
### Чем это опасно именно сейчас (2025 год)
- Скорость и масштаб: раньше «группа» — это 10–15 человек во дворе. Сейчас это тысячи человек в закрытом чате, которые могут травить 24/7.
- Анонимность и безнаказанность в интернете усиливают жестокость.
- Алгоритмы специально подсовывают всё более радикальный контент внутри одной субкультуры → подросток за год может из обычного ребёнка превратиться в радикала любой направленности.
Как понять, что зависимость стала токсичной
Ребёнок:
- Меняет мнение на 180° за один день, если группа сказала «это не круто».
- Готов терпеть унижения и буллинг, лишь бы остаться «в темнике».
- Теряет интерес ко всему, что не одобряется группой (даже к бывшим увлечениям и учёбе).
- Впадает в депрессию или агрессию, если его «кинули» или не взяли в чат/на встречу.
### Что можно сделать (коротко и реально работает)
1. Не воевать с группой напрямую — это только усилит её ценность.
2. Создать альтернативную референтную группу: секция, кружок, лагерь, онлайн-комьюнити по настоящему интересу ребёнка.
3. Дать опыт, где он получает уважение НЕ от подростковой тусовки (волонтёрство, подработка, выступления, победы в чём-то).
4. Очень аккуратно показывать «закулисье» (как лидер группы манипулирует, как быстро вчерашние «друзья» сольют при проблемах).
5. Если уже тяжёлая форма — психолог/подростковый психотерапевт, специализирующийся именно на зависимостях и групповом давлении.
Это нормально, что в 14–16 лет мнение друзей важнее родителей. Это ненормально, когда оно становится единственным источником самооценки и готовности разрушать себе жизнь.
Banderlog написав:
управляємо ким?
типа тобой никто не управляет)
Wirująświatła
Додано: Чет 27 лис, 2025 15:02
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
По суті ти говориш про наркотики. )
наркотики с точки зрения психологии обычный стимулятор. Наркотическая (химическая) зависимость далеко не единственная, но самая очевидная и раскрученная. Так смешно когда люди панически боятся наркотиков, но другие виды зависимостей не замечают. Мозгу удобно так себя обманывать?
Вот полный и понятный обзор основных видов зависимостей, с примерами и кратким объяснением.
це ще шо за маніпуляшка- з точки зрєнія психолохології?) По твому замінити природні механізми стимуляції організму на хімічні це шлях до розвитку?
Ти так і не відповів - контрольовано ким?
Banderlog
Додано: Чет 27 лис, 2025 16:23
Зависимость от еды существует у всех, вне привязки к нарушениям поведения. В природе не известны случаи долговременного отказа от еды без последствий.
Но самый страшный наркотик - ж***. На ней сидят абсолютно все 😁
Сибарит
