Додано: Сер 03 гру, 2025 21:01 Wirująświatła





Сравнил xyi с пальцем. Тебя кормили и одевали. Обеспечивали жильем и медициной. Конечно это не все потребности, но основные.





Настільки тупо, що і додати нема що.

На рахунок їди теж помітив, що десь після 30 перейшов на регулярне 3х разове харчування. Бо якщо слабо снідав і без обіду то до вечері вже зявлялась вялість.

З іншого боку, затяжні обжираловки теж були в кайф. В нас по селах 3 дня весілля робили, щитай 3 дня за північ пянки- гулянки, православні славята теж. з Миколая до йордана українське рамадана.

А зара я вже і на новий рік бурчу, що порушення режиму і жрать після півночі дикарство

Я, наоборот, перешёл на 2-разовое (без обеда) уже где-то после 45.

Имею ввиду систематически, а не отдельные случаи.

А вот затяжные (да и просто сильные) обжираловки уже не тяну (где-то после 60-65).

"пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна" это да. Давно уже.

Я сейчас работаю с подростком 18л который находится в Дубае. У него нет денег ни на еду ни на жилье ни на обратный билет (чат скинулся на билет туда с с целью выживания). Варианты выживания в Мск. там не канает попрошайничество и азартные игры в ОАО запрещены. Остаются только уличные продажи и случайные заработки типа уборки помещений, стрижки газонов.



Вчера на цуефа он проиграл арабам куртку в которой прилетел. Типа говоришь давай на цуефа (камень ножницы бумага, но у них эта игра называется 1-2-3) если я проигрываю, то дарю тебе куртку, если выигрываю ты её покупаешь за 20 долларов. Вместо куртки в этой схеме может быть что угодно. Главное уметь за 5 секунд вызвать у себе интерес и доверие. Азарт получить что то бесплатно подогревает прохожих к участию. Но бывают и проигрыши. .... ..........Я сейчас работаю с подростком 18л который находится в Дубае. У него нет денег ни на еду ни на жилье ни на обратный билет (чат скинулся на билет туда с с целью выживания). Варианты выживания в Мск. там не канает попрошайничество и азартные игры в ОАО запрещены. Остаются только уличные продажи и случайные заработки типа уборки помещений, стрижки газонов.Вчера на цуефа он проиграл арабам куртку в которой прилетел. Типа говоришь давай на цуефа (камень ножницы бумага, но у них эта игра называется 1-2-3) если я проигрываю, то дарю тебе куртку, если выигрываю ты её покупаешь за 20 долларов. Вместо куртки в этой схеме может быть что угодно. Главное уметь за 5 секунд вызвать у себе интерес и доверие. Азарт получить что то бесплатно подогревает прохожих к участию. Но бывают и проигрыши. .... Понимаю,что можно и так жить.

Только потом не надо обижаться, что "мир меня не понимает". И не удивляться,что "мне ничего не удаётся добиться, денег нет".

Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда?

У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.



Поддерживаю потому что им нужна поддержка, а не потому что он съебнул из дома. Некоторые процессы происходят без меня. Прикинь? Он что со мной бы съебнул что без меня. А поддержки без меня он может и не получить.



Откуда в нашем обществе столько жестокости? Жесть просто. ЛАД написав: Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? на новый опыт. Иногда опыт стоит дороже денег. Чат скинемся в случае критичной ситуации, но цель другая, чтобы он сам заработал в чужой стране на отель, питание и обратный билет. Как вы понимаете никто его не заставлял и обманом туда не посылал. Все было оговорено заранее, что можно, чего нельзя. По правилам картациона. В благодарность во всех местах куда мы его посылаем, он пишет мелом наши никнеймы на асфальте.







Кстати на видео новый подопечный. Чат его пока ещё никуда не посылал но он очень этого хочет. Надо сначала предыдущего из Дубая вернуть, тогда этим займёмся)



В 21м веке у подростков другие увлечения) когда то на бам сбегали сейчас в Дубай. И эта история настолько жёстко байтит их умы, стоит только рассказать как кто то улетел выживать, все тут же тоже этого хотят, по крайней мере мой круг общения. Кстати они меня сами находят если шо. Мы никого не ищем.



