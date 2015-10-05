Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 861862863864 Додано: Чет 04 гру, 2025 13:36 Hotab написав: Я констатую факт: «ти розвернув діяльність, яка може створити проблеми дітям або їх батькам. Проблеми особистої безпеки, або проблеми з законом. Але ти не несеш жодної відповідальності за це». Я констатую факт: «ти розвернув діяльність, яка може створити проблеми дітям або їх батькам. Проблеми особистої безпеки, або проблеми з законом. Але ти не несеш жодної відповідальності за це». любая деятельность может создать проблемы детям и их родителям. Даже велик/скутер, если ездить не по правилам. К продавцам великов у тебя претензий нет, а ко мне есть. По сути мой челендж это нематериальный велик - ресурс получить быстрый дофамин. Никого не ищем и не заставляем это делать. Hotab написав: Бо перед законом взяткі гладкі, а перед батьками, які б мож ти во хотіли тобі пояснити твою неправоту, ти анонім Бо перед законом взяткі гладкі, а перед батьками, які б мож ти во хотіли тобі пояснити твою неправоту, ти анонім а вот проблемы подростка с родителями на меня перекладывать не нужно, это инфантилизм 86левела обвинять продавцов великов/скутеров в том что подростки на них травмируются. В себе нужно искать корень проблем, а не в анонимных виталиках. Я родителями и семейными проблемами подопечных не интересуюсь. Психотерапию им не провожу. Это за рамками челенджей. любая деятельность может создать проблемы детям и их родителям. Даже велик/скутер, если ездить не по правилам. К продавцам великов у тебя претензий нет, а ко мне есть. По сути мой челендж это нематериальный велик - ресурс получить быстрый дофамин. Никого не ищем и не заставляем это делать.а вот проблемы подростка с родителями на меня перекладывать не нужно, это инфантилизм 86левела обвинять продавцов великов/скутеров в том что подростки на них травмируются. В себе нужно искать корень проблем, а не в анонимных виталиках. Я родителями и семейными проблемами подопечных не интересуюсь. Психотерапию им не провожу. Это за рамками челенджей. Wirująświatła

Повідомлень: 31027 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 13:48 Wirująświatła

Ти дуже примітивно знімаєш з себе відповідальність. Продавати веліки і підбурювати піти з дому - велика рвзниця.

Ти ж любиш ШІ, послухай що він тобі розкаже.



Дитина до 14 років

• Юридично — малолітня особа.

• Вважається, що вона ще не здатна усвідомлено приймати такі рішення, як «піти з дому», «податися за пригодами» тощо.



Підліток 14–18 років

• Неповнолітній, має часткову дієздатність.

• Але все одно вразлива особа, і вплив дорослого може кваліфікуватися як втягнення, підбурювання чи інший злочин.



⸻



⚖️ 2. Які статті закону можуть працювати?



Опишу на прикладі українського законодавства (але в інших країнах логіка дуже схожа).



1) Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК України)



Дорослий, який:

• підбурює піти з дому,

• штовхає до небезпечних дій,

• провокує на поїздку в небезпечне місце,

• підштовхує до злочину,



може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Навіть якщо він це робить онлайн і «жартома».



Покарання — до 3 років (а якщо тяжчі наслідки — більше).



2) Підбурювання до злочину



Якщо дорослий своїми діями штовхнув дитину на злочин, це кваліфікується як:

• підбурювання, або

• організація злочину (якщо дорослий фактично керував процесом).



Покарання залежить від тяжкості злочину.



3) Доведення до небезпеки, створення загрози життю



Якщо дитина:

• зникла,

• травмувалась,

• потрапила в небезпечну ситуацію,



— це може бути створення умов, що мають ознаки злочину проти життя чи здоров’я.



4) Цивільна відповідальність



Батьки можуть подати на компенсацію:

• моральної шкоди,

• витрат на пошук дитини,

• лікування.



⸻



🔥 3. А якщо дорослий не наказував, а просто «писав, що буде круто»?



Навіть «обережно завуальовані поради» можуть вважатися:

• спонуканням до небезпечної поведінки,

• підбурюванням,

• втягненням у ризиковані дії.



Суди реально звертають увагу на:

• контекст спілкування,

• різницю віку,

• вплив авторитету дорослого,

• чи міг дорослий усвідомлювати можливі наслідки.



Онлайн — не виняток, це повноцінні докази.



⸻



⚠️ 4. А моральна сторона?



Тут навіть без права все очевидно:



Дорослий, який провокує неповнолітніх на ризиковані дії, порушує базові норми етики, адже:

• впливає на психіку, що формується;

• використовує свою владу/авторитет;

• несе відповідальність за наслідки, навіть якщо формально «нічого не наказував».



⸻



🧩 5. Якщо виникнуть серьезні наслідки?



Тут відповідальність зростає:



Якщо дитина зникла



→ Дорослий може нести відповідальність за створення умов для зникнення, до того ж це буде фактор, що обтяжує покарання.



Якщо дитина травмувалась або загинула



→ Можлива кваліфікація навіть за тяжкими статтями:

необережне спричинення шкоди, доведення до тяжких наслідків тощо.



Якщо дитина вчинила злочин



→ Дорослого можуть притягти як підбурювача, незалежно від того, що він «лише писав».



⸻



📌 Висновок



❗ Так — дорослий несе відповідальність.

І юридичну, і моральну.



❗ Так — різниця між дитиною і підлітком є, але вона змінює тільки ступінь провини, а не сам факт.



❗ Онлайн-провокації вважаються реальними діями і доволі легко фіксуються







Краще продовжуй бути анонімом. Так тобі буде безпечніше Ти дуже примітивно знімаєш з себе відповідальність. Продавати веліки і підбурювати піти з дому - велика рвзниця.Ти ж любиш ШІ, послухай що він тобі розкаже.Краще продовжуй бути анонімом. Так тобі буде безпечніше Hotab Повідомлень: 17278 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 14:17 Wirująświatła написав: вот проблемы подростка с родителями на меня перекладывать не нужно, это инфантилизм 86левела обвинять продавцов великов/скутеров в том что подростки на них травмируются. В себе нужно искать корень проблем, а не в анонимных виталиках. Я родителями и семейными проблемами подопечных не интересуюсь. Психотерапию им не провожу. Это за рамками челенджей. вот проблемы подростка с родителями на меня перекладывать не нужно, это инфантилизм 86левела обвинять продавцов великов/скутеров в том что подростки на них травмируются. В себе нужно искать корень проблем, а не в анонимных виталиках. Я родителями и семейными проблемами подопечных не интересуюсь. Психотерапию им не провожу. Это за рамками челенджей. ви ж використовуєте їх емоційну лабільність відправляєте їх на край світу, щоб просто позирити що буде. І ніякої відповідальності за те не несете. Якщо підопитний там серйозно захворіє, чи попаде під машину і зайчику оторве лапки чи сяде на пожизнєнне за зберігання психоделічних препаратів?

Батьки ж йому там допомогти не зможуть,

а чат просто стисне плечима і вибере наступного кролика. ви ж використовуєте їх емоційну лабільність відправляєте їх на край світу, щоб просто позирити що буде. І ніякої відповідальності за те не несете. Якщо підопитний там серйозно захворіє, чи попаде під машину і зайчику оторве лапки чи сяде на пожизнєнне за зберігання психоделічних препаратів?Батьки ж йому там допомогти не зможуть,а чат просто стисне плечима і вибере наступного кролика. Banderlog

Повідомлень: 4127 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 14:20 Banderlog





а чат просто стисне плечима і вибере наступного кролика







Але спочатку попросять неординарний стрім з хірургії без лапок. Чи з тюряги.

Додано: Чет 04 гру, 2025 14:20
Banderlog
а чат просто стисне плечима і вибере наступного кролика
Але спочатку попросять неординарний стрім з хірургії без лапок. Чи з тюряги.
Бо Wirująświatła написав: чату нужен контент чату нужен контент

ЛАД написав: в эмиратах по гостевой или туристической визе работать нельзя. в эмиратах по гостевой или туристической визе работать нельзя. о работе речь не идёт. Подработка из серии помочь кому то с чем то за деньги. Посидеть с детьми, выгулять собаку, сходить в магазин, прачечную, убрать двор. У меня друг детства так жил бесплатно на Кипре, присматривая за домом и открытым бассейном. Который периодически нужно было мыть ЛАД написав: И эмираты не очень дешёвая страна и заработать на питание, отель и обратный билет без права на работу... Ну не знаю, может быть, и возможно, но сильно сомневаюсь. И эмираты не очень дешёвая страна и заработать на питание, отель и обратный билет без права на работу... Ну не знаю, может быть, и возможно, но сильно сомневаюсь. в любой цивилизованной стране в 14-18 можно заработать на жилье и питание. Где-то есть ограничения на длительность раб.дня и возможно требуется разрешение родителей. Глубоко в эти вопросы не нырял, в памяти из фильмов подростки в США развозят на великах почту, молоко и выпечку. Когда это надо сделать оперативно, лучше варианта чем подростки нет. Не спортсменов же нанимать? В Глово берут с 16 но неформально можно и в 13 работать, оформив документы на родителя/старшего брата. .........о работе речь не идёт. Подработка из серии помочь кому то с чем то за деньги. Посидеть с детьми, выгулять собаку, сходить в магазин, прачечную, убрать двор. У меня друг детства так жил бесплатно на Кипре, присматривая за домом и открытым бассейном. Который периодически нужно было мытьв любой цивилизованной стране в 14-18 можно заработать на жилье и питание. Где-то есть ограничения на длительность раб.дня и возможно требуется разрешение родителей. Глубоко в эти вопросы не нырял, в памяти из фильмов подростки в США развозят на великах почту, молоко и выпечку. Когда это надо сделать оперативно, лучше варианта чем подростки нет. Не спортсменов же нанимать? В Глово берут с 16 но неформально можно и в 13 работать, оформив документы на родителя/старшего брата.

С проблемой жилья вы уже столкнулись.

Подработкой можно заработать на еду.

На проживание в отеле и обратную дорогу вряд ли.

Какие-то ограничения на детский труд есть во всех цивилизованных странах. Но я не об этом. Я не знаю, какое наказание в Эмиратах за работу без разрешения и не знаю, не считается ли всё, вами перечисленное, работой. Подозреваю, что вполне могут счесть. А законы там достаточно жёсткие.



ЛАД написав: Может, стоило бы посылать в другие места. Может, стоило бы посылать в другие места. предложите куда. Где не нужна виза. Чтобы близко и недорого - Турция, Египет, ОАО, Израиль, Марокко, Намибию, Тунис, ЮАР, Северный Кипр и так по мелочи. предложите куда. Где не нужна виза. Чтобы близко и недорого - Турция, Египет, ОАО, Израиль, Марокко, Намибию, Тунис, ЮАР, Северный Кипр и так по мелочи. На перелёт в ЮАР, боюсь, у вашего чата денег не хватит.

Но мнтересно, почему вам нужна именно экзотика?

Додано: Чет 04 гру, 2025 15:06
Wirująświatła написав: .........
ЛАД написав: в эмиратах по гостевой или туристической визе работать нельзя. в эмиратах по гостевой или туристической визе работать нельзя.
о работе речь не идёт. Подработка из серии помочь кому то с чем то за деньги. Посидеть с детьми, выгулять собаку, сходить в магазин, прачечную, убрать двор. У меня друг детства так жил бесплатно на Кипре, присматривая за домом и открытым бассейном. Который периодически нужно было мыть
ЛАД написав: И эмираты не очень дешёвая страна и заработать на питание, отель и обратный билет без права на работу... Ну не знаю, может быть, и возможно, но сильно сомневаюсь. И эмираты не очень дешёвая страна и заработать на питание, отель и обратный билет без права на работу... Ну не знаю, может быть, и возможно, но сильно сомневаюсь.
в любой цивилизованной стране в 14-18 можно заработать на жилье и питание. Где-то есть ограничения на длительность раб.дня и возможно требуется разрешение родителей. Глубоко в эти вопросы не нырял, в памяти из фильмов подростки в США развозят на великах почту, молоко и выпечку. Когда это надо сделать оперативно, лучше варианта чем подростки нет. Не спортсменов же нанимать? В Глово берут с 16 но неформально можно и в 13 работать, оформив документы на родителя/старшего брата.
С проблемой жилья вы уже столкнулись.
Подработкой можно заработать на еду.
На проживание в отеле и обратную дорогу вряд ли.
Какие-то ограничения на детский труд есть во всех цивилизованных странах. Но я не об этом. Я не знаю, какое наказание в Эмиратах за работу без разрешения и не знаю, не считается ли всё, вами перечисленное, работой. Подозреваю, что вполне могут счесть. А законы там достаточно жёсткие.
ЛАД написав: Может, стоило бы посылать в другие места. Может, стоило бы посылать в другие места.
предложите куда. Где не нужна виза. Чтобы близко и недорого - Турция, Египет, ОАО, Израиль, Марокко, Намибию, Тунис, ЮАР, Северный Кипр и так по мелочи.
На перелёт в ЮАР, боюсь, у вашего чата денег не хватит.
Но мнтересно, почему вам нужна именно экзотика?
Если для выработки самостоятельности, то достаточно в Европу. Или даже просто в другой город.



Победы ребенка у них всегда заслуга родителей, а поражение - всегда влияние среды. То что не бывает побед без поражений в их скудных умах нейронной связи нет. Даже проваленный челендж это будущая победа подростка. Ни одно казино не даст постоянного выигрыша. Иногда чтобы получить опыт полезно проиграть. Опять элементарные вещи объясняю..



По правилам картациона алкоголь и наркота запрещены. Так же запрещено воровство кроме крайних случаев, в которых чат голосует и большинством голосов разрешает не разрешает. Провал челенджа чату не интересен. У нас был провал летом по Сочи, все видео по нему удалены. Banderlog написав: Батьки ж йому там допомогти не зможуть, Батьки ж йому там допомогти не зможуть, смотря в какой ситуации. Если чейто ребенок попадёт в дтп на велике/скутере родители сильно помогут? Никакой разницы нет. Ехать в дубай мы никого не заставляли. Это было обоюдное решение. Согласие родителей на эту поездку - внутрисемейный вопрос и не нашего ума дело. Воспитывайте своих детей так чтобы ни в каких челенджах они не участвовали, а лучше чтобы вообще из дома не выходили, вдруг по дороге в школу им встретится маньяк или собьет машина? Banderlog написав: чат просто стисне плечима і вибере наступного кролика. чат просто стисне плечима і вибере наступного кролика. челендж это работа для контента, а не благотворительность. Вам платят за недоделанную работу? Например попросили вашу дочь подростка посидеть с соседским ребенком, но по дороге на работу она сломала ногу, вы будете возмущаться что ей не заплатят, а соседи найдут другую няньку-кролика?



просто ситуация с онлайн челенджами для вас новая, поэтому такие возражения. По сути это ничем не отличается от другой работы, только оплата здесь не деньги а контент. Подросток успешно прошедший такой челендж становится мегапопулярным в своей среде. нарезки видео идут по чатам и т.д. Это очень высокая оплата. Больше суммарных затрат на сам картацион.



каждые 2-3 минуты новый подписчик

Додано: Чет 04 гру, 2025 15:06
Hotab
у нас вход от 16 лет. с 14-15 сам играйся. Чат даже рассматривать челенджи с ними не станет. Мне вот интересно откуда ты взял цифру 14? и почему 4 не взял? что ограничивает твою фантазию?
Banderlog написав: Якщо підопитний там серйозно захворіє, чи попаде під машину і зайчику оторве лапки чи сяде на пожизнєнне за зберігання психоделічних препаратів? Якщо підопитний там серйозно захворіє, чи попаде під машину і зайчику оторве лапки чи сяде на пожизнєнне за зберігання психоделічних препаратів?
а если он дома/в школе тяжело заболеет тоже будет виноват чат/Виталя? Как же мне нравится когда гиперопекающие родители перекладывают ответственность за неприятности на кого то. И это не только ты с хотабом. Все без исключений.
Победы ребенка у них всегда заслуга родителей, а поражение - всегда влияние среды. То что не бывает побед без поражений в их скудных умах нейронной связи нет. Даже проваленный челендж это будущая победа подростка. Ни одно казино не даст постоянного выигрыша. Иногда чтобы получить опыт полезно проиграть. Опять элементарные вещи объясняю..
По правилам картациона алкоголь и наркота запрещены. Так же запрещено воровство кроме крайних случаев, в которых чат голосует и большинством голосов разрешает не разрешает. Провал челенджа чату не интересен. У нас был провал летом по Сочи, все видео по нему удалены.
Banderlog написав: Батьки ж йому там допомогти не зможуть,

