Додано: Чет 04 гру, 2025 17:51

https://m.youtube.com/shorts/AsWW6-etIH ... o4drDApJbH Тож из нашего чата. У нас много интересных людей Wirująświatła

Вы, действительно, не видите/не понимаете разницу, попадёт ребёнок в ДТП (или заболеет, или ещё что) дома или где-то далеко, в другой стране, где у него ни родных, ни денег, ни медстраховки?

Или притворяетсь?

Или просто отбрасываете от себя эти мысли?

А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".

Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности.

"Мы в ответе за тех, кого приручили."

Или притворяетсь?

Или просто отбрасываете от себя эти мысли?



А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".

Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности.

Робить вигляд що не розуміє про що мова))

Але попрощайнічать він вимушений, бо непоанолітнього схилили звалити з дому.,

))





Робить вигляд що не розуміє про що мова))





Если ребенок попрошайничает для себя, каким образом я к этой ситуации?







Але попрощайнічать він вимушений, бо непоанолітнього схилили звалити з дому.,

Додано: Чет 04 гру, 2025 18:16

Или притворяетсь?

Или просто отбрасываете от себя эти мысли?



А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".

Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности.

"Мы в ответе за тех, кого приручили." Вы, действительно, не видите/не понимаете разницу, попадёт ребёнок в ДТП (или заболеет, или ещё что) дома или где-то далеко, в другой стране, где у него ни родных, ни денег, ни медстраховки?Или притворяетсь?Или просто отбрасываете от себя эти мысли?А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности."Мы в ответе за тех, кого приручили."

В тг группе 800+ человек. В чате стрима 100+ (не все из тг смотрят стримы).



Вы действительно не понимаете что невозможно им всем вменить ответственность? В какой мере и кому?



Они могут быть в разных странах. Там есть и подростки тоже. Или вы думаете я один всё делаю?



Вы вообще понимаете как работает медиа? Это не видеозвонок. Этой ночью на стриме сидело 30+ человек. И каждый что то писал. Советовал.



По деньгам все крупные донаты идут через крипту (анонимные). Если в чате какой то дурак напишет прыгни под поезд, точно я буду виноват? Конечно его забанят но тем не менее. Потом стример случайно попадёт под поезд и что теперь всем думать это тот дурак виноват?



Через какой механизм и в какой мере там присутствует лично моя ответственность? Я принял на себя какие то обязательства? Оформил над кем то попечительство? Я не сижу на всех стримах и что другие пишут в моё отсутствие даже не знаю.



Алё. очнитесь. Вы здесь все как с луны свалились. Понимаю что вам так хочется, но в ситуациях с участием 100+ человек вычленить ответственность каждого можно только в ваших фантазиях. Даже моральную. В таком количестве мнений. Какая степень их влияния на поведение стримера? В тг группе 800+ человек. В чате стрима 100+ (не все из тг смотрят стримы).Вы действительно не понимаете что невозможно им всем вменить ответственность? В какой мере и кому?Они могут быть в разных странах. Там есть и подростки тоже. Или вы думаете я один всё делаю?Вы вообще понимаете как работает медиа? Это не видеозвонок. Этой ночью на стриме сидело 30+ человек. И каждый что то писал. Советовал.По деньгам все крупные донаты идут через крипту (анонимные). Если в чате какой то дурак напишет прыгни под поезд, точно я буду виноват? Конечно его забанят но тем не менее. Потом стример случайно попадёт под поезд и что теперь всем думать это тот дурак виноват?Через какой механизм и в какой мере там присутствует лично моя ответственность? Я принял на себя какие то обязательства? Оформил над кем то попечительство? Я не сижу на всех стримах и что другие пишут в моё отсутствие даже не знаю.Алё. очнитесь. Вы здесь все как с луны свалились. Понимаю что вам так хочется, но в ситуациях с участием 100+ человек вычленить ответственность каждого можно только в ваших фантазиях. Даже моральную. В таком количестве мнений. Какая степень их влияния на поведение стримера? Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 04 гру, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Додано: Чет 04 гру, 2025 18:25

Или притворяетсь?

Или просто отбрасываете от себя эти мысли?



А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".

Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности.

"Мы в ответе за тех, кого приручили." Вы, действительно, не видите/не понимаете разницу, попадёт ребёнок в ДТП (или заболеет, или ещё что) дома или где-то далеко, в другой стране, где у него ни родных, ни денег, ни медстраховки?Или притворяетсь?Или просто отбрасываете от себя эти мысли?А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности."Мы в ответе за тех, кого приручили."

В тг группе 800+ человек. В чате стрима около 100. Вы действительно не понимаете что невозможно им всем вменить ответственность? В какой мере и кому? Они могут быть в разных странах. Там есть и подростки тоже. Или вы думаете я один всё делаю? Вы вообще понимаете как работает медиа? Это не видеозвонок. Ночью на стриме сидело 30+ человек. И каждый что то писал. Советовал. По деньгам все крупные донаты идут через крипту (анонимные). Если в чате какой то дурак напишет прыгни под поезд, точно я буду виноват? Через какой механизм и в какой мере там присутствует моя ответственность? Вы здесь как с луны свалились. Понимаю что вам так хочется, но в ситуациях с участием 100+ человек вычленить ответственность каждого можно только в ваших фантазиях. В тг группе 800+ человек. В чате стрима около 100. Вы действительно не понимаете что невозможно им всем вменить ответственность? В какой мере и кому? Они могут быть в разных странах. Там есть и подростки тоже. Или вы думаете я один всё делаю? Вы вообще понимаете как работает медиа? Это не видеозвонок. Ночью на стриме сидело 30+ человек. И каждый что то писал. Советовал. По деньгам все крупные донаты идут через крипту (анонимные). Если в чате какой то дурак напишет прыгни под поезд, точно я буду виноват? Через какой механизм и в какой мере там присутствует моя ответственность? Вы здесь как с луны свалились. Понимаю что вам так хочется, но в ситуациях с участием 100+ человек вычленить ответственность каждого можно только в ваших фантазиях.

А вы не слышали о моральной ответственности?

Если напишет кто-то, вы будете виноваты в том, что не возразили.

А если напишете вы?

Если нельзя "вычленить ответственность каждого", значит, никто не виноват?



то есть мне в туалет и в душ ходить с телефоном, ночи не спать, чтобы есличё возразить? По крайней мере с фантазией у вас всё хорошо. Так а я еще других стримеров смотрю. Мир клином не сошелся на Дане в Дубае.

вы можете обвинить кого угодно. А если это ребенок 12ти лет напишет? виноват? 7 лет строгача?

вот вам пример. стрим-выживание идёт 31 час и сейчас в чате 205 человек. Понятно что они не сидели 31 час, кто то выходит, кто то заходит. Найдите виноватого

к слову за 31 час им на двоих уже задонатили 302 тыс рублей (цифры сверху)

чтобы вы понимали о чём вообще речь. А есть стримы где тысячи людей в чате сидят.



вот вам пример. стрим-выживание идёт 31 час и сейчас в чате 205 человек. Понятно что они не сидели 31 час, кто то выходит, кто то заходит. Найдите виноватого







к слову за 31 час им на двоих уже задонатили 302 тыс рублей (цифры сверху)





чтобы вы понимали о чём вообще речь. А есть стримы где тысячи людей в чате сидят. то есть мне в туалет и в душ ходить с телефоном, ночи не спать, чтобы есличё возразить? По крайней мере с фантазией у вас всё хорошо. Так а я еще других стримеров смотрю. Мир клином не сошелся на Дане в Дубае.вы можете обвинить кого угодно. А если это ребенок 12ти лет напишет? виноват? 7 лет строгача?вот вам пример. стрим-выживание идёт 31 час и сейчас в чате 205 человек. Понятно что они не сидели 31 час, кто то выходит, кто то заходит. Найдите виноватогок слову за 31 час им на двоих уже задонатили 302 тыс рублей (цифры сверху)чтобы вы понимали о чём вообще речь. А есть стримы где тысячи людей в чате сидят. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 04 гру, 2025 18:47, всього редагувалось 5 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 31031 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 18:32 Господар Вельзевула написав: Faceless написав: барабашов написав: двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!

То обійшлось без дівок? То обійшлось без дівок?



Спорно.

Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:

"

Содомия — это исторический термин, который изначально относился к различным формам сексуального поведения, осуждаемого как греховное или девиантное, и происходил от библейской истории о городах Содом и Гоморра

. В настоящее время его значение варьируется в разных языках и контекстах, но чаще всего оно относится к анальным сексуальным контактам между людьми или к скотоложеству (сексуальным контактам с животными).



В современном знании: В разных культурах под содомией могут понимать разные вещи:

В некоторых странах анальный или оральный секс как с партнером своего, так и противоположного пола.

В современном немецком языке в первую очередь — сексуальные контакты с животными.

В англоязычных странах могут использоваться два термина: "sodomy" (содомия) и "buggery" (скотоложество).

Исторический и религиозный контекст: Изначально термин использовался в религиозном контексте для обозначения «содомского греха», который в церковной традиции толкуется как гомосексуальное насилие над гостями Лота.

Правовой аспект: С XIII века содомия была включена в европейское законодательство и считалась преступлением, часто наказываемым смертной казнью. " Спорно.Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:Содомия — это исторический термин, который изначально относился к различным формам сексуального поведения, осуждаемого как греховное или девиантное, и происходил от библейской истории о городах Содом и Гоморра. В настоящее время его значение варьируется в разных языках и контекстах, но чаще всего оно относится к анальным сексуальным контактам между людьми или к скотоложеству (сексуальным контактам с животными).В современном знании: В разных культурах под содомией могут понимать разные вещи:В некоторых странахВ современном немецком языке в первую очередь — сексуальные контакты с животными.В англоязычных странах могут использоваться два термина: "sodomy" (содомия) и "buggery" (скотоложество).Исторический и религиозный контекст: Изначально термин использовался в религиозном контексте для обозначения «содомского греха», который в церковной традиции толкуется как гомосексуальное насилие над гостями Лота.Правовой аспект: С XIII века содомия была включена в европейское законодательство и считалась преступлением, часто наказываемым смертной казнью. "

Просто ужас

Под содомией мы подразумевали поведение недостойное звания офицера и комсомольца

Вкупе с девчонками явно из педучилища 2-3го курса по 30грн/час мы под "Раммштайн" и "Биохазард" устроили себе новогоднерождественский праздник разврата, а одна мадам чуть постарше даже устроила нам представление в стиле графа Калиостро(но вместо факелов со свечами) за что была премирована лично от меня сотней.

Никаких псинокотозверей никто не драл конечно. Просто ужасПод содомией мы подразумевали поведение недостойное звания офицера и комсомольцаВкупе с девчонками явно из педучилища 2-3го курса по 30грн/час мы под "Раммштайн" и "Биохазард" устроили себе новогоднерождественский праздник разврата, а одна мадам чуть постарше даже устроила нам представление в стиле графа Калиостро(но вместо факелов со свечами) за что была премирована лично от меня сотней.Никаких псинокотозверей никто не драл конечно. барабашов

Додано: Чет 04 гру, 2025 18:43

Не надо утрировать. В туалет с телефоном можете не ходить.

И вы не ребёнок.

И, надеюсь, не все стримеры получают задания от вас.

Не надо утрировать. В туалет с телефоном можете не ходить.

И вы не ребёнок.

И, надеюсь, не все стримеры получают задания от вас. Не надо утрировать. В туалет с телефоном можете не ходить.И вы не ребёнок.И, надеюсь, не все стримеры получают задания от вас. ЛАД 2 Повідомлень: 37818 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5379 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 18:44 Shaman написав: барабашов написав: Та отож

Пыво по трЫ грЫвны и это Гёссер или Будвайзер

Помню девок на бывшую обкомовскую сауну заказывал по 30грн час пацанам и себе самособой

На НГ 99 или 00 - не помню

Но реально модели стоили по 30грн/час

Короче одна бракованная дублёнка что ушла дешевле закупки за косарь или чуть меньше(больше? если НГ-99) двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом! Та отожПыво по трЫ грЫвны и это Гёссер или БудвайзерПомню девок на бывшую обкомовскую сауну заказывал по 30грн час пацанам и себе самособойНа НГ 99 или 00 - не помнюНо реально модели стоили по 30грн/часКороче одна бракованная дублёнка что ушла дешевле закупки за косарь или чуть меньше(больше? если НГ-99) двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!

твої фантазії кажуть все про твій рівень розвитку... єдине, що з цього має до тебе відношення - це "содомия"...



й Бандерлог, й Хотаб неявно пишуть, що в 17 років дівчата ще молоді та щирі. якщо тобі вже тоді доводилося купувати дівчат - в мене для тебе погані новини... твої фантазії кажуть все про твій рівень розвитку... єдине, що з цього має до тебе відношення - це "содомия"...й Бандерлог, й Хотаб неявно пишуть, що в 17 років дівчата ще молоді та щирі. якщо тобі вже тоді доводилося купувати дівчат - в мене для тебе погані новини...

Ну ты и в 24-25 и нынче рукоблудствуешь, щас вот на форуме тут(соросятинка ты наша бескорыстная)

А мы и в 20 могли покутить без последующих моральных обязательств перед уровневыми машками и наташками.

Тебе годков то сколько, ну чтоб увязать твоё брюзжание с калейдоскопом окружавшего тебя с 17ти мира? Ну ты и в 24-25 и нынче рукоблудствуешь, щас вот на форуме тут(соросятинка ты наша бескорыстная)А мы и в 20 могли покутить без последующих моральных обязательств перед уровневыми машками и наташками.Тебе годков то сколько, ну чтоб увязать твоё брюзжание с калейдоскопом окружавшего тебя с 17ти мира? барабашов

Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостейМодератори: Ірина_

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

