Додано: Суб 06 гру, 2025 16:04
Wirująświatła написав: Hotab заведи себе ветку нападки на форумчан. Эта ветка не обо мне. заведи себе ветку нападки на форумчан. Эта ветка не обо мне.

Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки..

Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки..
Додано: Суб 06 гру, 2025 16:09
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab заведи себе ветку нападки на форумчан. Эта ветка не обо мне. заведи себе ветку нападки на форумчан. Эта ветка не обо мне.

Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки.. Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки..

Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки.. Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки..

навпакы тоже не надо. придерживайся темы ветки.

Додано: Суб 06 гру, 2025 16:11
flyman написав:

расскажи краткое содержание видео. наиболее ценные выводы и их критику

### Краткое содержание видео



Видео — это заключительная часть беседы Александра Никонова (пятая в серии) о коллапсе земной цивилизации, с фокусом на демографической катастрофе и исторической сингулярности. Никонов анализирует исторические демографические крахи (например, неолитическая революция с потерей 90% населения, катастрофа бронзового века) и глобальные вымирания (до 80% видов). Население растёт по гиперболической кривой на основе числа e (2.718), что ведёт к неизбежным фазовым переходам и глобализации. Прошлые коллапсы были локальными, с восстановлением из "нижних" этапов, но нынешний — планетарный, без "дикарей" для перезаполнения, кроме возможной само-деградации.



Тренды: рождаемость падает в развитых странах (Турция/Иран — 1.3, Индия на пределе 2.1), остаётся высокой в отсталых (Пакистан — 3.6, Афганистан — 4.0, Африка — до 4–6 млрд к концу века, с конфликтами в Нигерии из-за "переразмножения" мусульманского севера). После 1970-х рост рабочей силы зависит от Субсахарской Африки, но старение Запада и роботизация снижают спрос на дешёвый труд. Человечество на грани сингулярности: смерть или переход к новой фазе. Эволюция преодолевает кризисы усложнением, но деградация ускоряется — медицина отключает естественный отбор, накапливая мутации (рост аутизма, падение IQ, спермы, силы хвата, бесплодие).



Решение: генная инженерия (эugenics) для скрининга и коррекции дефектов, но биоэтика и религия (папы Римские) блокируют это как "игру в Бога" или фашизм. Выживание — через глобализацию, специализацию регионов и, возможно, производство труда в изоляции; ИИ может устранить биологические нужды.



### Наиболее ценные выводы



1. **Гиперболическая модель роста населения как предиктор сингулярности**: Население следует математической кривой, ведущей к фазовому переходу (аналогично термоядерному синтезу). Это объясняет, почему прошлые коллапсы были локальными, а нынешний — глобальным, без "резерва" для восстановления. Ценно для понимания, что демография — не случайность, а математическая неизбежность.



2. **Деградация человека из-за отключённого естественного отбора**: Медицина спасает слабых, накапливая мутации — рост аутизма (с 1:10 000 до 1:30 в США), падение IQ на 7 пунктов за поколение, спермы вдвое за 50 лет, бесплодия (каждый четвёртый пара в РФ). Ценно как призыв к действию: без вмешательства цивилизация регрессирует быстрее, чем вымирает.



3. **Необходимость генной инженерии для эволюционного скачка**: Эugenics — не фашизм, а инструмент для коррекции дефектов, чтобы перейти к новой фазе (как эволюция усложняла виды). Ценно для футуристов: этические барьеры — главный тормоз перед ИИ и глобализацией, где регионы специализируются (Африка — "фабрика труда").



4. **Глобализация как единственный выход**: Мир интегрируется, несмотря на локальные "варварства" (Африка, Ближний Восток); роботизация и ИИ сделают биологический труд ненужным. Ценно как видение: сингулярность — не конец, а трансформация, если преодолеть догмы.



### Критика выводов



1. **Математическая модель упрощена и детерминирована**: Гипербола на e игнорирует нелинейные факторы (пандемии, миграции, культурные сдвиги). Никонов отвергает интуитивные идеи Маркса как "нематематические", но реальность показывает адаптации (падение рождаемости в Африке из-за образования, а не только стандартов жизни), что размывает "неизбежность" сингулярности.



2. **Преувеличение деградации без учёта диагностики**: Рост аутизма приписан генетике, игнорируя расширение критериев DSM-5 (с 2013 г. — в 10–20 раз больше случаев). Аналогично с IQ и спермой: данные экстраполированы без учёта экологии (пластик, стресс), а не только мутаций. Это создаёт панику, но не доказывает "отключение отбора" — медицина также усиливает адаптивность (вакцины, протезы).



3. **Этическая слепота в eugenics**: Предложение скрининга дефектов романтизирует "новую фазу", но игнорирует неравенство (кто решает "дефекты"? Богатые vs. бедные), исторические прецеденты (нацизм) и согласие. Критика религии/биоэтики как "догм" упрощает: этика защищает уязвимых, а не тормозит прогресс; без неё eugenics рискует дискриминацией (трансгендеры, инвалиды как "мутации").



4. **Оптимизм по глобализации игнорирует риски**: Предполагается, что ИИ и специализация спасут, но без расчёта неудач (войны в Африке, климатический коллапс). Прогнозы (Африка — 6 млрд, полное бесплодие через 20 лет) спекулятивны, основаны на трендах без вероятностей; реальные данные (ООН 2024) прогнозируют пик в 10 млрд к 2080-м с последующим спадом, а не крахом.



В целом, видео — провокационный манифест Никонова, ценный для размышлений о будущем, но критикуемый за апокалиптический тон и игнор нюансов (адаптация, этика).

Додано: Суб 06 гру, 2025 16:39
flyman написав:

Никогда такого не было, и вот опять!

Geburt Einer Nation

Додано: Суб 06 гру, 2025 20:40
Wirująświatła написав: В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков.

Додано: Суб 06 гру, 2025 21:09
Сибарит написав: Wirująświatła написав: В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков.

В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.

Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков. Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков.

всё проверяется. От предрассудков не застрахован никто, но на этой ветке их лютейший перелимит без всяких ии

Додано: Суб 06 гру, 2025 21:17
это прогноз на основе текущих исследований и трендов:



к 2030 году AI-терапия может снизить симптомы депрессии на 30–50 % у подростков и молодых людей, особенно при лёгких и умеренных формах. Это не значит, что депрессия исчезнет на 30 % глобально, а что в контролируемых сценариях (например, через чатботы или VR-терапию) симптомы уменьшаются на такой процент по шкалам вроде PHQ-9 или BDI.



### Ключевые данные из исследований 2024–2025

- Dartmouth (март 2025): Первое крупное испытание AI-чатбота показало снижение симптомов депрессии на 51 % за 4–8 недель (n=100+ участников, включая подростков).





- HeyNoah.ai (сентябрь 2025): Обзор показывает 30–51 % снижение для тревоги и депрессии при использовании AI для CBT (когнитивно-поведенческой терапии).



- NIH и WHO прогнозы: К 2030 году AI-инструменты (типа Woebot или Replika) охватят 20–30 % подростков в развитых странах, снижая общий уровень депрессии на 20–30 % за счёт доступности (бесплатно, 24/7).



### Почему это реалистично

AI-терапия работает как "первый уровень поддержки": распознаёт признаки (через чат или анализ голоса/текста), предлагает упражнения и перенаправляет к человеку при риске.



Для подростков (где депрессия выросла на 50 % с 2010-х) это особенно актуально — они предпочитают ботов терапевтам (75 % по опросам).



### Примеры AI-терапии для подростков в 2025 году



AI-терапия для подростков — это в основном чатботы и приложения, основанные на доказательных методах вроде когнитивно-поведенческой терапии (CBT), диалектической поведенческой терапии (DBT) и mindfulness. Они доступны 24/7, анонимны и адаптированы под подростковые проблемы: тревога, депрессия, стресс от соцсетей, идентичность. Важно: это не замена профессиональной помощи, а дополнение. Многие имеют интеграцию с живыми терапевтами и родительский контроль (например, в ChatGPT для подростков). Вот топ-примеры из свежих обзоров и исследований (2024–2025), с фокусом на подростков (13–18 лет).



| Пример приложения/бота | Описание и ключевые функции | Подходит для подростков? | Доказательная база и доступность | Цена |



| **Woebot** | Чатбот с "роботом-другом", использует CBT для работы с тревогой, депрессией и стрессом. Ежедневные сессии (10–15 мин), упражнения на переосмысление мыслей, трекинг настроения. Адаптируется под юмор и сленг подростков. | Да, специальная версия для teens (Woebot for Teens) с фокусом на школьный стресс и самооценку. 75% подростков предпочитают его людям из-за анонимности. | RCT 2023: не уступает живой терапии по снижению депрессии (на 30–40%). FDA Breakthrough Device. Доступно в США/ЕС, скоро глобально. | Freemium: базовая бесплатно, премиум $9.99/мес. |





| **Wysa** | "Пингвин-бот" для эмоциональной поддержки: CBT/DBT упражнения, медитации, трекинг эмоций. Чат в реальном времени, с опцией эскалации к человеку-коучу. | Идеально для подростков: модули на буллинг, FOMO (страх упустить), тревогу от соцсетей. 80% пользователей 13–17 лет возвращаются. | RCT среди студентов: снижение тревоги на 25–30%. FDA Breakthrough 2025. Доступно глобально (iOS/Android). | Бесплатно базовая, премиум $4.99/мес. |





| **Youper** | Персонализированный AI-ассистент: трекинг настроения, CBT/ACT упражнения, голосовые сессии. Анализирует текст/голос на эмоции и предлагает стратегии. | Да, фокус на эмоциональной осведомлённости для teens (самооценка, отношения). Подходит для 14+ с родительским контролем. | Обзоры 2025: 40% улучшение эмоционального интеллекта. Доступно в ЕС/США. | Freemium: $6.99/мес. премиум. |





| **Therabot** | Клинический чатбот от Dartmouth: фокус на депрессии, тревоге, расстройствах пищевого поведения. Синтетические диалоги терапевт–пациент для эмпатии. | Подходит для подростков, но с осторожностью (тесты на взрослых; для teens — под надзором). Снижение симптомов на 51% в триале. | RCT 2025: -51% депрессии, -31% тревоги. В разработке для подростков (iOS/Android). | Freemium, с интеграцией в клиники. |





| **Earkick** | Бесплатный компаньон: CBT/DBT для трекинга привычек, эмоциональной поддержки. Голос/текст, фокус на "измеряемом" прогрессе. | Отлично для teens: простой интерфейс, модули на стресс от учёбы/друзей. Безопасно для 13+. | Тестировано на подростках: 30% рост саморегуляции. Доступно глобально (iOS/Web). | Полностью бесплатно. |



| **Serena** | WhatsApp-бот на CBT: реал-тайм поддержка для тревоги/депрессии. Голос/текст, кризисные протоколы. | Для 16+ подростков: фокус на быстром доступе, с эскалацией к терапевту. | Обзоры 2025: 35% снижение симптомов. Доступно в ЕС/США. | $10–15/мес. премиум. |



Дополнительные замечания

- **Плюсы для подростков:** Анонимность (75% teens предпочитают ботам людей), доступность (24/7), персонализация (адаптация под сленг/проблемы). В Индии/США интегрируют с школьными программами.



- **Риски:** Не для тяжёлых случаев (суицид — эскалация к горячим линиям). В 2025: 75% teens используют AI-компаньонов, но 2x выше риск депрессии без контроля. Родители: используйте OpenAI Parental Controls (сентябрь 2025) для мониторинга.



- **Где начать:** Скачай Wysa или Earkick бесплатно. Для серьёзного — комбинируй с живым терапевтом (BetterHelp + AI).









Выглядит красиво но зачем ждать 2030? Почему уже сейчас нельзя снимать депрессию методами ИИ. Какой им не хватает информации, депрессия и не причины хорошо изучены. Это ошибки в мышлении которые ведут к фатальным выводам.

Додано: Нед 07 гру, 2025 08:20
Привет от кролика из Дубая

Рецепт: Волшебный пендель, девочка и вуаля утром жизнь заиграла новыми красками

Wirująświatła

Додано: Нед 07 гру, 2025 12:58
подробно про конфликт поколений
Американский этнограф Маргарет Мид (1901 — 1978)', изучив взросление детей на островах Самоа, Адмиралтейства (1928) и позже—на Новой Гвинее (1930), нашла, что переход к зрелости не сопровождался в этих обществах каким-либо кризисом или драмой В неспешном жизненном ритме «традиционного» общества подросток включался во взрослую жизнь легко и постепенно.



Самоанская девочка-подросток не знала таких жестких сексуальных табу, как ее американская ровесница. Не было в Океании и проблемы индивидуального самоопределения (профессионального, социального или морального), которое должно быть осуществлено в относительно короткий промежуток времени.



Поэтому переходный возраст здесь не знает внутренней напряженности, типичной для Западной Европы или США По мнению другого знаменитого этнографа Рут Бенедикт (1881 — 1948), тип перехода от детства к взрослости зависит, в частности, от того, насколько велик разрыв в нормах и требованиях, которые предъявляет данное общество к ребенку и к взрослому.



Там, где эти требования более или менее единообразны, развитие протекает плавно и ребенок достигает статуса взрослого постепенно.



В сложных обществах Запада нормы поведения детей и взрослых различны и даже противоположны. Детский возраст считается игровым, свободным от ответственности, от взрослого же ожидают высокой степени индивидуальной ответственности. От ребенка требуют послушания, от взрослого — инициативы и самостоятельности. Ребенка считают существом бесполым и всячески ограждают его от сексуальности.



М. Мид (1970). Связывая характер межпоколенных отношений с темпом общественного развития и господствующим типом семейной организации, она различает в истории человечества три типа общества: постфигуративные, в которых дети учатся главным образом у старших, конфигуративные, где и дети, и взрослые учатся прежде всего у равных, сверстников, и префигуративные, где старшие не только обучают детей, но и сами учатся у них.



Постфигуративная культура, по мнению Мид, преобладает в традиционном, патриархальном обществе, которое учится главным образом на опыте прежних поколений, ориентируясь на традицию и ее живых носителей — стариков.



Традиционное общество живет как бы вне времени, всякое новшество вызывает в нем подозрение: «наши предки так не поступали». Взаимоотношения возрастных слоев здесь жестко регламентированы, каждый знает свое место, и никаких споров на этот счет не возникает.



Ускорение технического и социального развития не делает опору на опыт прежних поколений. Конфигуративная культура переносит центр тяжести с прошлого на современность. Она ориентируется не столько на старших, сколько на современников, равных по возрасту и опыту. В науке мнение современных ученых важнее, чем мнение Аристотеля. В воспитании влияние родителей уравновешивается и перевешивается влиянием сверстников и т. д.



Это совпадает с изменением структуры семьи, превращающейся из «большой семьи» в нуклеарную, состоящую из супружеской пары и ее потомства.



Отсюда — растущее значение юношеских групп, появление особой молодежной субкультуры и всякого рода межпоколенных конфликтов.



В наши дни темп развития стал настолько быстрым, что прошлый опыт не только недостаточен, но зачастую даже вреден, мешая смелым и прогрессивным подходам к новым, небывалым обстоятельствам.



Префигуративная культура ориентируется главным образом на будущее. Не только молодежь учится у старших, как было всегда, но и старшие во все большей степени прислушиваются к мнению молодежи.



Раньше старший мог сказать юноше: «Ты должен слушаться меня, ибо я был молодым, а ты не был старым, поэтому я лучше тебя все знаю». Сегодня он может услышать в ответ: «Но вы никогда не были молоды в тех условиях, в которых нам предстоит жить, поэтому ваш опыт для нас бесполезен».





Степень сходства и преемственности поколений неодинакова в разных областях жизнедеятельности. В сфере потребительских ориентации, досуга, художественных вкусов, сексуальной морали расхождения между родителями и детьми и между старшими и младшими вообще, как правило, значительно больше, чем в главных социальных ценностях (политические взгляды, мировоззрение).



Это объясняется не только разницей в темпах обновления соответствующих сторон бытия — мода изменяется гораздо быстрее, чем иерархия социальных ценностей, но и тем, что они традиционно являются привилегированными областями юношеского самоутверждения. Молодежь всегда хочет отличаться от старших, и легче всего сделать это с помощью внешних аксессуаров.



Одна из функций молодежной моды и жаргона, часто шокирующих консервативных отцов, в том и состоит, что с их помощью подростки и юноши маркируют, отличают «своих» от «чужих». В сфере музыкальных увлечений уже между 15 — 17-летними и 20 — 23-летними существуют большие различия.



Стиль воспитания детей, его цели, институты, методы, достижения и неудачи нельзя понять вне целостного образа жизни и культуры народа, общества. Здесь далеко не все зависит от свободного усмотрения.



Рассогласованность целей и результатов воспитания — необходимое условие и предпосылка исторического развития вообще. Если бы какому-то поколению взрослых удалось сформировать детей целиком по своему образу и подобию, история стала бы простым повторением пройденного.





другими словами, родители которые добиваются от детей схожести ценностей, установок и поступков гребут против эволюции. Что чревато деградацией и вымиранием вида. Дети должны шокировать. Так задумано. Неспешный ритм взросления с полным принятием ценностей и мировоззрения родителей свойственен племенам, которые по сути отрицают эволюцию



спросим мнение у Грок



### Эволюционный взгляд на конфликт ценностей между родителями и детьми



Ваша мысль перекликается с идеями эволюционной психологии: подростковый бунт и расхождение в ценностях с родителями — это не случайность, а адаптивный механизм, который помогает виду эволюционировать. Но не всё так однозначно — полное навязывание ценностей не всегда приводит к "деградации и вымиранию", а "шок" от детей не всегда обязателен. Давайте разберём по пунктам, опираясь на современные исследования.



#### 1. **Эволюционные корни подросткового бунта**

- Подростки действительно "запрограммированы" на расхождение с родителями, чтобы избежать инбридинга и застоя. В эволюции это называется **parent-offspring conflict** (конфликт родителей и потомства): родители хотят сохранить стабильность и свои гены, а дети — рисковать, чтобы адаптироваться к новому миру. Это помогает виду выживать в изменяющейся среде: если все поколения копируют ценности родителей, популяция не адаптируется к новым угрозам (климат, технологии, социум).

- Пример: В первобытных племенах подростки часто уходили из семьи, чтобы основать новые группы — это снижало инбридинг и способствовало генетическому разнообразию. В современном мире "шок" от детей (новые ценности, бунт) — это аналог: они пробуют новые идеи, которые могут стать нормой для вида.



#### 2. **Против эволюции? Не совсем**

- Родители, навязывающие схожесть ценностей, действительно "гребут против" в том смысле, что подавляют естественный механизм разнообразия. Но это не обязательно ведёт к вымиранию вида — скорее к стагнации в конкретной группе. В эволюционной психологии generational gap (поколенческий разрыв) — это норма: дети эволюционно настроены на новизну, чтобы компенсировать консерватизм родителей.

- В племенах с "неспешным ритмом взросления" (как у некоторых изолированных культур) действительно медленное принятие ценностей родителей — это стратегия выживания в стабильной среде. Но в динамичном мире (как наш) это может привести к деградации: вид не адаптируется. Однако эволюция не "отрицается" — такие племена просто эволюционируют медленнее, и если среда меняется резко, они вымирают (пример: многие индейские культуры после контакта с Европой).



#### 3. **Риски и преимущества "шока" от детей**

- Дети "должны шокировать" в смысле пробовать новое — это эволюционно выгодно для вида. Исследования показывают, что подростковый бунт (rebellion instinct) помогает уходить из "территории родителей", снижая конкуренцию и инбридинг. Без этого человечество застряло бы в каменном веке.

- Но если "шок" слишком сильный (полный разрыв с ценностями), это может привести к конфликтам в семье, как в эволюционной модели rivalry (соперничество). Баланс: родители должны передавать базовые ценности (выживание, эмпатия), но позволять детям адаптировать их.



#### 4. **Современный контекст (2025 год)**

- В наше время интернет и глобализация усиливают generational differences: подростки впитывают ценности не от родителей, а от алгоритмов и сверстников. Это ускоряет эволюцию культуры, но рискует деградацией (например, потеря традиций в пользу трендов).

- Прогноз: Если родители подавляют "самодеятельность" детей, это может привести к эмоциональному выгоранию и стагнации, но вымирание вида — преувеличение. Человечество эволюционирует через разнообразие, а не через единообразие.



В итоге, вы правы: полное копирование ценностей родителей — против эволюции, особенно в изменяющемся мире. Но "отрицание эволюции" в племенах — это адаптация к стабильности, а не отрицание.



если вымирание вида — преувеличение почему вымерли майя и другие культуры?



Майя и другие культуры не "вымерли" в буквальном смысле как биологический вид — их потомки живут до сих пор (например, около 6–7 млн потомков майя в Мексике, Гватемале и других странах). Речь идёт о коллапсе цивилизаций (социальных, политических и культурных структур), который действительно может быть преувеличением, если говорить о "вымирании вида". Но это отличный пример, как стагнация (включая отсутствие адаптации через "шок" от новых поколений) приводит к упадку. Давайте разберём на примерах, опираясь на исторические данные.



### Почему "вымерли" майя? (Коллапс классического периода, ок. 800–900 н.э.)

Майя не исчезли внезапно — их города опустели, население сократилось на 70–90 % в некоторых регионах, но люди перешли к более простому образу жизни. Основные причины (комбинация, а не один фактор):

- **Климатические изменения и засухи:** Длительные периоды засух (например, в 810–910 гг.) привели к неурожаям и голоду. Майя зависели от сельского хозяйства, и дефорестация (вырубка лесов для полей) усугубила эрозию почв.

- **Пере人口ение и экологический кризис:** Население выросло до 5–10 млн, что привело к истощению ресурсов. Неустойчивые практики (интенсивное земледелие) вызвали системный коллапс.

- **Социальные и политические факторы:** Войны между городами-государствами, социальные революции (бунты крестьян против элиты), возможно, болезни. Элита не адаптировалась — ритуалы и традиции (включая жёсткую иерархию) не позволили изменить систему.



Связь с эволюцией: Майя "застряли" в традициях (религиозные циклы, жреческая власть), которые не позволили "шоку" от новых идей (например, от молодёжи или периферийных групп). Это привело к стагнации, и когда среда изменилась, цивилизация рухнула — но вид (люди) выжил, адаптировавшись в новых формах.



### Другие культуры: Почему они "вымерли"?

Подобные коллапсы — не вымирание вида, а крах систем из-за неспособности эволюционировать (адаптироваться к изменениям). Примеры:

- **Анасази (Пуэбло, юго-запад США, ок. 1300 н.э.):** Засухи + перенаселение + дефорестация. Население сократилось на 70 %, города брошены. Причина: Жёсткие традиции (ритуалы, земледелие без инноваций) не позволили перестроиться. Потомки — современные пуэбло (хопи, зуни).

- **Остров Пасхи (Рапа-Нуи, ок. 1600–1700 н.э.):** Полный экологический коллапс — вырубка всех деревьев для статуй (моаи), эрозия, голод, войны. Традиции (культ предков) не позволили остановиться. Население упало с 15 000 до 2 000, но вид не вымер.

- **Ацтеки и Инки (XVI век):** Не "внутренний" коллапс, а завоевание европейцами + болезни (оспа убила 90 %). Но до этого — стагнация в ценностях (имперская иерархия, ритуалы) сделала их уязвимыми к внешнему "шоку".

- **Римская империя (V век н.э.):** Постепенный упадок — экономический кризис, варварские нашествия, внутренние войны. Консерватизм элиты (отрицание инноваций) не позволил адаптироваться. Римляне как вид не вымерли — эволюционировали в новые культуры.



### Связь с эволюцией и воспитанием

Эволюция видов (и культур) требует разнообразия: если родители/общество навязывают полную схожесть ценностей, это снижает адаптивность. В стабильных племенах (как у амазонских индейцев) медленное принятие ценностей работает, но в изменяющемся мире (как у майя при засухах) приводит к краху.



"Шок" от детей — эволюционный механизм для инноваций, без него — стагнация и упадок цивилизации (но не вида). Человечество как вид выжило благодаря таким "шокам" — от неолита до интернета.







выделил красным всем противникам подросткового бунта. Шок должен быть. Это наше восприятие адаптации нового поколения к новым реалиям. Меня современные подростки иногда тоже шокируют есличё.
другими словами, родители которые добиваются от детей схожести ценностей, установок и поступков гребут против эволюции. Что чревато деградацией и вымиранием вида. Дети должны шокировать. Так задумано. Неспешный ритм взросления с полным принятием ценностей и мировоззрения родителей свойственен племенам, которые по сути отрицают эволюцию

спросим мнение у Грок

### Эволюционный взгляд на конфликт ценностей между родителями и детьми

Додано: Нед 07 гру, 2025 21:21
На протяжении всей прошлой истории человечества смена поколений орудий труда происходила одновременно со сменой поколений непосредственных производителей — людей, техника сменялась даже медленнее.



В первобытном обществе переход, от примитивного рубила к каменному топору или от простых каменных и деревянных метательных снарядов к праще и луку со стрелами происходил на протяжении жизни сотен поколений людей (длина человеческого поколения, измеряемая интервалом в годах между средним возрастом родителей и их детей, считается в демографии равной приблизительно 30 годам).



В ремесленном производстве средневековой Европы, несмотря на ускорение технического прогресса, оборудование и инструменты передавались в наследство из поколения в поколение без сколько-нибудь заметных усовершенствований.



Лишь после промышленной революции XVIII в. темпы смены поколений техники стали сравнимы со сменой демографических поколений. Тем не менее даже в конце XIX и первой половине XX в. средний срок «службы» многих машин и другого оборудования в целом превышал продолжительность трудовой активности работника.



Научно-техническая революция внесла в этот непрерывный процесс обновления материально-вещественного и субъектно-личностного компонентов производительных сил общества беспрецедентную инверсию: первые в истории человечества темпы смены новых поколений техники стали стремительно опережать темпы смены поколений работников.



Теперь уже в течение жизни одного поколения людей, на протяжении активной трудовой деятельности человека, возросшей почти до 40 лет, в передовых отраслях производства и в передовых странах происходит смена нескольких поколений техники, и этот процесс начинает охватывать экономическую жизнь в целом .



Быстро сменяются поколения спутников связи, средства атомной энергетики, типы двигателей и т. д. Смена технологий означает, что обесцениваются, устаревают также и технические знания работников.



В наиболее быстро развивающихся научных направлениях знания устаревают за 5 — 7 лет, в других за 10 — 12 лет, в инженерно-технических специальностях за 15 лет и т. д.



Соответственно меняются практические задачи и критерии эффективности обучения и воспитания.



В прошлом старшие оценивали успешность своей воспитательной работы главным образом по тому, насколько им удалось передать детям накопленные знания, умения, навыки и ценности. Детей готовили к жизни в обществе, которое — это молчаливо предполагалось — в главных своих чертах будет похоже на тот мир, в котором жили их родители.

вот тут и застряла наша школа.

теперь социальные изменения — научно-технические, культурные, бытовые — настолько быстры и значительны, что никто уже не сомневается: сегодняшним детям и юношам предстоит жить в мире, существенно отличном от того, в котором живут их родители и воспитатели.



Поэтому и свои воспитательные успехи они должны оценивать не столько по тому, как им удалось передать молодым свои знания и умения, сколько по тому, сумели ли они подготовить их самостоятельно действовать и принимать решения в условиях, которых заведомо не было и не могло быть в жизни родительского поколения. ключевое слово должны. Для педагогической теории это, разумеется, не новость. О необходимости развивать индивидуальность и самостоятельность ребенка, преодолевая формализм «казенного» воспитания, писали практически все классики педагогики. И не только писали, но и старались реализовать это требование в своей практической деятельности.



Однако для реализации этого принципа в массовых условиях нужны определенные социальные предпосылки. Отношения старших и младших, родителей и детей, какова бы ни была их индивидуальная, эмоциональная окраска, всегда были отношениями власти и зависимости, господства и подчинения.



Идея иерархии заложена в самой природе возрастных категорий и заключается в принципе старшинства и связанных с ним социальных привилегиях, правах и обязанностях. Общий дух, стиль, тональность социально-возрастных отношений любого общества — плоть от плоти характерных для него отношений господства.



В основе «педагогики сотрудничества», о которой говорят педагоги-новаторы, лежит принцип социального равенства. Это предполагает преодоление многих привычных стереотипов сознания.



Старшие, будь то учителя или родители, так же мало склонны добровольно отказываться от своих привилегий и власти, как и социально экономически привилегированные слои и группы.



При этом используются одни и те же аргументы: незрелость и неопытность управляемых, «неготовность» их к самоуправлению, опыт прошлых поколений, «мы ведь только о них и заботимся» и т. п.
вот тут и застряла наша школа.
ключевое слово должны.

