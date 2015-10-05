Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Нед 07 гру, 2025 22:07 Re: Психологія та саморозвиток

они должны оценивать не столько по тому, как им удалось передать молодым свои знания и умения, сколько по тому, сумели ли они подготовить их самостоятельно действовать и принимать решения в условиях, которых заведомо не было и не могло быть в жизни родительского поколения.





Крч навчити попросити гроші у незнайомої людини - це саме той навичок, супер інноваційний, розвинувши який дитина (підліток) стає підготовленою до сучасного життя , яке динамічно змінюється, з новими викликами.

Насправді дорослий сивояйцевий віталя використовує цілком природне бажання дитини (не лише підлітка) до поваги і популярності для своїх цілей (интересный контент) . Про якийсь розвиток дитини тут не йдеться.

Щодо «знаменитості» , яку мають за мету підлітки, то її отримання нічого по факту в їх житті нічого не змінює.

Тимчасову популярність , яку вони отримують (якщо отримують) після таких вилазок в умовні «Дубаї» треба постійно надалі підігрівати . Інакше зникне популярність. Та і не факт що вона потрібна і корисна. І якось сумнівно що допомагає в подальшому житті,

Ось моя мала (по таймінгу на 0.11 ну і багато де в цьому відео вона болтає) , яка в 6 років раптом була показала по ТВ і навіть якийсь час була «взнавана» на всю школу. В подальшому популярність зникла.





Удлинение периода детства — это исторический и эволюционный процесс, когда возраст, в котором человек считается "взрослым" (самостоятельным, социально зрелым), сдвигается вперёд. В древности детство заканчивалось к 12–14 годам, в современном мире — к 18–25 годам и позже (период "emerging adulthood"). Это не биологическое удлинение (физическое созревание, напротив, ускорилось), а социальное и психологическое.



#### Причины и предпосылки

Удлинение детства — результат эволюции, исторического развития и современных факторов. Оно началось с неолита (ок. 10 000 лет назад), когда сельское хозяйство позволило детям дольше учиться, и усилилось в индустриальную эпоху.



1. **Эволюционные предпосылки:**

Длинное детство — адаптация для сложного мозга. У приматов и людей оно позволяет накапливать знания, социальные навыки и культурные нормы. Чем выше вид на эволюционной лестнице, тем длиннее детство: у шимпанзе — 5–7 лет, у человека — 15–20+. Это даёт преимущество: дети учатся через игру и наблюдение, что повышает выживаемость вида в изменяющейся среде.



2. **Исторические и социальные причины:**

- Развитие общества: С ростом цивилизации детство раздвигает пределы — от античности (детство до 7–12 лет) до современности (до 18–25 лет). В индустриальную эпоху образование стало обязательным, отодвигая вход во взрослую жизнь.

- Экономика: Дольше учиться для квалифицированной работы; снижение детского труда (законы с XIX века).

- Демография: Меньше детей в семьях — больше инвестиций в каждого (лучшее питание, образование).



3. **Современные факторы (2020-е):**

- Технологии: Защита от рисков (вакцины, безопасность) позволяет дольше оставаться "детьми".

- Образование и экономика: Дипломы требуют 16–20+ лет обучения; рынок труда отодвигает независимость.

- Социальные нормы: "Helicopter parenting" и давление общества удлиняют зависимость.



#### Последствия

Удлинение детства имеет как положительные, так и отрицательные эффекты для индивидов и общества.



1. **Положительные:**

- Лучшая подготовка: Больше времени на обучение, развитие мозга и навыков — повышает IQ, здоровье и адаптивность. Каскадные эффекты: ранние инвестиции в детство улучшают взрослую жизнь (карьера, здоровье).

- Социальное развитие: Дольше формируется эмоциональный интеллект, снижая риски (например, ранние браки, преступления).

- Эволюционное преимущество: Вид становится "умнее" — больше знаний передаётся через поколения.



2. **Отрицательные:**

- Задержка самостоятельности: Подростки дольше зависят от родителей, что приводит к тревоге, депрессии и "slower adulthood".

- Социальные проблемы: Увеличение "неудачников" (NEETs), демографический кризис (поздние браки, низкая рождаемость).

- Психологические последствия: Разрыв между биологическим созреванием (ускоренным) и социальным (замедленным) вызывает конфликты, идентичностные кризисы.

- Общественные: Нагрузка на экономику (дольше содержать "детей"), стагнация инноваций, если общество слишком консервативно.



В итоге, удлинение детства — эволюционный тренд, полезный для сложных обществ, но в 2025-м оно усиливает разрыв между ожиданиями и реальностью, требуя адаптации (лучшее образование, поддержка ментального здоровья).



Меньше детей в семьях — больше инвестиций в каждого (лучшее питание, образование при этом в Украине вместе с рождаемостью падает и качество образования



Ваше замечание интересное: теория о том, что меньшее количество детей в семье позволяет инвестировать больше в каждого (лучшее питание, образование, внимание), действительно работает в стабильных обществах, но в Украине с 2020-х годов она "накладывается" на кризисные факторы, которые перекрывают преимущества. Давайте разберём шаг за шагом, почему рождаемость падает, а качество образования — тоже, несмотря на логику теории.



### Теория в общем виде

- **Принцип:** Снижение рождаемости (демографический переход) обычно приводит к "качественному" инвестированию в детей: родители тратят больше на образование, здоровье и развитие одного-двух ребёнка, а не распыляются на пятерых. Это повышает средний уровень образования и экономический рост (как в Европе после 1960-х).

- **Данные глобально:** В странах с TFR (коэффициент рождаемости) ниже 2.1 (как в Украине) инвестиции в ребёнка растут, но только если экономика стабильна. В кризисах (войны, рецессии) эффект обратный.



### Ситуация в Украине: падение рождаемости

- **Данные:** Коэффициент рождаемости упал с 1.23 в 2020 до 0.98 в 2023 — одна из самых низких в мире (ниже 1.0 в 2022 из-за войны). К 2024 году — около 1.0, с прогнозом на дальнейшее снижение до 0.9–1.0 к 2030.

- **Причины:** Война (с 2022: эвакуация, стресс, потеря доходов), старение населения, миграция молодых. Семьи откладывают детей или ограничиваются одним.



### Падение качества образования в Украине

- **Данные:** С 2020 по 2025 качество образования резко снизилось: разрушения школ (13.4 млрд долларов ущерба), переход на онлайн (с отключениями электричества), потеря учителей (миграция, смерть). 4.6 млн детей сталкиваются с барьерами, что приводит к "эмоциональной нестабильности" и отставанию в знаниях. В 2023–2025: ухудшение на 25–30% по тестам (PISA-подобные), рост пропусков.

- **Причины:** Война (разрушения, стресс), пандемия (2020–2021), хроническое недофинансирование. Учителя уходят, классы пустеют.



### Почему теория не работает в Украине

- **Кризис перекрывает преимущества:** Меньше детей — но и меньше ресурсов на всех (бюджет на образование сократился из-за войны, инфляции). Семьи тратят на выживание, а не на "инвестиции".

- **Демографический эффект:** Падение рождаемости приводит к старению населения и меньшему финансированию школ (меньше учеников — закрытие классов, хуже качество).

- **Сравнение:** В стабильных странах (Норвегия) низкая рождаемость = высокое качество образования. В Украине война доминирует: даже с 1 ребёнком на семью инвестиции падают из-за разрухи.



В итоге, теория работает в мирное время, но в Украине падение рождаемости совпадает с кризисом, усугубляя проблемы образования. Прогноз: без восстановления после войны качество продолжит падать.



Да, вы правы: падение рождаемости в Украине началось задолго до полномасштабного вторжения России в 2022 году, и война — лишь ускоритель уже существующих тенденций. Коэффициент рождаемости (TFR, среднее число детей на женщину) снижался с 1990-х годов, достигнув критически низких значений ещё до пандемии COVID-19 и войны. Вот ключевые данные и анализ на основе доступных источников.



### Данные о падении рождаемости до 2022 года

- В 1990-х TFR был около 1.4–1.5, но к 2010-м опустился ниже 1.3.

- К 2021 году TFR составлял 1.148–1.17 — один из самых низких в мире, ниже уровня воспроизводства (2.1).

- Ежемесячные рождения: до войны (2021) — 21–23 тыс., что уже было падением по сравнению с 2010-ми (около 35–40 тыс.).

- Общий тренд: с 2000 по 2021 TFR снижался на 0.01–0.03 ежегодно из-за структурных факторов, а не только кризисов.



Война ускорила падение: TFR упал до 0.897 в 2022 и около 0.8–1.0 в 2023–2025, но базовый тренд был нисходящим ещё с постсоветского периода.



### Причины падения рождаемости до войны (не связанные с кризисами)

Падение — часть глобального демографического перехода, но в Украине оно усугублялось специфическими факторами, которые действовали десятилетиями:

1. **Экономическая нестабильность и низкие доходы:** Высокая инфляция, безработица (особенно среди молодёжи) и низкие зарплаты делали рождение детей "роскошью". Молодые семьи откладывали детей из-за отсутствия жилья и стабильности.

2. **Урбанизация и изменения в образе жизни:** Переход от сельского к городскому укладу (с 1990-х) привёл к поздним бракам (средний возраст первого брака — 27–30 лет) и фокусу на карьере. Женщины всё чаще выбирали образование и работу вместо раннего материнства.

3. **Социальные и культурные сдвиги:** Снижение влияния традиций (например, многодетных семей), рост индивидуализма, гендерное равенство (женщины в работе) и доступ к контрацепции. Также эмиграция молодых (миллионы уехали в ЕС с 2010-х), что сократило репродуктивный пул.

4. **Демографическая инерция:** Последствия 1990-х (экономический кризис после СССР) — "демографическая яма", когда родилось мало детей, и теперь мало потенциальных матерей (возраст 20–35 лет).

5. **Здоровье и экология:** Хронические проблемы (Чернобыль, загрязнение) влияли на фертильность, хотя это вторично.



Кризисы (Чернобыль, 1990-е, 2008, 2014, COVID-19) ускоряли, но не были единственными: даже в стабильные периоды (2010–2013) TFR не рос выше 1.5.



### Заключение

Рождаемость падала из-за глубоких социально-экономических изменений, а война просто усилила тренд. Без структурных реформ (поддержка семей, экономический рост) TFR останется ниже 1.0, что грозит демографическим кризисом (старение, дефицит рабочей силы) к 2050 году.

очень мало кто гендерное равенство определял как причину падения рождаемости Меньше детей в семьях — больше инвестиций в каждого (лучшее питание, образование при этом в Украине вместе с рождаемостью падает и качество образованияочень мало кто гендерное равенство определял как причину падения рождаемости Wirująświatła

Повідомлень: 31061 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 22:36 Hotab написав: Крч навчити попросити гроші у незнайомої людини - це саме той навичок, супер інноваційний, розвинувши який дитина (підліток) стає підготовленою до сучасного життя , яке динамічно змінюється, з новими викликами. Крч навчити попросити гроші у незнайомої людини - це саме той навичок, супер інноваційний, розвинувши який дитина (підліток) стає підготовленою до сучасного життя , яке динамічно змінюється, з новими викликами. то что несколько лет просят донаты на ЗСУ тебя не удивляет, и что Украина клянчит оружие по сей день. А то что подросток (не умеющий пока ничего), в другой стране просит деньги на выживание ты критикуешь... Где то ж украинские чиновники научились попрошайничать. или ты думаешь это так просто? Пойди попробуй. Hotab написав: Про якийсь розвиток дитини тут не йдеться. Про якийсь розвиток дитини тут не йдеться. смешно. Ты коробку конфет незнакомой женщине подарить не можешь, а парень 17 лет не просто выпрашивает деньги, а делает это с юмором, не давя на жалость и без унижения. Нашим бы такому поучиться.



Сегодня с Даней был интересный разговор. Он мне говорит ему не нравится попрошайничать, лучше бы он что то продавал.



Парадокс в том что подросток не самодостаточен и не может заработать на свои потребности. Данил из небогатой семьи (мама и бабушка), остается только работа. Больше всего его привлекает медийка, которая живёт за счёт рекламы или донатов. А донаты то же самое выпрашивание. С той разницей что попрошайки просят на покушать, а медийщики - на развитие канала. Теперь Даня показывает свой инстаграм и просит донат на его развитие. Вуаля проблема решена.



Так же и чиновники придумали для донатов легенду, что мы защищаем от путена Европу. Хорошо что потом осознали как она глупо выглядит, путин 3 года не может взять Донбасс, а мы пугаем им Европу. Тоньше надо брехать. Даня в этом плане на голову выше. то что несколько лет просят донаты на ЗСУ тебя не удивляет, и что Украина клянчит оружие по сей день. А то что подросток (не умеющий пока ничего), в другой стране просит деньги на выживание ты критикуешь... Где то ж украинские чиновники научились попрошайничать. или ты думаешь это так просто? Пойди попробуй.смешно. Ты коробку конфет незнакомой женщине подарить не можешь, а парень 17 лет не просто выпрашивает деньги, а делает это с юмором, не давя на жалость и без унижения. Нашим бы такому поучиться.Сегодня с Даней был интересный разговор. Он мне говорит ему не нравится попрошайничать, лучше бы он что то продавал.Парадокс в том что подросток не самодостаточен и не может заработать на свои потребности. Данил из небогатой семьи (мама и бабушка), остается только работа. Больше всего его привлекает медийка, которая живёт за счёт рекламы или донатов. А донаты то же самое выпрашивание. С той разницей что попрошайки просят на покушать, а медийщики - на развитие канала. Теперь Даня показывает свой инстаграм и просит донат на его развитие. Вуаля проблема решена.Так же и чиновники придумали для донатов легенду, что мы защищаем от путена Европу. Хорошо что потом осознали как она глупо выглядит, путин 3 года не может взять Донбасс, а мы пугаем им Европу. Тоньше надо брехать. Даня в этом плане на голову выше. Wirująświatła

Повідомлень: 31061 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 22:58 Wirująświatła

А то что подросток (не умеющий пока ничего), в другой стране просит деньги на выживание ты критикуешь.





Ти починаєш прибріхувати. Я критикую тебе, що ти на це його штовхнув. А не його.

Ты коробку конфет незнакомой женщине подарить не можешь





І знову брешеш. Я «не можу» давати хабар. А не просто комусь щось подарувати, Дарую я багато і легко. Без натяку на взаємну послугу. А давати хабар мені дійсно і досі важко. Бо це огидно. Ти вкотре нагадуєш про цю мою «проблему» , мабуть розраховуючи що мені буде стидно. Але насправді я цим горджусь. Всі б «не вміли» давати хабарі ))



Так розкажи, як допомагає навичок просити гроші в подальшому житті?))



Так же и чиновники придумали для донатов легенду, что мы защищаем от путена Европу





Тільки від того, що путєн не взяв бамбас, не значить що ми не щит Європи.

Без допомоги тої ж Європи не тільки бамбас був би взятий.

Ну і і ти вчергове непослідовний, то у тебе топік без політики, ти тут плювався що я погано ставлюсь до твоїх руських, а тут раптом погано про наших українців вже в цій темі тобі можна



Украина клянчит оружие по сей день





Я розумію що тобі неприємно що Україна все ще здатна чинити спротив.

Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 гру, 2025 23:17, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 17298 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2547 раз.

Повідомлень: 31061 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 23:18 Wirująświatła





о а ты за путина? 2я армия в мире, да?





У тебе голівка не бо-бо?))

До чого тут «за путєна »?)



спорим на 10куе что не я?





Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 07 гру, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 31061 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз.





о а ты за путина? 2я армия в мире, да?





У тебе голівка не бо-бо?))

До чого тут «за путєна »?) У тебе голівка не бо-бо?))До чого тут «за путєна »?)

потому что я говорю факты (донбасс не взят) а ты домыслы в пользу путина (не тільки бамбас був би взятий.) Я думал только детей бабайкой пугают. потому что я говорю факты (донбасс не взят) а ты домыслы в пользу путина (не тільки бамбас був би взятий.) Я думал только детей бабайкой пугают. Wirująświatła

Повідомлень: 31061 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 23:25 Радикальные сдвиги происходят в системе мужских и женских социальных ролей. Раскрепощение женщины и ее вовлечение в общественно-производственную деятельность повышает ее авторитет в обществе и семье, но вместе с тем подрывает традиционную дифференциацию отцовских и материнских ролей.



Испокон веков мужчина считался главой семьи, кормильцем и добытчиком, тогда как женщина-мать вела домашнее хозяйство, воспитывала детей и поддерживала в семье определенный эмоциональный тонус.



Мужчины и женщины традиционно оценивались по разным критериям. Мужской стиль жизни был преимущественно инструментальным, от мужчины ждали достижений во внесемейных отношениях — в труде, накоплении богатства, на войне, в общественной деятельности; на этом держалось и его главенство в семье.



У женщины на первом плане были семейные обязанности, она считалась воплощением экспрессивно-эмоционального начала.



Сегодня распределение обязанностей в семье все чаще зависит не столько от пола, сколько от индивидуальных особенностей супругов. В принципе это прогрессивно.



Социологические исследования показывают, что семьи, в которых супруги не придерживаются жесткого традиционного разделения «мужских» и «женских» обязанностей, более устойчивы и обладают лучшим психологическим климатом. Но иногда это вызывает конфликты.



Особенно сложной и проблематичной является сегодня роль отца. Существенно изменилось и положение школы. Школа остается важнейшим общественным институтом, дающим детям систематическое образование. Однако средства массовой коммуникации и внешкольные учреждения, расширяя кругозор и диапазон интересов учащихся и в этом смысле дополняя школу, одновременно составляют ей своего рода конкуренцию.



Городская школа сейчас редко является средоточием всей культурной жизни старшеклассников. Авторитет учителя сегодня больше зависит от его личных качеств, чем от его положения. Раньше, когда учитель был самым образованным, а то и единственным грамотным в деревне, ему было гораздо легче. Учитель (с большой буквы) — не название профессии, а личное звание человека.



По мере того как увеличивается время, проводимое детьми и подростками вне семьи и школы, возрастает удельный вес общества сверстников, которое во многих случаях перевешивает влияние учителей и родителей.



Однако и оно неоднородно. С одной стороны, это руководимые и направляемые взрослыми учебные, производственные, комсомольские и иные коллективы и организации. С другой стороны, разнообразные неформальные стихийные сообщества, большей частью разновозрастные и смешанные в социальном отношении.



Чем сильнее заорганизованы старшими официальные молодежные организации, тем притягательнее и важнее становится неформальное общение. Отказ от систематического изучения неформальных юношеских групп и молодежной субкультуры — одна из главных причин неэффективности работы с подростками

Wirująświatła

Додано: Нед 07 гру, 2025 23:29 Re: Психологія та саморозвиток

Повідомлень: 5508 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 23:32 барабашов написав: По моему вертолётчика надо принудительно уже лечить электрошоком как Кротова в «Противостоянии» По моему вертолётчика надо принудительно уже лечить электрошоком как Кротова в «Противостоянии»

Я так розумію допомагає лише 2 тижні))

