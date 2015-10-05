Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 868869870871 Додано: Пон 08 гру, 2025 01:25 Wirująświatła написав: ............

очень мало кто гендерное равенство определял как причину падения рождаемости ............очень мало кто гендерное равенство определял как причину падения рождаемости

Странно.

И з того, что я читал, это общее место.

Так же, как и вся цитата - совершенно ясные вещи. Странно.И з того, что я читал, это общее место.Так же, как и вся цитата - совершенно ясные вещи. ЛАД 2 Повідомлень: 37879 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5381 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 гру, 2025 01:30 Wirująświatła написав: .......

Сегодня с Даней был интересный разговор. Он мне говорит ему не нравится попрошайничать, лучше бы он что то продавал.



Парадокс в том что подросток не самодостаточен и не может заработать на свои потребности. Данил из небогатой семьи (мама и бабушка), остается только работа. Больше всего его привлекает медийка, которая живёт за счёт рекламы или донатов. А донаты то же самое выпрашивание. С той разницей что попрошайки просят на покушать, а медийщики - на развитие канала. Теперь Даня показывает свой инстаграм и просит донат на его развитие. Вуаля проблема решена.

...... .......Сегодня с Даней был интересный разговор. Он мне говорит ему не нравится попрошайничать, лучше бы он что то продавал.Парадокс в том что подросток не самодостаточен и не может заработать на свои потребности. Данил из небогатой семьи (мама и бабушка), остается только работа. Больше всего его привлекает медийка, которая живёт за счёт рекламы или донатов. А донаты то же самое выпрашивание. С той разницей что попрошайки просят на покушать, а медийщики - на развитие канала. Теперь Даня показывает свой инстаграм и просит донат на его развитие. Вуаля проблема решена....... Есть большая разница.

Попрошайничать это просто просить деньги ни за что.

Донаты на медийку ему дают, если видят к него что-то интересное. Т.е. это фактически плата за работу, за развлечение (это тоже работа).

Вы этой разницы не видите? Есть большая разница.Попрошайничать это просто просить деньги ни за что.Донаты на медийку ему дают, если видят к него что-то интересное. Т.е. это фактически плата за работу, за развлечение (это тоже работа).Вы этой разницы не видите? ЛАД 2 Повідомлень: 37879 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5381 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 гру, 2025 01:47 Hotab написав: ......

Ось моя мала (по таймінгу на 0.11 ну і багато де в цьому відео вона болтає) , яка в 6 років раптом була показала по ТВ і навіть якийсь час була «взнавана» на всю школу. В подальшому популярність зникла.





В житі їй допомогли не оці виступи з показом по ТВ (твоя «популярність»») , а кропітка праця в сфері музики. Багаторічна. Повний курс музичної школи і музичного коледжу. Хореографія і художня гімнастика. Ну і німецька мова С1. ......Ось моя мала (по таймінгу на 0.11 ну і багато де в цьому відео вона болтає) , яка в 6 років раптом була показала по ТВ і навіть якийсь час була «взнавана» на всю школу. В подальшому популярність зникла.В житі їй допомогли не оці виступи з показом по ТВ (твоя «популярність»») , а кропітка праця в сфері музики. Багаторічна. Повний курс музичної школи і музичного коледжу. Хореографія і художня гімнастика. Ну і німецька мова С1.

Это ваша говорит:"Класс, йес, вау"?

Если не секрет, какая у неё сейчас специальность?

И С1 она сдала ещё здесь или уже за границей? Это ваша говорит:"Класс, йес, вау"?Если не секрет, какая у неё сейчас специальность?И С1 она сдала ещё здесь или уже за границей? ЛАД 2 Повідомлень: 37879 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5381 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 868869870871 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 12530

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34