#<1 ... 870871872873> Додано: Вів 09 гру, 2025 10:53 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав: "comfort eating" "comfort eating"

Умеют же люди быть деликатными!

Наше "заедание стресса" звучит значительно грубее. Умеют же люди быть деликатными!Наше "заедание стресса" звучит значительно грубее.

обжорство наверное более точный перевод. в англ. комфорт означает не только достигнутый факт (существительное), но и действия которые к нему ведут (прилагательное к глаголу). заедают не только стресс, любой эмоциональный дефицит имеет отражение в пищевом поведении, от обжорства до отказа от еды (анорексия - отсутствие ощущение голода). обжорство наверное более точный перевод. в англ. комфорт означает не только достигнутый факт (существительное), но и действия которые к нему ведут (прилагательное к глаголу). заедают не только стресс, любой эмоциональный дефицит имеет отражение в пищевом поведении, от обжорства до отказа от еды (анорексия - отсутствие ощущение голода). А бывает "прилагательное к глаголу"?

Абстрактный

Ангедония — потеря способности получать удовольствие или отсутствие реакции на приятные стимулы — остается серьезной проблемой при лечении нейропсихиатрических расстройств. При большом депрессивном расстройстве ангедония связана с неблагоприятным течением болезни, худшей реакцией на психологическое, фармакологическое лечение и нейростимуляцию, а также с повышенным риском суицида.





Более того, хотя некоторые нейронные аномалии, связанные с ангедонией, нормализуются после успешного лечения, некоторые из них сохраняются, например притупленная активация вентрального стриатума в ответ на сигналы, связанные с вознаграждением, и снижение функциональной связности с участием вентрального стриатума.



Важно отметить, что некоторые из этих отклонений были выявлены у здоровых детей, никогда не страдавших депрессией, чьи родители имели большое депрессивное расстройство, и были использованы для прогнозирования первого случая большой депрессии.



Таким образом, нейронные отклонения, связанные с ангедонией, могут стать перспективными мишенями для профилактики. Несмотря на растущее понимание клинической значимости ангедонии и лежащих в её основе нейронных механизмов, остаются важные пробелы.



В этом обзоре автор сначала обобщает имеющиеся знания о патофизиологии ангедонии, которые могут послужить основой для разработки новых стратегий лечения и профилактики, а затем выделяет несколько приоритетных направлений, которые могут привести к клинически значимым прорывам.





Виктория, женщина средних лет, профессионал своего дела и с юных лет преданная бегунья на длинные дистанции, полностью потеряла интерес к бегу. Когда её партнёр спрашивает, что изменилось, она объясняет, что то, что раньше было её любимым хобби, больше не приносит радости и, по сути, стало обузой. Обеспокоенная нарастающими проблемами со сном (в основном ранним пробуждением) и потерей веса,



Виктория возобновляет общение с психиатром, который успешно вылечил её от первого серьёзного депрессивного эпизода десять лет назад. На первом сеансе Виктория рассказывает о множестве текущих стрессовых факторов, в том числе о прогрессирующей деменции у её матери, трудностях на работе и растущих финансовых долгах.



К сожалению, селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС), который ранее привёл к ремиссии, на этот раз не помогает, а дополнительные методы лечения малоэффективны. После девяти месяцев, в течение которых симптомы не ослабевали, психическое состояние Виктории ухудшилось, и она была госпитализирована после попытки самоубийства.





С отменой ограничений, связанных с COVID, родители Антонна надеялись, что он снова начнёт общаться с друзьями и захочет вернуться к очному обучению. Во время пандемии робкий 14-летний мальчик Антонн изолировался от друзей и начал отставать в учёбе. Антонн с раннего возраста был замкнутым ребёнком, которому часто требовалась поддержка, чтобы начать общаться. Всё больше времени он проводил в своей комнате за видеоиграми. Обеспокоенные его апатичным поведением и плохими оценками, родители обращаются к педиатру, который не знает, как лучше помочь.



На вопрос о происходящем Антонн отвечает, что у него нет мотивации заниматься общественной деятельностью. Он признаёт, что ему по-прежнему нравится проводить время с одним из товарищей по футбольной команде, который тоже увлекается играми, но большую часть времени ему ничего не хочется делать. Wirująświatła

Повідомлень: 31073 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 11:23





В этом обзоре я попытаюсь ответить на этот вопрос, выделив три области, требующие внимания. Эти области связаны с необходимостью проведения 1) надлежащим образом контролируемых клинических испытаний, особенно с применением экспериментальных терапевтических подходов для изучения взаимодействия с мишенью; 2) новых доклинических моделей, связанных с ангедонией, с более высокой трансляционной ценностью; 3) клинических шкал, учитывающих достижения нейробиологии в понимании ангедонии.



Прежде чем перейти к этим вопросам, я кратко изложу имеющиеся знания о патофизиологии ангедонии, которые могут послужить ориентиром для восполнения пробелов в знаниях



https://psychiatryonline.org/doi/full/1 ... p.20220423

Ангедония — один из двух основных симптомов большого депрессивного расстройства (БДР), о котором сообщают 37–72 % людей с БДР (4–6). При БДР ангедония связана с хроническим течением заболевания (7), худшим прогнозом (8), низкой эффективностью фармакологического (9), психологического (10) и нейростимулирующего лечения (11), а также с повышенным риском совершения самоубийства (12). Важно отметить, что люди с большим депрессивным расстройством воспринимают ремиссию как восстановление позитивного аффекта, а не как ослабление депрессивных симптомов (13, 14). Почему лечение ангедонии до сих пор не разработано, несмотря на десятилетия доклинических и клинических исследований?В этом обзоре я попытаюсь ответить на этот вопрос, выделив три области, требующие внимания. Эти области связаны с необходимостью проведения 1) надлежащим образом контролируемых клинических испытаний, особенно с применением экспериментальных терапевтических подходов для изучения взаимодействия с мишенью; 2) новых доклинических моделей, связанных с ангедонией, с более высокой трансляционной ценностью; 3) клинических шкал, учитывающих достижения нейробиологии в понимании ангедонии.Прежде чем перейти к этим вопросам, я кратко изложу имеющиеся знания о патофизиологии ангедонии, которые могут послужить ориентиром для восполнения пробелов в знаниях



Там много текста по ссылке

Повідомлень: 31073 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 18:49



### Почему агонисты дофамина не используются широко в лечении депрессии



Агонисты дофамина, такие как бромокриптин, прамипексол или арипипразол, иногда применяются как адъювантная (дополнительная) терапия для резистентной депрессии (TRD), где стандартные антидепрессанты не помогают. Однако они не являются первой линией лечения и используются редко по нескольким причинам:



- **Ограниченная эффективность:** Хотя некоторые агонисты (например, прамипексол) показывают сравнимую эффективность с трициклическими антидепрессантами в лечении эндогенной депрессии, общие данные слабы. Бромокриптин требует высоких доз для эффекта, но не превосходит современные препараты (СИОЗС, СИОЗСН).

- **Серьёзные побочные эффекты:** Бромокриптин и другие эрготные агонисты (каберголин, перголид) вызывают редкие, но опасные осложнения, такие как фиброз сердца (вальвулярные проблемы), импульсивность, галлюцинации и манию. Это делает их рискованными для психических расстройств.

- **Контраиндикации:** Запрещены при беременности, лактации и гиперчувствительности; не рекомендуются для подростков из-за риска импульсивности.

- **Альтернативы лучше:** Стандартная терапия — СИОЗС, СИОЗСН или CBT. Агонисты используются off-label, но не в первой линии.



В 2025 году новые селективные агонисты (например, тавападон) тестируются, но для депрессии фокус на комбо с существующими препаратами.



### Почему агонисты дофамина не используются широко в лечении аутоиммунных воспалительных процессов (например, бромокриптин)



Бромокриптин и другие агонисты имеют потенциал как иммуномодуляторы (снижают пролактин, который усиливает воспаление, подавляют цитокины вроде TNF-α, IL-6 и NLRP3), и тестировались для ревматоидного артрита, СКВ (системная красная волчанка) и других аутоиммунных заболеваний. Однако они используются редко (off-label или в исследованиях), по следующим причинам:



- **Слабая доказательная база:** Хотя бромокриптин снижает активность SLE и ревматоидного артрита (через подавление пролактина и Th17-клеток), данные из старых исследований (1990–2000-е) ограничены; современные мета-анализы показывают слабую эффективность по сравнению с иммуносупрессорами (метотрексат, гидроксихлорохин).

- **Побочные эффекты и риски:** Те же, что и в депрессии — сердечные проблемы (фиброз), тошнота, гипотония. Для аутоиммунных пациентов (часто с коморбидностями) это рискованно; эрготные агонисты (как бромокриптин) могут вызвать редкие, но серьёзные события.

- **Лучшие альтернативы:** Стандартные терапии (биологики, JAK-ингибиторы) эффективнее и безопаснее для воспаления. Бромокриптин — нишевая опция, редко первая линия.

- **Ограниченные показания:** Бромокриптин одобрен для гиперпролактинемии и Паркинсона, но не для аутоиммунных; off-label использование требует сильных доказательств, которых мало.



почему не используются Агонисты дофамина в лечении депрессий и аутоиммунных воспалительных процессов например Бромокриптин

Повідомлень: 31073 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 гру, 2025 02:33

Повідомлень: 31073 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 гру, 2025 10:18 Американские психологи Р. Дворкин, И. Готтесман и др. (1976) обследовали 147 пар близнецов, когда им было в среднем по 15,9 лет, и двенадцать лет спустя, когда испытуемым (42 пары) исполнилось около 28 лет.



Оказалось, что сама структура наследственных качеств варьирует с возрастом. Наряду с такими свойствами, по которым монозиготные (однояйцевые) близнецы и в 16, и в 28 лет значимо отличаются от дизиготных (двухяйцевых), т. е. налицо сквозная наследственность, существует много качеств, которые обнаруживают свою генетическую природу на одной фазе развития и не обнаруживают ее на другой.



Так, 16-летние монозиготные близнецы были ближе друг к другу, чем дизиготные, по шкалам общительности, интеллекта и психопатологии; у 28-летних это различие, указывающее на генетическую природу соответствующих качеств, исчезает. Зато другие шкалы, например эмоциональной устойчивости и уверенности в себе, обнаруживают генетическую детерминацию в 28 лет, тогда как у 16-летних она не наблюдается.





Видимо, с возрастом меняется не только уровень генетической регуляции психических свойств (у юношей больше черт, обнаруживающих генную природу, чем у взрослых), но происходят и какие-то, пока неясные, качественные сдвиги



Из 114 «личностных параметров» Калифорнийского лонгитюда, обработанных Блоком (1971, 1981), статистически высокую степень постоянства от младших классов средней школы к старшим сохранили 58 процентов, а с юности до взрослости (старше 30 лет) — 29 процентов измерений.



Из 90 параметров, по которым сравнивались 13—14-летние подростки и 45-летние взрослые, статистически значимые корреляции у мужчин обнаружены по 54 процентам, а у женщин — по 62 процентам измерений. У мужчин наиболее устойчивыми оказались такие черты, как «пораженчество, готовность принять неудачу», высокий уровень притязаний, глубокая заинтересованность интеллектуальными проблемами и изменчивость настроений, а у женщин — эстетическая восприимчивость, жизнерадостность, настойчивость в достижении цели.





Разной мерой изменчивости обладают не только «черты», но и индивиды. Вместо вопроса «Остаются ли люди неизменными?» следует спрашивать: «Какие люди изменяются, а какие — нет и почему?» Сравнивая взрослых людей с тем, какими они были в 13— 14 лет, Блок статистически выделил 5 «мужских» и 6 «женских» типов развития личности. Некоторые из них отличаются высоким постоянством психических черт.



Например, мужчины, которые в 13— 14 лет отличались от сверстников надежностью, продуктивностью, честолюбием и хорошими способностями, широтой интересов, самообладанием, прямотой, дружелюбием, интроспективностью, философскими интересами и сравнительной удовлетворенностью собой, сохранили эти свойства и в 45 лет, утратив лишь часть былого эмоционального тепла и отзывчивости.



Эти мужчины высоко ценят независимость и объективность и имеют высокие тестовые показатели по шкалам доминантности, принятия себя, чувства благополучия, интеллектуальной эффективности и т. д.





Столь же устойчивы черты импульсивных, слабоконтролируе мых мужчин. Как подростки они отличались бунтарством, болтли востью, любовью к рискованным поступкам и отступлениям от при- нятых канонов, раздражительностью, негативизмом, агрессивностью, слабой контролируемостью.



Пониженный самоконтроль, мятежность, склонность драматизировать свои жизненные ситуации, непредсказуемость и экспрессивность остались с ними и во взрослом состоянии. Высокие показатели по шкалам доминантности, общительности и принятию себя сочетаются у них с низкими оценками по шкалам социализации, самоконтроля, способности бороться ради достижения целей (в противоположность приспособлению) и фемининности. Они чаще остальных мужчин меняли работу.





Третий мужской тип — «ранимые с избыточным самоконтролем» — в подростковом возрасте отличался повышенной эмоциональной чувствительностью, тонкокожестью, интроспективностью и склонностью к размышлениям. Эти мальчики плохо чувствовали себя в неопределенных ситуациях, не умели быстро менять роли, легко отчаивались в успехе, были зависимыми и недоверчивыми.



В 40 лет эти люди остались такими же ранимыми, склонными уходить от потенциальных разочарований и фрустраций, испытывать жалость к себе, напряженными и зависимыми. Высокие показатели по шкалам самоконтроля и производимого хорошего впечатления сочетаются у них с низкими баллами по общительности, принятию себя и чувству благополучия. Среди них самый высокий процент холостяков.





У женщин высоким постоянством свойств обладает «прототип фемининности» — уравновешенные, общительные, теплые, привлекательные, зависимые и доброжелательные, а также «ранимые слабоконтролируемые» — импульсивные, зависимые, раздражительные, изменчивые, болтливые, мятежные, склонные драматизировать свою жизнь и исполненные жалости к себе, и «гиперфемининные заторможенные» — зависимые, тревожные, эмоционально мягкие, постоянно озабоченные собой и своей внешностью.





Некоторые другие типы, напротив, сильно меняются от юности к зрелости. Например, мужчины, у которых бурная, напряженная юность сменилась спокойной, размеренной жизнью в зрелые годы, и женщины-«интеллектуалки», которые в юности были поглощены умственными поисками и выглядели эмоционально суше, холоднее своих ровесниц, позже становятся мягче, теплее и т. д.





Хотя лонгитюдных данных о развитии женщин значительно меньше, чем о мужчинах, женщины, похоже, отличаются большим психологическим постоянством. Но объясняется ли это большей консервативностью женского начала, как предполагают некоторые теории полового диморфизма, или же тем, что у них нет такого резкого разрыва в нормативных предписаниях на разных этапах социализации, как у мужчин (от мальчика ожидают послушания, а от мужчины — самостоятельности и решительности), или тем и другим вместе — вопрос открытый.



Wirująświatła

